Quién es y a qué se dedica Adam Daudier, el nuevo galán estadounidense de Vania Bludau

Adam Daudier, el biólogo y DJ estadounidense que conquistó a Vania Bludau. IG

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La vida personal de Vania Bludau volvió a captar la atención tras su aparición pública con Adam Daudier, un joven estadounidense que rápidamente generó curiosidad entre seguidores y medios. A más de un año de la ruptura con su anterior pareja, la modelo peruana se dejó ver acompañada de Daudier en diversas publicaciones, lo que disparó preguntas sobre la identidad y ocupación del nuevo compañero de la influencer.

Adam Daudier nació y creció en Las Vegas, Nevada. Es biólogo graduado por la Universidad de California. De acuerdo con la información disponible en sus perfiles de redes sociales, Daudier combina su formación científica con actividades empresariales, la docencia en yoga y el ámbito musical, en el que se desempeña como DJ. Esta combinación de intereses ha contribuido a construir una imagen pública diversa y poco convencional, que ha llamado la atención tanto por su versatilidad profesional como por su estilo de vida.

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Adam Daudier ha sido vinculado sentimentalmente con Vania Bludau. IG

En Instagram, donde supera los 3 mil seguidores, Daudier comparte imágenes de sus viajes y actividades cotidianas, reflejando una vida ligada al bienestar y el descubrimiento de nuevos destinos. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los seguidores de Bludau es la coincidencia entre las publicaciones de ambos durante el pasado mes de julio, cuando la modelo, radicada en Miami, visitó Las Vegas. En esas fechas, ambos compartieron fotografías que sugerían una estadía en compañía, sin confirmar explícitamente el inicio de una relación sentimental.

Una nueva etapara para Vania Bludau

La relación entre Vania Bludau y Adam Daudier surge en un momento especial para la modelo. A finales de 2024, Bludau atravesó una pérdida gestacional y, semanas después, su entonces pareja optó por finalizar la relación. Tras ese episodio, la influencer retomó su vida pública y, en los últimos meses, comenzó a mostrarse renovada y sonriente junto al joven estadounidense. Las imágenes de ambos, compartidas tanto por Bludau como por Daudier, evidencian una cercanía que ha despertado comentarios positivos entre sus seguidores.

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El biólogo estadounidense, conocido por su labor como DJ y profesor de yoga, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde documenta sus viajes y actividades. IG

La confirmación de la identidad de Adam Daudier llegó a través de Nathaly Julca, exreportera de Magaly Medina, quien publicó en TikTok un video con imágenes de ambos. Desde entonces, los rumores en torno a la pareja se intensificaron, aunque ni Bludau ni Daudier han oficializado públicamente su vínculo. En una de las publicaciones más comentadas, ambos aparecen a punto de besarse frente a un amanecer, y el estadounidense acompaña la imagen con la frase: “Lo mejor que me ha pasado en la vida (y ni siquiera está cerca)”.

Además de su carrera como biólogo, Daudier se identifica como empresario y profesor de yoga, lo que le ha permitido incursionar en proyectos relacionados con bienestar y salud integral. Su faceta como DJ también aparece en distintas publicaciones, en las que muestra su participación en eventos y sesiones de música electrónica. Esta multiplicidad de intereses profesionales y personales ha sumado atractivo a su figura entre el público que sigue a Bludau, quien ha sabido mantener la discreción respecto a detalles íntimos de su nueva relación.

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Otro aspecto relevante es el vínculo de Daudier con el Perú. En abril de 2026, el estadounidense visitó el país andino, donde recorrió Machu Picchu y distintos escenarios del Valle Sagrado de Cusco. Las fotografías de ese viaje, compartidas en sus redes, muestran su interés por la cultura peruana y los paisajes emblemáticos, lo que ha generado empatía entre los seguidores de Bludau y ha contribuido a reforzar la conexión entre ambos.

Hasta la fecha, Vania Bludau no ha realizado declaraciones oficiales sobre su nueva relación. En entrevistas recientes, la modelo se ha enfocado en proyectos personales.

Vania Bludau posa sonriente en un paisaje rural, y el hombre señalado como su posible nueva pareja sostiene un cordero junto a lugareñas en una calle de Cusco.