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Yahaira Plasencia aconseja a Daniela Darcourt tras ser retirada del escenario durante concierto en Barcelona

La cantante respaldó a Daniela Darcourt tras el incidente en España y señaló que la planificación y los acuerdos previos son clave para evitar momentos incómodos durante los conciertos

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”. América TV: 'Más Espectáculos'.
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La cantante Yahaira Plasencia mostró su solidaridad con Daniela Darcourt luego del episodio ocurrido en un festival en Barcelona, donde la intérprete peruana fue retirada del escenario antes de finalizar su presentación para dar paso a otros artistas. El incidente, ampliamente comentado en medios y redes sociales, motivó que Plasencia compartiera su propia experiencia y estrategia para evitar situaciones similares en eventos internacionales.

Yahaira Plasencia lamentó lo sucedido con Darcourt y recordó que el mismo festival la convocó en 2025. “La productora que hizo ese festival en Barcelona es la misma que el año pasado me llevó y compartí escenario con Josimar, y se caracteriza por ser muy seria, muy buena. Sucede que son muy estrictos con los horarios y esa vez creo que bajaron a Son Tentación”, relató la cantante, conocida como la ‘Patrona’.

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Yahaira Plasencia se anima a aconsejar a Daniela Darcourt.
Yahaira Plasencia se anima a aconsejar a Daniela Darcourt.

La salsera explicó que estos eventos suelen regirse por cronogramas rigurosos, y cualquier retraso puede afectar la presentación de otros artistas, generando situaciones incómodas para quienes suben al escenario en los últimos turnos.

La intérprete de “Y le dije no” compartió su propia táctica para evitar ser interrumpida durante sus shows. “Es lamentable cuando ocurre; por eso, cuando me contratan siempre pido ser la primera, así puedo hacer mi show tranquila, pero a algunos les gusta cerrar. Lo bueno es que ella ha tenido el respaldo del público”, expresó la cantante, quien resaltó que la recepción del público resulta fundamental en momentos adversos y destacó la profesionalidad de su colega al manejar la situación.

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Daniela Darcourt se pronuncia tras ser retirada del escenario en España durante concierto.
Daniela Darcourt se pronuncia tras ser retirada del escenario en España durante concierto.

El episodio de Daniela Darcourt en Barcelona se viralizó rápidamente y generó debate sobre la organización de festivales latinos en el extranjero. Las cámaras captaron el momento en que la artista fue retirada del escenario, lo que provocó reacciones de sorpresa y comentarios de apoyo por parte de seguidores y colegas. La propia Yahaira enfatizó la necesidad de anticipar este tipo de contratiempos y planificar la participación para asegurar la mejor experiencia posible tanto para los intérpretes como para el público.

“Una falta de respeto total”: Daniela Darcourt se pronuncia

Daniela Darcourt se pronunció sobre el episodio polémico que vivió durante el festival Perú Salsa All Stars II en el Olympic Arena de Badalona, Barcelona, al ser retirada abruptamente del escenario cuando aún interpretaba su repertorio. El incidente, ocurrido el 28 de julio como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias de la comunidad peruana en España, generó reacciones inmediatas tanto en el público asistente como en redes sociales, donde los videos no tardaron en viralizarse.

Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman
Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman

La cantante calificó el hecho como “una falta de respeto total”, responsabilizando a los organizadores por el abrupto final de su espectáculo. Durante la actuación, el volumen de su música comenzó a bajar de manera notable y una integrante del equipo de producción subió al escenario para comunicarle la interrupción, lo que forzó una despedida anticipada y generó descontento entre los asistentes.

Ante rumores que la responsabilizaban por una supuesta llegada tardía, Darcourt respondió directamente en redes sociales: “No cariño, yo llegué siempre a mi hora… fueron ellos quienes me cambiaron el horario a mí y a todos los demás compañeros. Cortándonos el show como mejor han podido. Una falta de respeto total, pero bueno, a mí me importa el público… no un empresario que no sabe lo que hace”.

La intérprete de “Señor mentira” rechazó cualquier incumplimiento personal y resaltó que otros artistas también fueron afectados por cambios de horario de último minuto. Agradeció el respaldo del público y lamentó el manejo de la organización, que hasta la fecha no ha ofrecido una explicación oficial sobre lo ocurrido.

Daniela Darcourt responde tras video viral en Barcelona: “Yo llegué siempre a mi hora”. TikTok
Daniela Darcourt responde tras video viral en Barcelona: “Yo llegué siempre a mi hora”. TikTok

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