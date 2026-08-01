España busca técnicos peruanos: Los 10 trabajos más solicitados y cuánto pueden ganar

Un collage muestra a técnicos peruanos en sus lugares de trabajo con una bandera de España en el centro.

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La falta de trabajadores especializados se ha convertido en un desafío para distintas empresas de España, que enfrentan además el próximo retiro de parte de su personal experimentado y un insuficiente relevo generacional. Ante este escenario, el talento técnico peruano ha comenzado a ganar protagonismo como una alternativa para cubrir puestos en sectores estratégicos.

De acuerdo con información de Rekluta, diversas compañías españolas vienen buscando trabajadores peruanos con experiencia en construcción, industria, transporte y salud. Entre los perfiles que concentran mayor interés se encuentran albañiles, encofradores, fierreros, soldadores, caldereros, electricistas, operadores de maquinaria, conductores, técnicos en enfermería y mecánicos.

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A estas ocupaciones se han incorporado otras especialidades cuya demanda también viene aumentando, entre ellas los técnicos en sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, así como trabajadores con conocimientos en soldadura especializada.

¿Qué trabajadores peruanos busca España?

El interés de las empresas españolas no se limita a contar con personal que tenga una determinada carrera técnica. La experiencia práctica y la capacidad para incorporarse rápidamente a un puesto también son factores relevantes al momento de seleccionar a los candidatos.

Francisco Rodríguez, socio de Rekluta, señaló para la Agencia Andina que las empresas requieren trabajadores que puedan integrarse con rapidez a sus proyectos y que, además, tengan posibilidades de permanecer y desarrollar una trayectoria laboral dentro de la organización.

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En ese contexto, los principales perfiles técnicos peruanos que vienen siendo requeridos son:

Albañiles: trabajadores vinculados con obras de construcción y diferentes labores de edificación. Encofradores: especialistas que participan en la preparación y montaje de estructuras utilizadas en obras. Fierreros: personal especializado en trabajos relacionados con estructuras y armado de fierro para construcción. Soldadores: trabajadores con experiencia en procesos de soldadura, incluidos aquellos que cuentan con especializaciones. Caldereros: técnicos vinculados con trabajos industriales relacionados con estructuras y equipos metálicos. Electricistas: profesionales requeridos para instalaciones, mantenimiento y labores eléctricas en diferentes proyectos. Operadores de maquinaria: trabajadores capacitados para manejar equipos utilizados principalmente en construcción e industria. Conductores: personal con experiencia en transporte y operación de vehículos vinculados con distintas actividades productivas. Técnicos en enfermería: profesionales que pueden incorporarse al sector salud, uno de los ámbitos donde también existe demanda de trabajadores extranjeros. Mecánicos: técnicos especializados en mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria.

La demanda también se está extendiendo hacia trabajadores con conocimientos en climatización, calefacción, ventilación y refrigeración, así como hacia especialistas en soldadura avanzada.

¿Por qué España necesita trabajadores extranjeros?

carreras tecnicas

El déficit de personal técnico responde a un problema que combina varios factores. Por un lado, una parte importante de los trabajadores que actualmente sostienen determinadas actividades se aproxima a la edad de jubilación. Por otro, cada vez son menos los jóvenes que optan por capacitarse en algunos oficios técnicos.

Esta situación ha generado una brecha entre la cantidad de puestos que necesitan cubrir las empresas y el número de candidatos disponibles en el mercado laboral español.

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Para Rekluta, además, se trata de una necesidad que podría mantenerse durante los próximos años. Las compañías no solo buscan cubrir una vacante puntual, sino encontrar trabajadores que puedan permanecer en sus organizaciones, adquirir experiencia y asumir nuevas responsabilidades.

Por ello, factores como la experiencia acumulada, la estabilidad laboral y la capacidad de adaptación adquieren especial importancia durante los procesos de selección.

¿Qué requisitos debe cumplir un peruano para trabajar en España?

El perfil que suele tener mayores posibilidades de acceder a estas oportunidades corresponde a trabajadores de entre 35 y 45 años, con estudios técnicos y una experiencia laboral de al menos cinco años.

La formación puede haber sido adquirida en instituciones especializadas como Senati o Sencico, aunque el título por sí solo no garantiza el acceso a una plaza laboral.

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Las empresas también suelen revisar aspectos como:

La permanencia del trabajador en sus empleos anteriores.

Los certificados que permitan acreditar su experiencia.

Los cursos de actualización y especialización realizados.

La capacidad del postulante para explicar y demostrar sus conocimientos durante una entrevista.

La responsabilidad y disciplina mostradas en su trayectoria laboral.

La disposición para aprender y adaptarse a nuevas condiciones de trabajo.

La experiencia formal, por tanto, puede convertirse en un elemento decisivo para los técnicos que buscan acceder a una oportunidad laboral en el extranjero.

No solo Lima: buscan técnicos en otras regiones del Perú

Aunque Lima concentra una parte importante de los trabajadores que participan en estos procesos de selección, la búsqueda de talento se ha extendido a otras ciudades.

Rekluta ha identificado perfiles con alta empleabilidad en Arequipa, Talara y Piura, regiones donde existe una importante presencia de actividades industriales, construcción, mantenimiento, transporte y operación de maquinaria.

La compañía prevé ampliar progresivamente sus procesos de búsqueda hacia otras zonas del país, debido a que fuera de Lima también existe una cantidad significativa de trabajadores con experiencia práctica.

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Este escenario podría abrir oportunidades para técnicos que, pese a residir en provincias, cuentan con una trayectoria laboral vinculada con actividades que actualmente requieren las compañías españolas.

¿Cuánto puede ganar un técnico peruano en España?

La remuneración varía de acuerdo con la especialidad, la empresa contratante, la ciudad donde se desarrolla el trabajo, el convenio colectivo correspondiente, la jornada laboral y las horas adicionales.

Según los procesos gestionados por Rekluta, los salarios base suelen ubicarse entre 22.000 y 24.000 euros brutos al año.

Sin embargo, los ingresos pueden ser mayores en determinadas especialidades y cuando se consideran las horas extras. De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, algunos trabajadores han llegado a obtener hasta 3.500 euros netos mensuales.

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El salario, no obstante, no debería ser el único elemento que un trabajador evalúe antes de aceptar una propuesta laboral en España.

También es necesario revisar las funciones que tendrá a su cargo, el tipo de contrato, la ciudad de destino, el costo de vida y los beneficios incluidos en la oferta.

En algunos procesos, por ejemplo, las empresas pueden ofrecer alojamiento gratuito durante los primeros meses o brindar asistencia para realizar trámites vinculados con la situación migratoria. Estas condiciones, sin embargo, dependen de cada empleador y convocatoria.