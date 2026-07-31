Revelan que Nadine Heredia está “muy feliz” con el fallo del TC a favor de Ollanta Humala

Ollanta Humala y Nadine Heredia. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

Guardar

La exprimera dama Nadine Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil desde abril de 2025, está “muy feliz” con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo el proceso penal por lavado de activos y la condena de 15 años de prisión contra su esposo, el expresidente Ollanta Humala.

Así lo dio a conocer el abogado brasileño de la exprimera dama, Leonardo Massud, en diálogo con RPP Noticias. El letrado aseveró que el fallo del máximo intérprete de la Constitución “por fin trae justicia” a la familia Humala-Heredia, aunque, dice, el daño ya está hecho.

“El reconocimiento de que aportes de campaña no eran delito, que los investigados no podrían saber del origen ilícito de aportes. Este fallo por fin trae justicia. La señora Nadine ha quedado mucho (muy) feliz con la decisión, aunque con tanto retraso y con tanto daño que han hecho a ella, a su familia y a su esposo”, declaró Massud.

PUBLICIDAD

El último jueves, el TC publicó la sentencia que declara fundado el habeas corpus de Ollanta Humala y declaró nulo todo el proceso penal por los aportes del gobierno venezolano y empresas brasileñas a las campañas nacionalistas de 2006 y 2011.

El fallo del Tribunal Constitucional anuló las investigaciones, las resoluciones judiciales y la sentencia de 15 años de prisión contra Ollanta Humala por lavado de activos agravado. (Infobae / Fotocomposición)

Los magistrados determinaron que se le imputó a Humala una modalidad de lavado de activos que no estaba regulada sino hasta 2016.

Nadine Heredia podría beneficiarse del fallo del TC

Abogados de Ollanta Humala sostienen que la decisión del TC debe extenderse a su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, actualmente asilada en Brasil.

El 15 de abril de 2025, el Poder Judicial había condenado a ambos a 15 años de prisión por recibir aportes del gobierno venezolano y de empresas brasileñas para las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011. Humala fue detenido de inmediato; Heredia se refugió en la Embajada de Brasil. Un año y tres meses después, el TC anuló todo el proceso contra el exmandatario al determinar que la modalidad de lavado de activos que se le imputó —receptación patrimonial— fue tipificada con posterioridad a los hechos investigados.

PUBLICIDAD

El Tribunal Constitucional de Perú anula el proceso penal contra Ollanta Humala por presunto lavado de activos y ordena el archivo de las investigaciones preliminares.

El habeas corpus resuelto por el TC cubre exclusivamente a Humala, pero la defensa del expresidente argumenta que sus efectos deben alcanzar a todos los procesados en la misma causa. El abogado Julio Espinoza Goyena fue categórico: “No se archiva el caso por una cuestión muy personal, privada, que se apellida Humala Tasso, sino por la esencia, la estructura de la imputación, que es que aportes a campaña o donaciones electorales, no son delito. Y esa razón es transversal a todos".

Wilfredo Pedraza, exministro y también parte de la defensa, planteó dos vías posibles: que los abogados de Heredia presenten su propio habeas corpus, o que la Sala de Apelaciones Nacional amplíe directamente los efectos del fallo. “Si ya para el señor Humala eso no es delito, tampoco tiene sentido que para las demás personas la investigación continúe”, señaló ante RPP Noticias. Pedraza recordó que algo similar ocurrió cuando el TC falló a favor de Keiko Fujimori.

PUBLICIDAD

El abogado Edinson Huamán fue más enfático: afirmó que la decisión del TC “se extiende a todos, sin excepción alguna”, y agregó que el fallo valida la decisión de Heredia de asilarse. “Han condenado personas sobre un hecho que no era delito“, dijo en Canal N.

Si el Poder Judicial extiende los efectos de la sentencia y deja sin efecto la condena contra la exprimera dama, Heredia podría retornar a Perú sin consecuencias penales.