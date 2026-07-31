"No están solos": Keiko Fujimori anuncia S/ 22 millones para viviendas de damnificados del sismo en Junín

Este video muestra a Keiko Fujimori, identificada como Presidenta de la República, ofreciendo declaraciones a la prensa en Junín. Está rodeada de individuos, algunos con indumentaria de INDECI y MINDEF. La mandataria aborda temas relacionados con la supervisión de zonas afectadas por un sismo, la reconstrucción de viviendas y aulas, y asuntos legales, incluyendo el respeto a las resoluciones judiciales. La escena se desarrolla al aire libre, con micrófonos y gráficos informativos en pantalla. Es una cobertura de evento.

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La presidenta Keiko Fujimori eligió la región Junín como destino de su primer viaje oficial al interior del país tras el sismo de magnitud 5.1 que el pasado 18 de julio dejó cientos de familias sin hogar en la zona central del Perú. Desde Chongos Bajo, la mandataria anunció un convenio entre Caja Huancayo y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por 22 millones de soles para la construcción de viviendas de emergencia a través del programa Obras por Impuesto, dispuso el traslado de carpas humanitarias desde Trujillo y garantizó la llegada de al menos cuatro ministros adicionales a la zona.

“He querido, como primera acción ya como presidenta constitucional juramentada, estar aquí presente. Para, con mi presencia y con mi abrazo, que la población sepa el compromiso de mi gobierno de cara a esta emergencia”, declaró Fujimori ante autoridades locales, regionales y medios de comunicación. La jefa de Estado fue recibida por el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, el alcalde de Chupaca, Alberto Bastidas Vásquez, y el alcalde de Chongos Bajo, Timoteo Munive Guerra.

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La Presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronuncia ante la prensa en Junín. Está rodeada de funcionarios y representantes de entidades como INDECI. El video muestra su intervención en una zona impactada, posiblemente por un sismo, donde detalla acciones gubernamentales. Menciona la firma de un convenio con Caja Huancayo para 22 millones de soles destinados a viviendas de emergencia, la necesidad de maquinaria para remoción de escombros, y la instalación de una mesa técnica. Se informa sobre la presencia de ministros y la movilización de ayuda humanitaria desde Trujillo y Panamá para la reconstrucción de viviendas y colegios.

Durante la bienvenida, Cárdenas obsequió a la presidenta con atuendos típicos de la región y un cuadro alusivo al expresidente Alberto Fujimori. Pobladores también aprovecharon la visita para entregar documentos y cartas con solicitudes diversas.

El gabinete que acompañó a Fujimori incluyó al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; y al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas. La presencia de las tres carteras refleja el alcance multisectorial del plan de atención que el Gobierno busca desplegar en las zonas afectadas.

Antes del recorrido por los albergues, la presidenta mantuvo reuniones con autoridades locales y regionales para evaluar el estado de la emergencia. Informó que el Gobierno realizará una supervisión conjunta con miembros del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para determinar el alcance real de los daños y coordinar las acciones de respuesta inmediata.

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Keiko Fujimori posa con personal militar y civil frente a un edificio de la Fuerza Aérea del Perú en su primer viaje oficial a Junín. (Presidencia Perú)

El mensaje a los damnificados

El eje central del discurso de la presidenta fue la garantía de presencia estatal en todo el proceso que viene. “Que quede bien claro a todos los damnificados: el Gobierno va a estar presente en todo este proceso de apoyo y de reconstrucción. No están solos”, afirmó Fujimori ante las familias afectadas. La mandataria extendió su solidaridad a quienes perdieron seres queridos, a quienes perdieron sus viviendas y a quienes, en sus propias palabras, enfrentan el dolor “con quizás desesperanza también”.

En Chongos Bajo, Fujimori dialogó directamente con las familias trasladadas al albergue de Chupuro para recoger sus principales preocupaciones. “Sé que hay familias que todavía no tienen nada. Estoy disponiendo que los ministros vayan a las otras zonas. Seguiré visitando los albergues. Quiero que sepan que vamos a estar acá y que los vamos a apoyar”, señaló. Al cierre de su intervención, pidió a los afectados que no perdieran la fe: “Nos vamos a demorar un poquito, pero yo les garantizo que vamos a hacer la reconstrucción total de sus viviendas”.

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Keiko Fujimori, como presidenta de Perú, saluda a un oficial militar en un aeródromo de Junín durante su primer viaje oficial a la zona afectada por el sismo. (Presidencia Perú)

Convenio con empresa privada y viviendas de emergencia

Uno de los anuncios centrales de la visita fue la firma de un convenio entre una caja regional y el Ministerio de Vivienda a través del programa Obras por Impuesto. El acuerdo contempla una inversión de 22 millones de soles para financiar la construcción de viviendas de emergencia en las zonas afectadas por el sismo. La presidenta convocó a otras empresas a sumarse al mismo mecanismo: “Saludo a la empresa privada, saludo a Caja Huancayo y espero que haya más empresas que a través del programa Obras por Impuesto puedan hacerse presentes para seguir avanzando en esa reconstrucción”.

La mandataria reconoció que la reconstrucción no será inmediata. “No va a ser de inmediato, esto demora un poquito”, admitió, al tiempo que informó que el gobernador y los alcaldes ya trabajan con maquinaria para la remoción de escombros, aunque precisó que se requerirá más equipo para acelerar el proceso.

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Keiko Fujimori, presidenta del Perú, desciende de un avión de la Fuerza Aérea en Junín durante su primer viaje oficial para visitar a los damnificados del sismo. (Presidencia Perú)

Carpas desde Trujillo y apoyo desde Panamá

Ante el déficit de insumos en la zona, Fujimori dispuso el traslado de carpas de emergencia almacenadas en Trujillo, que el Gobierno había acumulado en previsión del fenómeno de El Niño. “Estoy disponiendo que todo esto se traiga para acá, para poder atender a más familias”, anunció la presidenta. En paralelo, reveló que una organización con sede en Panamá ofreció apoyo humanitario adicional y que el Gobierno evalúa la vía más rápida para recibirlo: un avión de la Fuerza Aérea del Perú o una embarcación.

El almacén del Indeci en la zona ya concentraba, al momento de la visita, toneladas de ayuda humanitaria: comida, frazadas y colchones para las familias damnificadas. Fujimori, con el chaleco y el gorro del Indeci, supervisó personalmente el estado de esos insumos y su proceso de distribución hacia las zonas más afectadas de la provincia de Chupaca.

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Keiko Fujimori, presidenta de Perú, camina junto a un militar en Junín durante su primer viaje oficial para visitar a los damnificados de un sismo. (Presidencia Perú)

Más ministros en camino y colegios destruidos

La presidenta anunció que otros cuatro miembros del gabinete se sumarán a la atención de la emergencia en los próximos días, a pedido de las autoridades locales y regionales. Los ministros de Educación, Trabajo, Producción y Salud visitarán la zona. El dato que motivó la convocatoria del titular de Educación es la magnitud del daño en la infraestructura escolar: 23 colegios afectados y 80 aulas completamente destruidas a causa del sismo.

Arnillas, el ministro de Vivienda, permanecerá en Junín hasta el día siguiente para instalar una mesa técnica destinada a atender a un mayor número de vecinos damnificados. Vinelli, por su parte, ya se encontraba en uno de los distritos afectados al momento de las declaraciones de la presidenta, en el marco de las acciones de su cartera para evaluar el impacto en la actividad agraria de la región.

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Cobertura en vivo de la llegada de la presidenta Keiko Fujimori a la región Junín. La mandataria desciende de un helicóptero y es recibida por autoridades y ciudadanos. Durante su visita, Keiko Fujimori recibe presentes como un ramo de flores, un sombrero tradicional y artesanías de la región. La visita se enfoca en las zonas afectadas por un reciente sismo, donde recorrerá almacenes de Indeci y albergues. Se trata de su primer viaje oficial al interior del país como presidenta constitucional.

Pensiones, iglesia destruida y reconocimiento a los voluntarios

La ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dispuso que funcionarios del programa Pensión 65 estuvieran presentes en la zona para entregar el beneficio a todos los adultos mayores inscritos. “Yo sé que no es suficiente, pero se está empezando el trabajo”, reconoció Fujimori. La presidenta también destacó la labor del Programa Mundial de Alimentos, que llegó con varios camiones de suministros, y saludó públicamente a la organización Hombro a Hombro, a los bomberos y a los párrocos de la zona.

La visita incluyó además un momento de reconocimiento institucional. Fujimori elogió la presencia del exprimer ministro en la zona desde los primeros días, agradeció al general del Indeci y a su personal, y recordó públicamente su vínculo con el gobernador Cárdenas, con quien coincidió durante una inundación en Pichanaqui cuando ella era congresista y él era alcalde de ese distrito. “Los colores políticos de lado, y trabajar juntos”, resumió la mandataria.

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Recorrido por distritos y próximas paradas

Tras la supervisión del almacén del Indeci, Fujimori tenía previsto continuar el recorrido por otros puntos de la zona afectada. Según informó la señal de Canal N desde el lugar, la mandataria se dirigiría a los distritos de San Juan de Iscos y Aguas, con la posibilidad de extender la visita a la provincia de Huancayo, donde también se reportaron daños en localidades como Chongos Alto, Huayucachi, Viques y Huacrapuqio.

Antes de partir hacia el almacén del Indeci, la presidenta anunció también una visita a la iglesia local, destruida por el movimiento telúrico. “El arzobispo me comentó que la iglesia también ha sido destruida”, indicó Fujimori, con lo que puso en evidencia que los daños del sismo del 18 de julio van más allá de la infraestructura habitacional y escolar.

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