Peruanos en España ya no podrán ingresar libremente a Italia por suspensión del acuerdo Schengen

Si estas en España y no eres de Europa ahora podrán hacerte pasar controles en la frontera con Italia. - crédito composición Infobae Perú

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La suspensión del acuerdo Schengen de Italia para su frontera con España no implica de a primeras mayores requisitos para ingresar al país, pero, como se sabe, por este convenio se suprimían los controles en las fronteras que unen a ambos países (y a otros en la región). Ahora esto ya no será así para el caso de Italia con España, tras la decisión del gobierno italiano de Giorgia Meloni, como una medida para “salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones”, según la versión oficial.

Pero tras esto, según versiones en medios internacionales como Swissinfo y Euronews, se ha matizado la decisión inicial y se ha especificado que esta suspensión solo se aplicará a “personas no europeas”; es decir, se discriminará, es la palabra técnica correcta, a quienes sean ciudadanos de otros países, migrantes de Perú, por ejemplo, quienes entran en este grupo.

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Aún no se conoce si habrán mayores medidas o requisitos para estos. Pero de entrada, las personas no europeas no podrán transitar libremente de España a Italia, sino que se les aplicará controles fronterizos para ver si, en efecto, se les permite la entrada al país. Se ha reportado, sin embargo, que ya ha empezado este control fronterizo.

El gobierno de Giorgia Meloni discriminará entre ciudadano europeo y de otros países en sus fronteras con España. - Crédito EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Italia suspende acuerdo Schengen para España

El Ministerio del Interior español resaltó que el Acuerdo de Schengen es un convenio por el cual varios países de Europa decidieron suprimir sus controles en las fronteras interiores, entre estas naciones, y trasladaron esos controles a las fronteras con otros países.

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Es decir, que se entendía como todo un espacio de libre tránsito, lo que de hecho favorecía al turismo a los 29 países europeos que formaban parte de este acuerdo.

Y esto no incluye a ciudadanos de otras naciones fuera de la Unión Europea; es decir, migrantes que estuvieran radicando en estos países, como de Marruecos, Perú y otros países de Latinoamérica.

Alrededor de 260 mil peruanos en España tendrían más restricciones para entrar a Italia desde este país. - Crédito TikTok/Redes sociales

Sin embargo, con la suspensión del acuerdo Schengen de Italia para España —es decir, que solo para las personas que vayan al país desde España, y no de otras naciones del espacio Schengen—, ya no será tan fácil pasar de un país a otro.

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Pero esto afectará primordialmente a toda persona que no sea española o de otro país europeo, del espacio Schengen. Principalmente a los migrantes.

Como se sabe, España es uno de los países a donde los peruanos se han mudado más, ya sea para trabajo, hayan viajado por turismo, o para vivir allá. Ahora, estos ciudadanos que anteriormente podían transitar libremente a Italia desde España ya no podrán hacerlo y podrán ser discriminados para que se aplique un control fronterizo.

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Países del espacio Schengen

Si bien esta medida se aplica a la frontera de España e Italia (para el paso de personas del primer país al segundo), se debe recordar cuáles son todas las naciones que entran en el espacio Schengen:

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Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Rumanía

Suecia

Suiza.

Se debe recordar que la suspensión de Italia no incluye a personas que pasen de otro país diferente a España a sus fronteras, y tampoco aplica de España a otros países del espacio Schengen; al menos, hasta el momento.