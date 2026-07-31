Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

Arranca el campeonato con la participación de Perú, España, Corea del Sur y República Dominicana que se jugará en el Coliseo Eduardo Dibós. Conoce cómo marchan los duelos rumbo al Mundial de Chile 2026

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. (FPV)
Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. (FPV)
Guardar

Hoy, viernes 31 de julio, arranca la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 en Lima que reunirá a cuatro selecciones que ultiman su preparación para el Mundial de la categoría. El evento, que se llevará a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós, permitirá a los aficionados presenciar el desempeño de las futuras figuras del voleibol nacional e internacional.

El certamen contará con la participación de Perú, España, Corea del Sur y República Dominicana, selecciones que medirán sus capacidades ante rivales de distintas escuelas. Cada partido aportará exigencia técnica y competitiva, lo que incrementa el valor de este torneo previo a la cita mundialista.

PUBLICIDAD

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley

Viernes 31 de julio

Sábado 1 de agosto

  • República Dominicana vs Corea del Sur (16:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina web y aplicativo)
  • Perú vs España (18:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 2 de agosto

  • República Dominicana vs España (14:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina web y aplicativo)
  • Perú vs Corea del Sur (16:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, web y aplicativo)
Calendario de partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley.
Calendario de partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. Crédito: Latina

Dónde ver los partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La difusión de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 estará garantizada para todos los aficionados peruanos a través de Latina Televisión, que ha confirmado la transmisión exclusiva de cada partido. Los encuentros podrán verse en señal abierta y también mediante las plataformas digitales del canal, incluyendo su aplicación móvil y la página web oficial.

Esta cobertura permitirá que los seguidores accedan a todos los partidos desde cualquier lugar y dispositivo, sin depender de la televisión tradicional. De esta forma, el acceso a la última prueba de la selección femenina Sub 17 antes del Mundial de Chile 2026 queda asegurado para el público nacional.

PUBLICIDAD

Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.

¿Quedan entradas para la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026?

La venta de entradas para la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós se realiza exclusivamente a través de Joinnus, la plataforma oficial designada para este evento. Los boletos ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse para cualquiera de las fechas del certamen.

Cada ticket permite el ingreso a todos los partidos que se disputen en la jornada elegida, lo que ofrece la posibilidad de ver tanto a la selección peruana como a las demás selecciones internacionales en acción. De este modo, los asistentes podrán disfrutar de una programación completa y vivir el ambiente de una competencia internacional desde el inicio hasta el cierre de cada fecha.

  • General: S/. 25.00
  • Preferente Norte: S/. 40.00
  • Preferente Sur: S/. 40.00
  • Preferente Oriente: S/. 50.00
  • Preferente Occidente: S/. 50.00
Programación de la fecha 1 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. (bolaalcentro)
Programación de la fecha 1 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. (bolaalcentro)

Lista de convocadas de Perú para la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

  • Armadoras: Camila Monge y Alexa Vega-Centeno.
  • Puntas receptoras: Ariana Vásquez, Livia Michelle Fano, Brenda Quiroz y Antuanett Guerrero.
  • Opuestas: Camila Pineda y Tatiana Galdós.
  • Centrales: Daphne Herrada, Shaddia Campos, Briyith Sandoval y Paola Patiño.
  • Líberos: Jacqueline Roman y Vanessa Adrianzen.

Temas Relacionados

Copa Federación Sub 17 de VóleySelección peruana de vóley Sub 17vóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Perú vs República Dominicana EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana inicia su camino en el torneo preparatorio rumbo al Mundial de Chile con un exigente duelo ante las ‘reinas del Caribe’. Revisa la previa y sigue todas las incidencias del encuentro

Perú vs República Dominicana EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Programación de la fecha 1 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: partidos, horarios y canales TV

El torneo internacional iniciará con la participación de Perú, España, Corea del Sur y República Dominicana. El debut de la ‘blanquirroja’ será frente los dominicanas en el Coliseo Eduardo Dibós

Programación de la fecha 1 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: partidos, horarios y canales TV

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se inicia la tercera jornada con duelos cruciales: Universitario se medirá con Cienciano en Cusco, Alianza Lima recibe a Alianza Atlético en Matute, Sporting Cristal buscará levantarse con Juan Pablo II, y mucho más

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Dónde ver Perú vs República Dominicana HOY: canal tv online del duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

El elenco nacional, encabezado por Marcello Bencardino, afronta su último desafío antes del Mundial de la categoría. Su primer reto será contra las caribeñas, que suelen ser un hueso duro de roer. Conoce el itinerario del juego

Dónde ver Perú vs República Dominicana HOY: canal tv online del duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver partido de vóley por tercer lugar de Juegos Panamericanos Universitarios 2026

El representativo nacional cayó en semifinales ante su similar de Chile y ahora buscará subirse al podio frente a la ’albiceleste’. Conoce todos los detalles del encuentro

Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver partido de vóley por tercer lugar de Juegos Panamericanos Universitarios 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Ollanta Humala saldrá en libertad: ¿Qué trámites faltan tras la sentencia del TC que anula su condena?

Ollanta Humala saldrá en libertad: ¿Qué trámites faltan tras la sentencia del TC que anula su condena?

Juntos por el Perú se distancia de Julián Pérez: no descarta medidas disciplinarias contra el diputado detenido

TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación

Captan a Vladimir Cerrón bailando en fiesta de Huancayo mientras sigue sin ejecutarse el fallo que anuló su prisión

Ministro del Interior César Astudillo detalla las medidas que tomará para enfrentar la criminalidad

ENTRETENIMIENTO

¡Ni monarca ni majestad! El espontáneo saludo de una niña que sacó una sonrisa al rey de España: “¡Hola, Felipe!”

¡Ni monarca ni majestad! El espontáneo saludo de una niña que sacó una sonrisa al rey de España: “¡Hola, Felipe!”

Daniela Darcourt se pronuncia tras ser sacada del escenario en pleno concierto en Europa: “Una falta de respeto total”

Mónica Cabrejos revela la culpa que cargó por la muerte de su madre: “Se debilitó tanto porque no comía para darme comida a mí”

Mónica Cabrejos revela que Manolo Rojas le compró el vestuario con el que debutó como vedette: “No tenía ni para las pantis”

Mónica Cabrejos conmueve al recordar la muerte de su madre: “Tenía ocho soles, y no tenía con qué enterrarla”

DEPORTES

Perú vs República Dominicana EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs República Dominicana EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Programación de la fecha 1 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: partidos, horarios y canales TV

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Dónde ver Perú vs República Dominicana HOY: canal tv online del duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver partido de vóley por tercer lugar de Juegos Panamericanos Universitarios 2026