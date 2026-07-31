Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. (FPV)

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Hoy, viernes 31 de julio, arranca la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 en Lima que reunirá a cuatro selecciones que ultiman su preparación para el Mundial de la categoría. El evento, que se llevará a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós, permitirá a los aficionados presenciar el desempeño de las futuras figuras del voleibol nacional e internacional.

El certamen contará con la participación de Perú, España, Corea del Sur y República Dominicana, selecciones que medirán sus capacidades ante rivales de distintas escuelas. Cada partido aportará exigencia técnica y competitiva, lo que incrementa el valor de este torneo previo a la cita mundialista.

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Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley

Viernes 31 de julio

España vs Corea del Sur (15:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina web y aplicativo)

Perú vs República Dominicana (17:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, web y aplicativo)

Sábado 1 de agosto

República Dominicana vs Corea del Sur (16:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina web y aplicativo)

Perú vs España (18:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 2 de agosto

República Dominicana vs España (14:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina web y aplicativo)

Perú vs Corea del Sur (16:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, web y aplicativo)

Calendario de partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. Crédito: Latina

Dónde ver los partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La difusión de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 estará garantizada para todos los aficionados peruanos a través de Latina Televisión, que ha confirmado la transmisión exclusiva de cada partido. Los encuentros podrán verse en señal abierta y también mediante las plataformas digitales del canal, incluyendo su aplicación móvil y la página web oficial.

Esta cobertura permitirá que los seguidores accedan a todos los partidos desde cualquier lugar y dispositivo, sin depender de la televisión tradicional. De esta forma, el acceso a la última prueba de la selección femenina Sub 17 antes del Mundial de Chile 2026 queda asegurado para el público nacional.

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Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.

¿Quedan entradas para la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026?

La venta de entradas para la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós se realiza exclusivamente a través de Joinnus, la plataforma oficial designada para este evento. Los boletos ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse para cualquiera de las fechas del certamen.

Cada ticket permite el ingreso a todos los partidos que se disputen en la jornada elegida, lo que ofrece la posibilidad de ver tanto a la selección peruana como a las demás selecciones internacionales en acción. De este modo, los asistentes podrán disfrutar de una programación completa y vivir el ambiente de una competencia internacional desde el inicio hasta el cierre de cada fecha.

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General: S/. 25.00

Preferente Norte: S/. 40.00

Preferente Sur: S/. 40.00

Preferente Oriente: S/. 50.00

Preferente Occidente: S/. 50.00

Programación de la fecha 1 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. (bolaalcentro)

Lista de convocadas de Perú para la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Armadoras: Camila Monge y Alexa Vega-Centeno.

Puntas receptoras: Ariana Vásquez, Livia Michelle Fano, Brenda Quiroz y Antuanett Guerrero.

Opuestas: Camila Pineda y Tatiana Galdós.

Centrales: Daphne Herrada, Shaddia Campos, Briyith Sandoval y Paola Patiño.

Líberos: Jacqueline Roman y Vanessa Adrianzen.