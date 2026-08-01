Corte de agua para este lunes 03 de agosto por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El suministro de agua potable será interrumpido temporalmente este lunes 3 de agosto en distintos sectores de Lim, debido a una serie de trabajos programados por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La medida forma parte de las labores de mantenimiento preventivo que la empresa desarrolla periódicamente para conservar en buenas condiciones su red de distribución y garantizar la continuidad del servicio.
La restricción no solo comprenderá a viviendas ubicadas dentro de las áreas incluidas en el cronograma, sino también a establecimientos comerciales que se encuentren en los puntos donde se realizarán las intervenciones. Por ello, los usuarios deberán tomar precauciones antes del inicio de las labores y contar con una reserva suficiente para atender sus necesidades básicas durante el periodo establecido.
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Sedapal informó que la duración de cada interrupción dependerá del sector donde se ejecuten los trabajos. En ese sentido, tanto el inicio de la suspensión como la hora prevista para la recuperación del abastecimiento variarán según la zona comprendida en el programa. La empresa exhortó a los ciudadanos a consultar el cronograma oficial para identificar si su localidad se encuentra entre las áreas involucradas y conocer con precisión el tiempo que permanecerá sin servicio.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
San Antonio de Huarochirí
- Asoc. Los Portales de Basilio Auqui Anexo 08 - ECNC
- Agrup. Fam. Anchi
- Agrup. Fam. Divino Niño Jesús
- APV Las Villas de Nievería
- APV Bello Horizonte I etapa - Nievería
- Asoc. California de Nievería II etapa
- Asoc. de Pobladores Los Huertos de Nievería
- Asoc. Dulce Amanecer de Nievería
- Asoc. El Remanso de Nievería
- Asoc. Los Álamos de Nievería
- Asoc. Los Ángeles de Nievería
- Asoc. Los Castores de Nievería
- Asoc. Los Cedros de Nievería
- Asoc. Los Jardines de Nievería
- Asoc. Los Sauces de Nievería
- Asoc. Los Topacios de Nievería
- Asoc. Los Tulipanes de Nievería
- Asoc. Lotiz. El Huerto de Nievería II y III etapa
- Asoc. Lotiz. Santa Ana de Nievería
- Asoc. Pampa Huaraca
- Asoc. Prop. Herederos Hermanos Valenzuela
- Asoc. Prop. La Posada de Mayorzago
- Asoc. Prop. Las Casuarinas de Nievería II y III etapa
- Asoc. Prop. Viv. Cristo es Amor
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
San Juan de Miraflores
- P.J. Villa Solidaridad 1 etapa
- P.J. San Antonio de Padua
- A. H. Mártires de San Juan
- A. H. 7 de Julio
- A. H. Rafael Belaúnde
- A. H. Virgen de Guadalupe
- A. H. Sol de los Milagros
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Villa María del Triunfo
- Urb. Villa Jardín 1era etapa
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Ate
Urb. Ceres
Cuadrante:
- Asoc. Los Ángeles sector F
- Asoc. Los Ángeles sector G
Hora: 11 a. m. - 11 p. m.
San Martín de Porres
- A. H. 3 de mayo
Hora: 12 m - 8 p. m.
Funciones de Sedapal
- Abastecimiento de agua potable: garantiza la captación, tratamiento y distribución de agua apta para el consumo humano en Lima y Callao.
- Alcantarillado sanitario: administra la recolección y conducción de las aguas residuales generadas por hogares, comercios e instituciones.
- Tratamiento de aguas residuales: opera plantas destinadas a procesar las aguas servidas antes de su disposición final o reutilización.
- Mantenimiento de redes: realiza trabajos preventivos y correctivos en tuberías, conexiones, reservorios y demás infraestructura del sistema.
- Atención de emergencias: interviene ante fugas, roturas de tuberías, problemas de presión y otras incidencias que puedan afectar el suministro.
- Control de la calidad: supervisa las condiciones del agua potable mediante procesos de tratamiento, monitoreo y controles técnicos.
- Ampliación del servicio: ejecuta proyectos para extender las redes de agua y alcantarillado hacia zonas que requieren mayor cobertura.
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