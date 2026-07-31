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“Claudia Sheinbaum se parece mucho a Keiko Fujimori”, asegura el canciller peruano y espera que relaciones con México se normalicen

La reciente asunción de Alfonso Carlos Espá como canciller de Perú reavivó el debate sobre el futuro de la relación con México, luego de que el ministro comparó a Claudia Sheinbaum con Keiko Fujimori y manifestó su confianza en una pronta normalización diplomática entre ambos países

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El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Alfonso Carlos Espá, afirmó este viernes que ve similitudes personales y de estilo entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la líder peruana Keiko Fujimori, a pesar de las diferencias ideológicas que separan a ambas mandatarias. Las declaraciones se produjeron tras su presentación oficial en la Cancillería peruana, donde expuso su visión acerca del estado actual de las relaciones bilaterales y los desafíos diplomáticos y comerciales que enfrenta el país.

La comparación entre Sheinbaum y Fujimori

Durante un diálogo con la prensa, Carlos Espá expresó su respeto por Claudia Sheinbaum y subrayó ciertos aspectos en los que la equipara con Keiko Fujimori. “A la presidenta Claudia Sheinbaum le tengo un gran reconocimiento, gran respeto. Me gusta mucho, muchas de las cosas que ella tiene, porque además se parece mucho a la presidenta Fujimori, en el trato que ella tiene tan correcto y tan cordial con los periodistas, en la manera como se acerca a la gente más humilde, en la manera como se viste, resaltando las tradiciones mexicanas igual que nuestra presidenta con las tradiciones del Perú”, declaró.

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El canciller hizo esta comparación pese a que existen diferencias claras en cuanto a orientación política. Sheinbaum se identifica con la izquierda, el humanismo y el feminismo, mientras que Keiko Fujimori lidera el espectro de la derecha peruana y mantiene posiciones conservadoras.

“Claudia Sheinbaum se parece mucho a Keiko Fujimori”, asegura el canciller peruano y espera que las relaciones con México se normalicen
“Claudia Sheinbaum se parece mucho a Keiko Fujimori”, asegura el canciller peruano y espera que las relaciones con México se normalicen - Agencia Andina

Expectativas de normalización con México

Durante la misma intervención, Espá reiteró su confianza en que las relaciones entre Perú y México podrán recuperarse tras años de distanciamiento. “México es lindo y querido en todo el mundo y especialmente en el Perú. Somos países hermanos. Y entonces yo, desde el primer momento, he planteado que así como en toda la familia, los hermanos que se quieren a veces tienen distancias y después se arreglan. Nosotros estamos muy esperanzados en lograr en ese camino la normalización de las relaciones con México”, aseguró el canciller.

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Las relaciones diplomáticas entre ambos países atraviesan una etapa compleja desde la crisis política peruana de diciembre de 2022. Tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, México otorgó asilo a su familia y criticó la gestión de Dina Boluarte, lo que derivó en la expulsión de embajadores y la reducción de los vínculos diplomáticos al nivel de encargados de negocios.

El ministro de Relaciones Exteriores insistió en que cualquier avance en la relación bilateral se regirá por los principios del derecho internacional y la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático. “Nosotros tenemos muy claro, porque la convención es clarísima, cuáles son las obligaciones de los estados y estamos seguros que en el momento en que tengamos que tomar la decisión, vamos a tomar esa decisión de acuerdo a esa convención y a los principios del derecho internacional”, sostuvo Espá.

FOTO DE ARCHIVO: Un policía permanece frente a la embajada de México después de que la Corte Suprema de Perú ordenara la detención y prisión preventiva de cinco meses de la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la embajada, en Lima, Perú, 21 de noviembre 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda
FOTO DE ARCHIVO: Un policía permanece frente a la embajada de México después de que la Corte Suprema de Perú ordenara la detención y prisión preventiva de cinco meses de la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la embajada, en Lima, Perú, 21 de noviembre 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Desafíos comerciales con Estados Unidos

En la ceremonia, Carlos Espá también se refirió al aumento de los aranceles estadounidenses a productos peruanos, que pasaron de 10% a 12,5% para aproximadamente la mitad de las exportaciones del país. Señaló la existencia de un proyecto de ley para combatir el trabajo forzoso, que, de aprobarse, podría facilitar una revisión de la medida por parte del gobierno estadounidense. “Estamos seguros que una vez aprobada esa ley, estaremos en una mejor capacidad para conversar con los Estados Unidos y ver la posibilidad de una revisión de ese arancel”, manifestó.

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