Estados Unidos vs Polonia: día, hora y canal TV en Perú de la gran final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Estados Unidos se medirá con Polonia por la final de la VNL Masculina 2026.

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La final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 ya tiene a sus protagonistas definidos. Estados Unidos y Polonia se medirán en China por el título, tras superar encuentros de semifinales que pusieron a prueba el temple y la estrategia de ambos conjuntos.

Estados Unidos vs Polonia: día y hora de la gran final de la VNL Masculina 2026

La definición del título en la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 tendrá lugar el domingo 2 de agosto en China, donde Estados Unidos y Polonia buscarán consagrarse como el nuevo campeón internacional. El partido, esperado por seguidores de todo el mundo, contará con una transmisión adaptada a distintos husos horarios para facilitar el acceso de la audiencia global.

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Quienes deseen seguir la final desde Perú, Colombia o Ecuador podrán hacerlo a partir de las 06:30 horas. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio del enfrentamiento será a las 07:30, mientras que los aficionados de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil deberán conectarse a las 08:30. Para quienes se encuentren en México, la cita será a las 05:30 horas.

Estados Unidos y Polonia disputarán la final de la VNL Masculino 2026. (@portal_volei)

Dónde ver la gran final de la VNL Masculino 2026

Los seguidores del voleibol dispondrán de varias alternativas para ver la final de la Liga de Naciones 2026 entre Estados Unidos y Polonia. En Perú y otros países de Sudamérica, la señal encargada de la transmisión será DSports, el canal de cable que posee los derechos exclusivos para la región. La cobertura televisiva permitirá seguir el partido en vivo y con calidad profesional.

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Para quienes opten por el acceso digital, la plataforma DGO ofrecerá la transmisión en línea. Este servicio, vinculado al operador de DSports, posibilita ver el encuentro desde celulares, computadoras o cualquier dispositivo compatible, facilitando así que los aficionados sigan la final desde cualquier lugar.

En el ámbito internacional, la opción es VBTV, el servicio oficial de Volleyball World. Los usuarios interesados pueden suscribirse a esta plataforma por una tarifa mensual de USD 9,99, accediendo a la emisión completa del torneo y otros contenidos exclusivos.

VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, transmite todos los partidos de la VNL Masculina 2026. Crédito: VNL

Así llegaron Estados Unidos y Polonia a la gran final de la VNL Masculino 2026

Polonia y Estados Unidos se clasificaron a la final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 tras superar en las semifinales a Eslovenia y Japón, respectivamente. Los partidos se disputaron la mañana del sábado 1 de agosto por las semifinales.

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El primer cruce de la jornada enfrentó a Eslovenia contra Polonia. El conjunto polaco se impuso por 3-0 con parciales de 25-16, 25-19 y 25-17, logrando un dominio sostenido en cada set. La victoria permite a Polonia disputar una nueva final internacional, consolidando su posición entre las selecciones de mayor regularidad en las competencias recientes.

Los polacos se impusieron con contundencia y regresarán a disputar una definición del campeonato internacional. (@volleyballworld)

En la otra semifinal, Estados Unidos derrotó a Japón por 3-2 en un encuentro de máxima exigencia. El equipo estadounidense venció con parciales de 25-19, 23-25, 20-25, 25-19 y 15-13, asegurando su clasificación tras una serie marcada por la alternancia en el dominio y la paridad en el marcador. Japón se mantuvo en carrera hasta el tie-break, pero no logró frenar el avance norteamericano en el tramo final.

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Los polacos buscarán un nuevo título en la Liga de Naciones, mientras que los estadounidenses aspiran a recuperar el protagonismo internacional en el vóley masculino. Eslovenia y Japón disputarán el partido por el tercer puesto.

La escuadra estadounidense le ganó a los japoneses en duelo de semifinales. (@volleyballworld)

Programación del tercer lugar de la VNL Masculina 2026

Tras caer en las semifinales, Japón y Eslovenia se enfrentarán para definir el último lugar en el podio de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. El choque se jugará antes de la final, es decir este domingo 2 de agosto a las 02:40 horas de Perú.