Ejecutivo busca recortar gratificaciones y CTS: Solo quienes ganen más recibirían los beneficios completos

Infobae Perú analizaba la posibilidad hace semanas, ahora Keiko Fujimori estaría más cerca de aprobar un paquetazo laboral que incluye reducción de feriados y recortes a beneficios como la gratificación y la CTS. - Crédito Difusión

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El gobierno de Keiko Fujimori alista ya su primer ‘paquetazo laboral’, a pocos días de haber entrado al poder. Las propuesta preliminares, para las que pedirían facultades legislativas ante el Congreso de la República, incluyen no solo medidas para luchar contra la criminalidad, sino también una flexibilización de los regímenes laborales en el sector privado.

“Como parte de las propuestas para la promoción del empleo, se incluye la creación de un régimen especial para fomentar la creación de empleo de calidad como parte del esfuerzo de formalización en las micro y pequeñas empresas. La propuesta recoge los planteamientos formulados por especialistas en la materia como Macroconsult al respecto y busca reemplazar los distintos regímenes laborales por un esquema único, pero con derechos y aportes que aumentan progresivamente según la remuneración del trabajador”, señala el borrador de la exposición de motivos del pedido de facultades legislativos.

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Dentro de esto la medida especifica que la propuesta contempla “graduar la CTS y las gratificaciones por nivel salarial, hasta alcanzar los beneficios completos en los tramos superiores”. Infobae Perú conversó con el exviceministro de Trabajo y especialista en materia laboral Fernando Cuadros, quien recuerda esta propuesta de Macroconsult, que fue elaborada anteriormente, y que sería una “manera de recortar derechos de los trabajadores”. Esto haría que estos reciban los beneficios al monto entero si ganan un mayor salario. Y también se aplicaría para el aporte a pensiones, EsSalud y más.

Una con otra. Aprobarían aumento de sueldo mínimo, pero con reducción de feriados y beneficios laborales. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, comentó sobre los anuncios de Keiko Fujimori y detalló si la medida del aumento de la RMV es viable o no. Durante la entrevista se observa a Keiko Fujimori anunciando un aumento del sueldo mínimo y de la Pensión 65 desde un podio con la bandera peruana.

Paquetazo laboral

Infobae Perú había conversado anteriormente con el exviceministro Fernando Cuadros, quien reveló en su momento la existencia de una propuesta de Macroconsult, empresa donde estaba como socio el actual ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, que planteaba como forma de ‘flexibilizar’ el sector laboral, el recorte de beneficios para que se pagaran proporcionalmente al sueldo del trabajador.

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Ahora esa propuesta es recogida por el gobierno de Keiko Fujimori para intentar aplicarla, si el Congreso le da las facultades legislativas que pedirán. “Su lógica es que los costos no salariales deben guardar relación con la capacidad contributiva del trabajador y de la empresa, y no depender principalmente del tamaño formal de la unidad productiva”, señala el borrador de la exposición de motivos.

¿Qué es lo que contemplaría este ‘paquetazo laboral’? Lo siguiente:

Unificar el marco laboral, evitando reglas separadas para microempresa, pequeña empresa y régimen general

Hacer progresivos los aportes a salud y pensiones. La presentación plantea aportes menores para salarios bajos y una convergencia hacia las tasas generales conforme aumenta la remuneración

Permitir una articulación más flexible entre SIS y EsSalud, evitando duplicidades o la pérdida abrupta de cobertura cuando el trabajador se formaliza

Graduar la CTS y las gratificaciones por nivel salarial, hasta alcanzar los beneficios completos en los tramos superiores

Hacer progresiva la participación en utilidades según tamaño empresarial y revisar los umbrales que incentivan a no superar determinado número de trabajadores

Flexibilizar la protección frente al despido dentro de un régimen común.

Fujimori ha llevado una campaña diferente a la de su padre este 2026, pero el legado en recorte de derechos laborales estaría por repetirse. - Crédito Keiko Fujimori/Facebook

A menor sueldo, menores beneficios

Es decir, todo sería progresivo, en tanto el salario sea mayor. A salarios más bajos, menos beneficios, menos aportes a pensiones; si se gana más, se accedería a los beneficios completos. El exviceministro Cuadros ve en esta propuesta la medida que plateaba Macroconsult, la cual, según recuerda, señalaba que para tener todos los beneficios, el trabajador tendría que ganar por de 7 UIT a más año; es decir, S/38.500: a grandes rasgos, dividido entre 15, contando sueldos, dos gratificaciones y una CTS, sería de S/2.567, al mes. Aunque esto estaría por confirmarse en la medida final.

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“[Lo que Macroconsult] planteaba es que los beneficios laborales estén en función de tu remuneración. Si ganas el salario mínimo, el piso salarial, no accederías al 100 % de los derechos, CTS, gratificaciones, vacaciones, sino solamente una proporción. Algo como: si ganas el salario mínimo, en lugar de 30 de vacaciones, tienes solamente 10. En lugar de recibir un sueldo por gratificación en julio y diciembre, recibes, de repente, la tercera parte. Lo mismo con las CTS”, explica Cuadros.

Es decir, que, siguiendo el ejemplo del exviceministro, si ganas un monto mayor, imaginando, S/1.500, recibiría una proporción mayor de gratificaciones, CTS y vacaciones. “Entonces, es como que tu acceso a derechos va a depender de tu nivel remunerativo. Mientras más ganas, accedes a más derechos; mientras menos ganas, accedes a menos derechos”, añade Cuadros sobre la medida.

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También habrían cuatro feriados en la mira del Gobierno, pero tres de estos fueron validados por Fuerza Popular en el Congreso. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Para el exviceministro esto “es regresivo y perjudicaría negativamente a los trabajadores, sobre todo de menos ingresos”. ¿Iría a todas las empresas? Lo que recuerda Cuadros es que en la propuesta original de Macroconsult se planteaba “extender esto hacia todas las empresas”.

La justificación del Gobierno

“Esta propuesta es parte de una reforma integral destinada a facilitar la formalización de los emprendedores y de las empresas y que comprende también aspectos tributarios y regulatorios”, señala el Gobierno en su ‘borrador’ de la exposición de motivos del pedido de facultades legislativas.

Asimismo, a pesar de todo esto, el Gobierno afirma que la propuesta no “busca reducir beneficios sino que busca eliminar los incentivos normativos que mantienen a la pequeña empresa en la informalidad”. Para esto la unidad de diseño dejaría de ser el “tamaño de la empresa” y pasaría a ser la capacidad económica (utilidad o ingreso salarial). “La formalización se concibe como una trayectoria gradual, no como un salto de todo o nada. En este sentido, la reforma tributaria y la laboral deben aprobarse de forma coordinada; modificar solo una puede dejar intactos los incentivos a la informalidad”, concluye el Ejecutivo.

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