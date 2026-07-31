Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., llamó a Keiko Fujimori para felicitarla por asumir la Presidencia del Perú

El secretario de Estado Marco Rubio y la presidenta peruana Keiko Fujimori aparecen en una composición fotográfica sobre su reciente conversación telefónica. (Composición: Infobae Perú)

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La llegada de Keiko Fujimori al poder generó uno de sus primeros movimientos diplomáticos con Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una llamada telefónica con la nueva mandataria peruana para felicitarla por su inauguración presidencial y expresar el respaldo de su país al inicio de su gestión.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Perú, Rubio destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre ambas naciones durante los próximos años, con énfasis en la cooperación contra el crimen transnacional, la ampliación del comercio, el impulso de inversiones y la preparación frente a desastres naturales.

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El contacto entre ambos gobiernos ocurre días después de que Keiko Fujimori asumiera la Presidencia del Perú el pasado 28 de julio, tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente a Roberto Sánchez por una diferencia de 49.641 votos, según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

23/07/2026 July 23, 2026, Russia, Russia, Russian Federation: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov shakes hands with U.S. Secretary of State Marco Rubio during their meeting on the sidelines of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers' Meetings in Manila, Philippines, on July 23, 2026 POLITICA Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o

Washington apuesta por fortalecer los vínculos con el Perú bajo la gestión de Fujimori

Según el comunicado difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario Marco Rubio consideró que la toma de mando de Fujimori representa una oportunidad para recuperar estabilidad política en el Perú. El funcionario estadounidense señaló que una gobernanza estable resulta fundamental para alcanzar mejores condiciones de seguridad y crecimiento económico.

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Durante la conversación, Rubio reafirmó el compromiso de Washington para “profundizar los lazos” con Lima y trabajar en áreas consideradas estratégicas para ambos países. Entre ellas mencionó la lucha contra organizaciones criminales internacionales, una problemática que forma parte de la agenda prioritaria de la nueva administración peruana.

La comunicación también refleja el interés de Estados Unidos por mantener una relación cercana con el gobierno de Fujimori. La seguridad, el comercio y la cooperación ante emergencias climáticas aparecen como los principales ejes de una agenda bilateral que busca ampliarse durante los próximos años.

Keiko Fujimori pronuncia su Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República, luego de asumir la presidencia constitucional de Perú. (Presidencia de la República)

Marco Rubio reafirma apoyo de Washington a Fujimori en lucha contra el crimen

Uno de los principales retos anunciados por Keiko Fujimori al asumir el cargo es enfrentar el avance de la criminalidad en el país. Durante la campaña presidencial, la lideresa de Fuerza Popular planteó medidas para reforzar la lucha contra las organizaciones delictivas, fortalecer el sistema penitenciario y otorgar mayor participación a las fuerzas de seguridad.

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El acercamiento con Washington coincide con los anuncios previos del embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, quien calificó al primer gabinete de Fujimori como un “equipo de estrellas”. El representante diplomático también destacó la intención del Ejecutivo peruano de buscar la incorporación del país al Escudo de las Américas, iniciativa regional impulsada por Donald Trump contra el crimen organizado transnacional.

“Es un nuevo día, un nuevo amanecer para el Perú y los Estados Unidos va a apoyar al Perú en este proceso”, declaró Navarro al referirse al inicio del gobierno de Fujimori. Además, aseguró que Washington continuará promoviendo la llegada de inversiones y capitales al país.

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Keiko Fujimori se reúne con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, a días de asumir la presidencia. (Foto: Keiko Fujimori)

El inicio del gobierno de Keiko Fujimori tras asumir la Presidencia del Perú

La ceremonia de asunción presidencial del 28 de julio marcó el retorno del fujimorismo al Palacio de Gobierno después de 26 años. La hija del expresidente Alberto Fujimori asumió el mando tras una trayectoria política marcada por tres derrotas electorales previas y una cuarta candidatura que finalmente le permitió llegar al poder.

Durante el acto protocolar por Fiestas Patrias, representantes internacionales y autoridades regionales expresaron sus expectativas sobre la nueva etapa política del país. El presidente de Bolivia destacó la importancia de mantener una relación de cooperación con Perú y saludó el inicio de la gestión de Fujimori, mientras que el alcalde de Lima resaltó la necesidad de trabajar de manera conjunta para atender los principales problemas de la capital.

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Momento histórico en el que Keiko Fujimori presta juramento como Presidenta de la República. Con un discurso enfocado en la prosperidad y seguridad del país, inicia su mandato ante la representación nacional. | Canal N

El nuevo gobierno tendrá como principales desafíos enfrentar la inseguridad ciudadana, impulsar la economía y responder ante posibles impactos del fenómeno El Niño. Además, Fujimori deberá buscar acuerdos en el Congreso para garantizar la aprobación de sus principales reformas en un escenario político donde la gobernabilidad será una de sus primeras pruebas.