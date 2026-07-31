Héctor Cúper hizo inesperada comparación de Gianluca Lapadula con histórico delantero: “Me hace acordar a un argentino que tuve”

El DT destacó las habilidades del 'Bambino' y aseguró que se parece mucho a un histórico argentino que dirigió. (L1 Max)

Guardar

El plantel de Universitario de Deportes ha sido uno de los más activos en el actual mercado de pases del Torneo Clausura 2026, apostando por incorporaciones clave para fortalecer su aspiración al título. Entre los refuerzos, la llegada de Gianluca Lapadula ha generado grandes expectativas, situándose como el fichaje más resonante de la temporada por su destacado rendimiento en la selección peruana.

El técnico Héctor Cúper se refirió públicamente a la incorporación del ‘Bambino’, resaltando sus capacidades frente al arco rival. Incluso, el DT lanzó una inesperada comparación: aseguró que el italo-peruano le hace recordar a Hernán Crespo, histórico atacante argentino y referente de la posición, quien lo dirigió en el Inter de Milán.

PUBLICIDAD

“Es un jugador que dentro del área me hace acordar a otros jugadores que he tenido, incluso a un argentino, a Hernán Crespo, que eran jugadores que dentro del área, vos sabés que van a estar siempre ahí, muy cerca de la situación de gol”, declaró el estratega en conversación con L1 Max.

Héctor Cúper dirigió a Hernán Crespo en el Inter de Milán. (Difusión)

“Está para 25-30 minutos”

La participación de Gianluca Lapadula como titular en Universitario de Deportes aún está sujeta a su evolución física, según precisó el entrenador Héctor Cúper. El técnico fue claro al señalar que la decisión sobre su inclusión desde el inicio dependerá de cómo responda el delantero en los entrenamientos diarios, enfatizando la importancia del seguimiento constante para determinar su estado.

PUBLICIDAD

De cara al duelo ante Cienciano, la previsión es que Lapadula sume minutos ingresando en la segunda parte del encuentro. Cúper explicó: “Va dependiendo del día a día cuándo esté listo para 90 minutos. Ahora, en altura, creo que 25-30 minutos está para jugar. No hay tanto tiempo para que llegue a un estado ideal”.

Universitario continúa reforzando su plantel con la incorporación de Juan Manuel Requena. El argentino se suma a un grupo que ya recibió a Lapadula, Guivin y Adrián Quiroz.

¿Cuándo juega Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura 2026?

La tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 presenta uno de los duelos más esperados de la fecha, con Universitario de Deportes visitando a Cienciano en el emblemático estadio Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro, programado para el domingo 2 de agosto a las 18:30 horas (hora peruana), enfrentará a un líder sólido contra un equipo local que busca revertir una racha de resultados negativos.

PUBLICIDAD

La expectativa por este partido crece debido al contexto en que ambos equipos llegan: Universitario se mantiene en la cima de la tabla y busca reafirmar su condición de puntero, mientras que Cienciano necesita sumar para salir de una situación adversa en el inicio del campeonato. El entorno cusqueño y la altura añaden un ingrediente especial a un compromiso que puede marcar el rumbo de la jornada.

El choque entre ‘cremas’ e ‘imperiales’ será transmitido en directo por L1 MAX, que puede sintonizarse a través de Directv, Claro TV, Best Cable y otros cableoperadores. Para quienes prefieren plataformas digitales, el partido estará disponible vía streaming en L1 PLAY. Además, la página web de Infobae Perú ofrecerá el seguimiento en tiempo real, con el registro de jugadas clave, goles y declaraciones de los protagonistas tras el pitazo final.

PUBLICIDAD

La 'U' visitará al 'Papá' en Cusco por la fecha 3 del campeonato nacional. (L1 Max)

El antecedente más reciente de la ‘U’ en la ‘Ciudad Imperial’ se remonta a la segunda fecha del Torneo Clausura 2025, cuando el equipo visitó al ‘papá’ en el mismo estadio cusqueño. Aquel enfrentamiento resultó sumamente parejo y se definió en los minutos finales, dejando un registro que todavía permanece fresco para ambas hinchadas.

En ese partido, Álex Valera abrió el marcador para la visita mediante un penal ejecutado a los 84 minutos. Sin embargo, la ventaja resultó efímera: Alejandro Hohberg apareció en el tiempo de descuento, específicamente a los 90+5’, y selló el empate definitivo. El resultado reflejó la intensidad del duelo y la capacidad de reacción del conjunto local, que logró rescatar un punto sobre el final.

PUBLICIDAD