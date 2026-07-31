Regina Alcóver celebra con emoción y nostalgia los 50 años del emblemático Teatro Marsano: “Aquí hice varias obras con Osvaldo Cattone”

Regina Alcóver, Lilian Nieto y Gustavo Bueno compartieron recuerdos y testimonios durante la gala por el 50 aniversario del emblemático teatro limeño.

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El Teatro Marsano celebró su 50 aniversario con una noche de gala que reunió a destacadas figuras de las artes escénicas y la televisión peruana. El evento, realizado en la emblemática sala de la avenida General Suárez, en Lima, rindió homenaje a medio siglo de trayectoria ininterrumpida de un espacio que se consolidó como epicentro del teatro de calidad en el país. La función especial de ‘Bodas de sangre’ marcó el inicio de las celebraciones y congregó a numerosas personalidades, como Regina Alcóver, Lilian Nieto, Gustavo Bueno, Baldomero Cáceres, Vania Torres, Jorge Guerra, entre otros quienes compartieron recuerdos y valoraciones sobre el legado del recinto.

El aniversario del Teatro Marsano coincidió con una función gratuita de la obra “Bodas de sangre”, dirigida por Makhy Arana e interpretada por un elenco conformado por Martha Figueroa, Víctor Prada, Mónica Domínguez, Susan León, Fernando Luque y Lilian Schiappa. La velada, que reunió a actores, directores, productores y público habitual, se convirtió en un punto de encuentro para generaciones de artistas que, en algún momento, formaron parte de la historia del escenario.

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Emoción en Regina Alcóver

La presencia de Regina Alcóver despertó especial atención. La actriz y conductora compartió su testimonio sobre la etapa en que trabajó junto a Osvaldo Cattone, responsable de la transformación del Marsano desde 1976. “Hice muchas obras con Osvaldo, desde 1974 y cuando tomó el Marsano. Muchos recuerdos inolvidables y me alegra que se siga manteniendo su legado para que todo el público siga disfrutando de obras de calidad”, dijo la actriz con gran emoción.

Hoy en día, la artista de cine, teatro y televisión está dedicada a la radio. Sin embargo, no pudo ser ajena a esta celebración que rinde homenaje no solo al teatro, si no a las obras que dirigió su gran amigo, Osvaldo Cattone.

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El orgullo de Lilian Nieto

La celebración también contó con la presencia de Lilian Nieto, actriz que resaltó el peso simbólico de la continuidad del teatro y la importancia de la transmisión generacional. “Para mí es una emoción muy grande celebrar los 50 años del teatro Marsano. Hice varias obras con Cattone y ahora me siento orgullosa que mi hija Lilian también esté trabajando acá con Bodas de Sangre. Que Makhy siga manteniendo el legado de Osvaldo es admirable”, afirmó Nieto en declaraciones recogidas durante la gala.

El actor Jorge Guerra, reconocido por su papel en la serie “Al fondo hay sitio”, también participó del homenaje y relató su vínculo con la sala. “Estoy muy alegre de ver tanta gente reunida celebrando al teatro, somos muchos los que hemos visto alguna obra de Cattone. Las últimas obras que he visto del Marsano han sido ‘Quien mató a Palomino Molero’ y ‘La verdad’. Ojalá se dé algún día, yo encantado de pisar el escenario del Marsano”, comentó Guerra, abriendo la posibilidad de futuras colaboraciones.

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Durante el acto, se hicieron presentes figuras como Gustavo Bueno, quien reconoció el rol del Marsano en la historia teatral del país. “El Marsano significa para el teatro en general del Perú un gran acontecimiento, que gobernó Osvaldo Cattone, ese tremendo actor que creó una leyenda que todavía persiste. El teatro Marsano ha sido y es un espacio fundamental para el teatro peruano”, sostuvo Bueno al ser consultado por los medios.

La función especial de “Bodas de sangre” marcó el inicio de la celebración por los 50 años del Teatro Marsano, reafirmando su vigencia como referente cultural en Lima. Baldomero Cáceres y Lilian Nieto estuvieron presentes.

Adiós a los prejuicios

La trayectoria del Teatro Marsano ha estado marcada por la innovación y la apertura. Bajo la dirección de Osvaldo Cattone, el recinto se transformó en un fenómeno cultural, desafiando prejuicios sociales y consolidando la premisa de que el teatro de alta calidad puede ser accesible. Hoy en día, bajo la gestión de Makhy Arana, la sala mantiene ese enfoque y continúa impulsando la oferta artística en Lima, según destacaron varios de los presentes.

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La actriz Milene Vásquez compartió su perspectiva a través de las redes oficiales del Marsano y valoró el aporte del espacio como punto de encuentro para artistas y público. “El teatro Marsano durante estos 50 años ha acercado grandes historias al público y es un espacio de encuentro para actores, directores y todo el público. Para mí el Marsano significa recuerdos muy valiosos. He vivido momentos muy lindos sobre ese escenario”, señaló Vásquez.

Además de los protagonistas ya mencionados, la gala contó con la asistencia de personalidades como Adolfo Aguilar, Vania Torres, Gino Tassara y otros referentes del sector. La diversidad generacional de los invitados reflejó la vigencia del Marsano y su capacidad de convocar a figuras consagradas y nuevas generaciones de creadores.

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El festejo por los 50 años del Teatro Marsano permitió repasar las distintas etapas de su historia y renovar el compromiso con la difusión de las artes escénicas. El público, que llenó la sala durante la función de homenaje, acompañó los aplausos y reconocimientos a quienes han contribuido a consolidar el prestigio del recinto. La programación conmemorativa continuará en los próximos meses, con actividades orientadas a la formación, la memoria y la renovación de los públicos.

Jorge Guerra estuvo presente en homenaje, la cual contó con una función especial de “Bodas de sangre”.