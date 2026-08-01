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Alonso Segura lanza advierte a Keiko Fujimori sobre El Niño y medidas fiscales y le pide fortalecer prevención y controlar el gasto

El exministro enfatiza la urgencia de preparar recursos y revisar maquinaria disponible, mientras cuestiona el aumento de la remuneración mínima y la viabilidad de grandes proyectos de infraestructura

Alonso Segura GEC
Exministro del MEF fue claro sobre anuncios de Keiko Fujimori y sus repercusiones en el sector fiscal a mediano plazo
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El exministro de Economía Alonso Segura alertó que el próximo gobierno de Perú enfrentará de inmediato dos desafíos simultáneos: el impacto del fenómeno de El Niño y una serie de anuncios fiscales y laborales que, según su análisis, podrían rebasar la capacidad operativa y financiera del Estado. Para el economista, quien dio una entrevista para el programa Las Cosas Como Son de RPP Tv, la combinación de estos frentes pone en riesgo la capacidad de reacción ante emergencias climáticas, la inversión y el ya elevado nivel de informalidad laboral.

Segura precisó que la gestión preventiva frente a El Niño muestra rezagos importantes. Comparó la situación actual con lo ocurrido en 2015, cuando el país destinó cerca de S/ 3.000 millones tanto a tareas preventivas como a la respuesta inmediata, cifras que hoy equivaldrían a más de S/ 5.000 millones por cada concepto dentro del presupuesto vigente. Resaltó que la urgencia no se limita a la disponibilidad de fondos, sino que abarca también la logística, la maquinaria, los equipos y un marco legal eficiente que permita acelerar contrataciones. Bajo los procedimientos ordinarios, advirtió, las acciones no llegarían a tiempo.

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El riesgo de que la agenda fiscal y laboral supere la capacidad del Estado fue otro de los puntos señalados por el exministro. Sostuvo que, ante la inminencia de eventos climáticos extremos, una sobrecarga administrativa puede dificultar la respuesta y aumentar la vulnerabilidad social y económica.

La líder del Ejecutivo inicia la jornada con el evento religioso en Lince, siguiendo una costumbre institucional que reúne a ministros y altos funcionarios en el marco de las celebraciones patrias
La líder del Ejecutivo inicia la jornada con el evento religioso en Lince, siguiendo una costumbre institucional que reúne a ministros y altos funcionarios en el marco de las celebraciones patrias| Foto: Presidencia

Desafíos fiscales y laborales: advertencias ante el aumento de la remuneración mínima

Durante una entrevista reciente, Segura explicó que uno de los anuncios más llamativos fue el incremento del 15% en la remuneración mínima vital, que pasará de S/ 1.130 a S/ 1.300. El economista recordó que, en los últimos cinco años, ese ingreso avanzó casi al ritmo de la inflación, por lo que no identificó presiones salariales que justificaran un ajuste de tal magnitud.

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Para Segura, el salario mínimo en Perú ya se encuentra elevado en comparación con la distribución salarial general. Advirtió que, cuando la remuneración mínima supera ampliamente los ingresos bajos, el resultado suele ser un aumento del desempleo y de la informalidad, ya que muchas empresas y trabajadores no pueden absorber el mayor costo laboral.

El exfuncionario también señaló que el ajuste no fue un tema central en el debate de políticas públicas durante la campaña electoral. Indicó que espera conocer los fundamentos del equipo económico, pero subrayó que el anuncio se aparta de la trayectoria observada entre inflación y salario mínimo en los años recientes.

Peru's President Keiko Fujimori presents Elmer ​Cuba as Peru's new Economy and Finance Minister, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's President Keiko Fujimori presents Elmer ​Cuba as Peru's new Economy and Finance Minister, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Infraestructura y regulación: desafíos estructurales y advertencias sobre proyectos

En el plano de la inversión pública, Segura expresó preocupación por el énfasis en medidas de gasto y en proyectos de gran envergadura, como la construcción de cuatro nuevas líneas de metro en Lima, tres en otras ciudades, dos trenes de cercanías, la carretera central y varias rutas viales adicionales. Opinó que ese conjunto de iniciativas no es compatible con las restricciones fiscales actuales del país y que el cierre de brechas de infraestructura debe abordarse a largo plazo, con una planificación ajustada a la capacidad de financiamiento real.

El exministro recomendó revisar con detalle la información que reciba el nuevo equipo económico de parte de las administraciones salientes. Sugirió que el Consejo Fiscal puede aportar insumos para ajustar la trayectoria de gasto a lo que el Estado efectivamente puede sostener.

Sobre el marco regulatorio, Segura defendió la necesidad de una regulación adecuada, sin excesos, pero advirtió sobre el riesgo de eliminar controles técnicos clave. Mencionó la supresión de la opinión previa de los reguladores en los contratos de asociaciones público-privadas, incluida recientemente en un crédito suplementario. Remarcó que los reguladores cuentan con la experiencia técnica en competencia y tarifas, y que su exclusión representa un riesgo para consumidores y usuarios si los errores contractuales no se corrigen a tiempo.

Keiko Fujimori también ha asegurado que no se recortarán los beneficios laborales.
Keiko Fujimori también ha asegurado que no se recortarán los beneficios laborales. Foto: Presidencia del Perú

El Niño: efectos inmediatos y urgencias de prevención

Según Segura, los efectos del fenómeno de El Niño ya afectan sectores como la pesca y la agricultura, aun antes del inicio de la temporada más intensa de lluvias. El aumento de las temperaturas reduce los rendimientos en ambos sectores y anticipa complicaciones adicionales para la infraestructura y la vida cotidiana. El momento de mayor riesgo, aseguró, ocurrirá en verano, principalmente en el norte del país, donde podrían producirse daños en viviendas, infraestructura y hasta amenazas directas para la vida. En el sur, la combinación de El Niño costero y el fenómeno global puede agravar la sequía.

Infografía "El Niño en Perú" con lluvias intensas, inundaciones, huaycos, puente dañado, personas, soldado con niña, sequía, ganado muerto, casas y mar.
El fenómeno El Niño provoca en Perú inundaciones por lluvias intensas, huaycos destructivos y periodos de sequía severa, con aguas cálidas que afectan las costas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exministro identificó dos prioridades inmediatas para el gobierno: la seguridad ciudadana y la preparación ante la emergencia climática. Cuestionó la ausencia de obras preventivas ejecutadas y propuso acciones urgentes como descolmatar ríos, reforzar riberas y desplegar maquinaria en zonas vulnerables de la costa y la sierra para mitigar el impacto de las lluvias intensas.

Mujer de cabello oscuro y blusa blanca protege su rostro del sol con las manos; detrás, otra persona con cabello rizado y camiseta roja
Una mujer se protege del sol en un día de calor mientras Perú experimenta temperaturas elevadas en sus zonas costeras durante el invierno.

En 2015, el Estado aprobó un régimen legal especial para acelerar las contrataciones, supervisado por la Contraloría y el Congreso. Según Segura, esa experiencia demostró que la mayor carga de gestión debe recaer en el gobierno central, ya que la transferencia de responsabilidades a gobiernos locales o regionales suele retrasar las acciones.

Segura enfatizó que el Ejecutivo deberá identificar recursos para asignar una partida significativa ya en agosto, combinando rapidez en la gestión con disponibilidad financiera. Remarcó que la respuesta no depende únicamente del presupuesto, sino también de la revisión y utilización de la maquinaria y equipos existentes, y de la capacidad para aprender de experiencias anteriores.

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