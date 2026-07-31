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Mario Irivarren reconoce error tras enfrentar en vivo a trabajadora de producción: “Son cosas que no se deben ver”

El conductor de ‘La Manada’ pidió disculpas al público luego de protagonizar un intercambio incómodo al aire y destacó la importancia de mantener conversaciones honestas para fortalecer la convivencia laboral

El presentador reflexionó sobre lo ocurrido en el programa, asegurando que los conflictos pueden servir para mejorar el ambiente de trabajo si se abordan con diálogo y apertura. La Manada/ YouTube
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El conductor de televisión Mario Irivarren reconoció públicamente su responsabilidad tras el incómodo episodio que protagonizó en vivo con una trabajadora de producción durante la reciente emisión de ‘La Manada’.

Irivarren ofreció disculpas a la audiencia y calificó el momento como algo que “no se debe ver” en pantalla, generando debate sobre los límites de la exposición de conflictos en la televisión en directo.

Mario Irivarren se disculpa con trabajadora de producción de su programa tras enfrentarse en vivo un día anterior. La Manada/ YouTube
Mario Irivarren se disculpa con trabajadora de producción de su programa tras enfrentarse en vivo un día anterior. La Manada/ YouTube

El incidente ocurrió cuando, en medio de la transmisión, una dinámica habitual del programa derivó en un intercambio de opiniones cargado de tensión. Mario Irivarren expresó sentirse responsabilizado por situaciones internas del equipo, lo que provocó una reacción inmediata y visible frente a cámaras. El episodio no solo sorprendió a los seguidores de ‘La Manada’, sino que también se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios expresaron opiniones divididas respecto al manejo del conflicto.

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Hace mea culpa

Al día siguiente, el conductor utilizó los primeros minutos del programa para pronunciarse sobre lo sucedido. “Se generó una situación aquí bastante tensa, primero pedir disculpas al público, son cosas que no se deben ver, disculpas por el momento incómodo que se generó”, declaró Irivarren, según se pudo ver en la transmisión. El exchico reality resaltó la importancia de reconocer los errores y la necesidad de reparar el ambiente laboral cuando ocurren estos desacuerdos en público.

Mario Irivarren se pelea con su productora en pleno programa en vivo y en redes lo critican por no controlar su ira y mal humor. YouTube: La Manada.

Tras el programa, Irivarren relató que tanto él como el resto del equipo de producción permanecieron reunidos para hablar de los temas pendientes. “Luego del programa nos quedamos, conversamos largo y tendido, hablamos cosas muy valiosas que no se habían dicho, que no sabíamos. Creo que fue el momento perfecto para soltar todo lo que teníamos”, compartió el conductor, haciendo énfasis en el valor de la comunicación directa para resolver diferencias.

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Durante su descargo, Irivarren reflexionó sobre la dinámica de los equipos de trabajo y cómo abordar los conflictos. “Creo que fue el momento perfecto para soltar todo lo que teníamos, una conversación que inició ciertamente acalorada, pero poco a poco se fue calmando hacia un lugar de entendimiento”, comentó ante sus compañeros y el público. El conductor destacó que, aunque incómodos, estos intercambios pueden ser el punto de partida para fortalecer los vínculos personales y profesionales.

El momento más comentado llegó cuando Irivarren advirtió que no permitirá que lo “responsabilicen” ni lo dejen “como el malo” del grupo. YouTube: La Manada.
El momento más comentado llegó cuando Irivarren advirtió que no permitirá que lo “responsabilicen” ni lo dejen “como el malo” del grupo. YouTube: La Manada.

A lo largo de su intervención, el presentador también compartió una enseñanza que consideró aplicable en distintos ámbitos de la vida. “En la vida, en tu trabajo, con tu pareja, relaciones sanas requieren conversaciones incómodas, esos temas que tú quieres evitar porque son difíciles de hablar... son necesarios en todo”, afirmó Irivarren, alentando a abordar los desacuerdos como herramienta para el crecimiento y la cohesión de los equipos.

La situación fue aclarada posteriormente por la trabajadora de producción involucrada, identificada como Jatziry, quien intervino para dejar en claro que no existe conflicto alguno con Irivarren tras el incidente. “Nada, igual Mario sabe que los dos hemos conversado y le he traído un presente a Mario”, expresó la joven, siendo sorprendido con una barra de cereal proteica y una botella de agua de azar, situación que generó risasn y liberó tensiones en el ambiente.

“Si quieres lo hablamos en vivo”: el momento que cambió el tono del streaming y dejó críticas sobre la mesa. YouTube: 'La Manada'.
“Si quieres lo hablamos en vivo”: el momento que cambió el tono del streaming y dejó críticas sobre la mesa. YouTube: 'La Manada'.

.El conductor, por su parte, respondió: “Aclaro que con Jatziry todo está bien, ayer conversamos, se aclararon los problemas. Para mí que una chica tan joven deje su hogar y luche por sus sueños, para mí es de admirar”.

En su mensaje final, Irivarren reiteró su compromiso con el equipo y con la audiencia, asegurando que la experiencia servirá para mejorar la dinámica interna y evitar la repetición de episodios similares. El modelo aplaudió que una conversación que empezó siendo incómoda, haya terminado reconfortante. “Creo que se va a notar la diferencia de lo de ayer aquí en adelante”, concluyó el conductor, mostrando confianza en la capacidad del grupo para superar diferencias y consolidar un ambiente laboral saludable.

Mario Irivarren se pelea con su productora en pleno programa en vivo. YouTube: 'La Manada'.
Mario Irivarren se pelea con su productora en pleno programa en vivo. YouTube: 'La Manada'.

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