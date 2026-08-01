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Gonzalo Bueno clasificó a la final del Challenger 75 de Liberec: derrotó a Norbert Gombos y se acerca al bicampeonato

El tenista peruano superó con contundencia al eslovaco en República Checa y luchará por el título por segundo año consecutivo: se alista para conquistarlo como lo hizo en 2025

Gonzalo Bueno avanza a la final del Challenger de Liberec y va por el bicampeonato.
Gonzalo Bueno avanza a la final del Challenger de Liberec y va por el bicampeonato.
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La clasificación de Gonzalo Bueno a la final del Challenger de Liberec representa un nuevo hito en la trayectoria del tenista peruano, quien avanza con paso firme hacia la defensa de su título en territorio checo. Sobre la arcilla del Svijany Court, Bueno superó al eslovaco Norbert Gombos con un doble 6-3, resultado que refleja la regularidad y contundencia que mostró durante todo el duelo.

Desde el inicio del encuentro, el jugador nacional confirmó su dominio en los intercambios largos y la capacidad para sostener la presión en los momentos determinantes. El desarrollo del partido evidenció una estrategia basada en el control del fondo de la cancha y la eficiencia en las oportunidades de quiebre. La victoria, alcanzada con solvencia, le permite regresar a la instancia decisiva del torneo, tal como lo hizo en la edición anterior.

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El tenista peruano le ganó con autoridad al eslovaco y definirá el título por segundo año consecutivo. (Tenis Peruano)

El resultado en semifinales garantiza a Bueno la oportunidad de buscar un segundo trofeo consecutivo en Liberec, hecho que lo posiciona como uno de los protagonistas del circuito Challenger en 2026. La actuación frente a Gombos no solo aseguró su pase a la final, sino que también reafirmó su evolución competitiva frente a rivales experimentados.

El triunfo frente al eslovaco, conseguido en sets corridos, evidenció la madurez del deportista peruano en situaciones de exigencia, especialmente en los puntos de quiebre y durante la administración de la ventaja en el marcador. La posibilidad de revalidar el título alcanzado en 2025 mantiene en vilo las expectativas de la afición y del propio circuito, que observa a Bueno consolidarse en la categoría.

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Gonzalo Bueno se despide de Estoril, pero alcanzará el mejor ranking de su carrera.
Gonzalo Bueno se despide de Estoril, pero alcanzará el mejor ranking de su carrera. Crédito: Millennium Estoril Open

Rival de Gonzalo Bueno en la final del Challenger 75 de Liberec

La expectativa crece en torno a la final del Challenger de Liberec, donde Gonzalo Bueno intentará retener el título ante el local Jan Kumstát, quien ocupa el puesto 508 del ranking ATP. El partido está programado para este domingo 2 de agosto en la Svijany Court del campus de LTK Liberec, con horario de inicio para Perú no antes de las 4:00 a.m.

El peruano llega a la final fortalecido por su desempeño en semifinales y por la experiencia de haber conquistado el trofeo en 2025. La confianza que transmite su campaña y el ritmo competitivo acumulado a lo largo del torneo serán sus principales armas para afrontar el duelo decisivo. Enfrente estará Kumstát, que accedió a la final tras superar al indio Sumit Nagal y contará con el respaldo del público checo.

Gonzalo Bueno venció a Tiago Pereira y registró su primera victoria en el cuadro principal de un torneo ATP.
Gonzalo Bueno venció a Tiago Pereira y registró su primera victoria en el cuadro principal de un torneo ATP.

Rumbo al bicampeonato

La llegada de Gonzalo Bueno a una nueva final en el circuito Challenger confirma la evolución sostenida del tenista peruano en el circuito internacional. Su desempeño en torneos sobre arcilla y la consistencia mostrada en partidos decisivos lo consolidan como una de las figuras más prometedoras del tenis nacional.

Esta final en Liberec no solo ofrece la posibilidad de defender el trofeo conquistado la temporada pasada, sino que también abre la puerta a una mejora significativa en la clasificación ATP. Cada victoria acumulada en estas instancias suma puntos valiosos, esenciales para escalar posiciones y acceder a eventos de mayor envergadura.

Con este nuevo paso, Bueno no solo busca un título más. El objetivo es continuar su ascenso en el circuito y afianzar su lugar como referente del tenis peruano en la escena internacional.

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