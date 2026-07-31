Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.

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El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se pone cada vez más interesante y la fecha 3 será crucial para las aspiraciones de los equipos que buscan consolidarse como líderes del campeonato.

Melgar y Universitario de Deportes se mantienen en la cima de la tabla, pero la presión se intensifica por la proximidad de Alianza Lima, que amenaza con alterar el equilibrio en los primeros puestos.

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Viernes 31 de julio

- Los Chankas vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 1 de agosto

- FC Cajamarca vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Sport Boys (15:30 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs UTC (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Alianza Atlético (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 2 de agosto

- Sporting Cristal vs Juan Pablo II (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- ADT vs Deportivo Garcilaso (13:15 horas /estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- CD Moquegua vs Melgar (15:30 horas / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs Universitario de Deportes (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Así se jugará la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.

¿Cómo llegan Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal a la fecha 3?

La tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 plantea retos específicos para los equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Universitario de Deportes, dirigido por Héctor Cúper, afronta una visita a Cienciano, conjunto que aún no ha sumado puntos en el campeonato y necesita revertir su situación para no quedar rezagado en la tabla.

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Por su parte, el plantel entrenado por Miguel Rondelli buscará consolidar su campaña en terreno de CD Moquegua. El resultado de este encuentro puede impulsar al equipo en la clasificación, ya que cada punto resulta vital en un torneo tan apretado.

Alianza Lima enfrenta la urgencia de un triunfo para no perder el paso de los líderes. El conjunto blanquiazul deberá obtener los tres puntos frente a Alianza Atlético, un rival que suele complicar a los grandes y que podría poner a prueba la capacidad de reacción del equipo de La Victoria.

En cuanto a Sporting Cristal, el objetivo sigue siendo claro: conquistar el Clausura. El reciente tropiezo ante Melgar obliga a los celestes a retomar la senda del triunfo, especialmente ahora que reciben a Juan Pablo II, escuadra que se mantiene invicta y representa una amenaza real para las aspiraciones del club rimense.

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A qué hora juegan Universitario vs Cienciano por Torneo Clausura de Liga 1 2026.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

La transmisión de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 asegura que los seguidores del fútbol peruano no pierdan detalle de los encuentros más esperados. L1 Max ha sido confirmado como el único canal autorizado para emitir todos los partidos en vivo, facilitando el acceso a través de las principales operadoras de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar TV.

Esta cobertura integral permite que el público pueda elegir la plataforma que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea desde la comodidad del hogar o en otros espacios. Además, quienes optan por soluciones digitales cuentan con la aplicación Liga 1 Play, que brinda acceso en tiempo real a los encuentros desde dispositivos móviles y computadoras.

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El abanico de opciones de seguimiento se amplía con la cobertura periodística ofrecida por Infobae Perú. El portal ha anunciado que realizará un seguimiento minuto a minuto de la fecha, incluyendo análisis previos a cada encuentro, cobertura en vivo, registro detallado de goles y jugadas determinantes, además de recopilar declaraciones de jugadores y técnicos una vez concluidos los partidos.