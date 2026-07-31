Cienciano vs Botafogo: día, hora y canal TV confirmado de duelos por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Programación del Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Cienciano alcanzó una remontada histórica en la Copa Sudamericana 2026, consolidándose como el único representante peruano que continúa en competencia internacional. El equipo cusqueño superó una desventaja de dos goles tras el partido de ida ante Lanús y selló su pase a los octavos de final con una contundente victoria por 4-0 en el compromiso de vuelta.

El siguiente desafío internacional para el ‘papá’ será frente a Botafogo, conjunto que accedió a los octavos de final como líder indiscutido del Grupo E. El equipo brasileño acumuló 16 puntos, logrando así un puntaje ideal y superando ampliamente a sus rivales de zona: Racing de Argentina, Caracas de Venezuela e Independiente Petrolero de Bolivia.

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Cienciano vs Botafogo: día y hora confirmado de los duelos por los octavos de final

Conmebol dio a conocer la programación completa de los duelos entre Cienciano y Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El primer duelo se jugará el próximo jueves 13 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. El horario establecido será a las 19:30 horas de Perú. Y la vuelta se llevará a cabo el jueves 20 de agosto en Río de Janeiro, y tendrá el mismo horario peruano.

Así como en la fase preliminar, se jugarán dos cotejos de ida y vuelta para definir la llave. Y según las bases, si termina en empate, se definirá al ganador de la serie por tanda de penales. No habrá tiempo extra, tampoco se realizará una tercera contienda.

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(@Sudamericana)

Canal TV para ver Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Los enfrentamientos entre Cienciano y Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 estarán disponibles en Perú y el resto de Sudamérica a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Estas alternativas aseguran que los aficionados puedan seguir los partidos en directo, ya sea desde la televisión tradicional o por medio de dispositivos digitales, sin importar su ubicación.

Quienes busquen información complementaria más allá de la transmisión oficial podrán acceder a la cobertura de Infobae Perú. El portal ofrecerá un seguimiento exhaustivo, desde la previa de los encuentros, pasando por actualizaciones en tiempo real, hasta resúmenes de las jugadas más relevantes y las declaraciones de jugadores y técnicos tras el pitazo final.

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Alineación de Cienciano en su lance contra Lanús, en Argentina. - Crédito: Difusión

Los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors vs. Recoleta

Bolívar vs. Sao Paulo

Independiente Santa Fe vs. River Plate

Vasco da Gama vs. Olimpia

Bragantino vs. Atlético Mineiro

Santos vs. Macará

Tigre vs. Montevideo City Torque

Cienciano vs. Botafogo

Las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano sumó millonario monto en la Copa Sudamericana 2026

El avance de Cienciano a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 no solo representa un logro deportivo, sino que también ha fortalecido la economía del club de manera notable. El triunfo ante Lanús permitió que la institución cusqueña reciba 600 mil USD (2 millones 33 mil 448,60 soles), monto que la Conmebol otorga específicamente a los equipos que alcanzan esta instancia del certamen.

La campaña internacional ha significado un flujo constante de ingresos para el club. Por su participación en la fase previa, Cienciano recibió 225 mil USD. El acceso a la fase de grupos incrementó el saldo con 300 mil USD adicionales. A esto se suman 250 mil USD, premio correspondiente a las dos victorias obtenidas durante esa etapa del torneo.

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Al llegar a los playoffs, el club obtuvo 500 mil USD más. Finalmente, la reciente clasificación a octavos de final le valió otros 600 mil USD, elevando el total acumulado a 1 millón 875 mil USD, cifra equivalente a 6 millones 354 mil 526 soles.

¿Cuánto ganó Cienciano tras histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?