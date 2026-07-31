El tesoro arqueológico de Motupe: Jagüey Negro es declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura

El antiguo algarrobo conocido como Jagüey Negro, un árbol de 500 años y 15 metros de altura, se erige en el sitio arqueológico del Bosque Seco de Motupe, Lambayeque, Perú. (Foto: Agencia Andina)

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En el Bosque Seco de Motupe, en Lambayeque, un antiguo espacio donde convergen restos arqueológicos, fuentes naturales de agua y tradiciones locales acaba de recibir una nueva categoría de protección. Se trata del Sitio Arqueológico Jagüey Negro, declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura (Mincul) debido a su valor histórico, arqueológico y cultural.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 000220-2026-VMPCIC/MC, publicada en el Diario Oficial El Peruano, según informó este medio en su sección de normas legales. La norma reconoce la importancia de este bien inmueble prehispánico ubicado en el distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque.

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La declaratoria permitirá reforzar la conservación de un espacio que guarda estructuras arqueológicas vinculadas al sistema de jagüeyes, pozos naturales formados por la acumulación de aguas pluviales, además de un entorno donde destaca un antiguo algarrobo conocido como Jagüey Negro y árboles de guayacán relacionados con la tradición de la Cruz de Motupe.

Una persona inspecciona las estructuras arqueológicas prehispánicas del Sitio Jagüey Negro en Lambayeque, Perú, recientemente declarado Patrimonio Cultural de la Nación. (Composición: Infobae Perú / Agencia Andina)

Así es el sitio arqueológico de Lambayeque que acaba de recibir protección del Estado

El Sitio Arqueológico Jagüey Negro se encuentra en la cuenca alta del Bosque Seco de Motupe, en la zona de Chalpón. Este territorio forma parte de un ecosistema característico del norte peruano, donde los recursos naturales y los vestigios históricos conviven dentro de un mismo paisaje.

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De acuerdo con el expediente técnico aprobado por el Ministerio de Cultura, el área declarada como Patrimonio Cultural de la Nación cuenta con una extensión de 29 918,43 metros cuadrados, equivalente a 2,9918 hectáreas, y un perímetro de 708,79 metros.

Los informes elaborados por la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble determinaron que el lugar posee estructuras arqueológicas prehispánicas con suficiente importancia, significado y valor para formar parte del patrimonio protegido por el Estado.

Ministerio de Cultura lanza nueva normativa para fortalecer la industria audiovisual nacional. (Foto: Agencia Andina)

El vínculo entre agua, naturaleza y arqueología que guarda Jagüey Negro

Uno de los elementos que distingue a Jagüey Negro es su relación con los jagüeyes, formaciones naturales que funcionan como depósitos temporales de agua y que se originan por procesos de erosión, infiltración y acumulación de lluvias.

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Estas pozas naturales forman parte del entorno donde se ubican las estructuras arqueológicas del sitio, generando una conexión entre el aprovechamiento del agua por antiguas poblaciones y el paisaje natural del Bosque Seco de Motupe.

Dentro de esta zona protegida también se encuentra el árbol conocido como Jagüey Negro, un antiguo algarrobo considerado un símbolo del lugar. Según información difundida sobre el sitio, este ejemplar tendría alrededor de 500 años de antigüedad, una altura aproximada de 15 metros y una copa cercana a los 17 metros de diámetro.

El algarrobo centenario conocido como Jagüey Negro se erige en el Bosque Seco de Motupe, Lambayeque, Perú, mientras una persona lo observa. (Foto: Agencia Andina)

El legado natural y religioso que convirtió a Jagüey Negro en Patrimonio Cultural de la Nación

El valor cultural del sitio también está relacionado con la presencia de árboles de guayacán, una especie cuya madera ha sido utilizada tradicionalmente por pobladores de la zona para elaborar réplicas de la venerada Cruz de Motupe.

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Esta relación entre naturaleza, historia y tradición convierte a Jagüey Negro en un espacio donde el patrimonio arqueológico se vincula con expresiones culturales que permanecen vigentes en Lambayeque.

Tras la declaratoria, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura deberá gestionar la inscripción de la condición de Patrimonio Cultural de la Nación en los Registros Públicos y, de corresponder, en el Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP).

La Cruz de Motupe, figura central de la tradición religiosa de Lambayeque, luce adornada con una tela roja bordada sobre un fondo rocoso. (Foto: Facebook / Hermandad de Niños de la Stma. Cruz de Chalpón de Motupe)

El plan de protección para preservar el legado arqueológico de Jagüey Negro

La resolución establece que cualquier proyecto que pueda afectar el área arqueológica deberá contar con autorización previa del Ministerio de Cultura. Esta medida incluye obras de infraestructura, apertura de caminos, carreteras, canales, actividades mineras, agropecuarias, edificaciones u otras intervenciones.

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Además, serán notificadas instituciones como la Comunidad Campesina San Julián de Motupe, el Gobierno Regional de Lambayeque, la Municipalidad Provincial de Lambayeque, la Municipalidad Distrital de Motupe y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

La protección de Jagüey Negro se sustenta en la Ley N.° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y en la Ley N.° 29565, que establece las competencias del Ministerio de Cultura para declarar y proteger bienes arqueológicos, históricos y culturales del país.