Simone Biles invita a la Plaza Mayor de Lima: “Vamos a comenzar juntos el camino hacia Lima 2027 en una forma inolvidable”

La gimnasta olímpica Simone Biles anuncia su visita a Perú por primera vez para dar inicio a la cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos Lima 2027. En este video promocional, Biles extiende una invitación al público para unirse el 6 de agosto en la Plaza Mayor de Lima. El evento marcará el inicio de la celebración de un año hasta los juegos, fomentando el deporte, la unidad y el espíritu de las Américas. El metraje muestra a Biles y el logo oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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La gimnasta estadounidense Simone Biles anunció su participación en la ceremonia que marcará el inicio oficial de la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos Lima 2027. La cita tendrá lugar el 6 de agosto en la Plaza Mayor de Lima, donde se espera la presencia de miles de asistentes, según informó Infobae. La llegada de la múltiple campeona olímpica representa un hito en la historia del deporte peruano y continental, en un evento que busca promover los valores de unidad y espíritu deportivo en América.

La organización de los Juegos Panamericanos confirmó que Biles será la invitada estelar durante la ceremonia de encendido del reloj que marcará el tiempo restante para el inicio de la máxima cita deportiva regional. La atleta expresó que se siente emocionada por visitar Perú por primera vez y motivada por la posibilidad de compartir este momento con la comunidad local.

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La histórica Simone Biles llegará a Lima para el encendido del reloj de Lima 2027. Crédito: VisualesIA ScribNews.

En declaraciones difundidas por la organización, Simone Biles invitó al público a sumarse al evento: “Estoy muy emocionada de visitar Perú por primera vez y celebrar el inicio de la cuenta regresiva hacia Lima 2027. Espero verlos a todos en la Plaza Mayor para comenzar juntos este camino inolvidable”. El mensaje subraya la importancia de la participación ciudadana y la expectativa por una celebración masiva.

El evento del 6 de agosto no solo marcará el inicio simbólico del conteo hacia los Juegos, sino que también servirá como plataforma de promoción para el deporte, la convivencia y la integración de los países del continente. La presencia de Biles busca inspirar a jóvenes deportistas y consolidar a Lima como sede de grandes eventos internacionales.

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Gymnastics - Simone Biles hosts a motivational talk and gymnastics clinic - Buenos Aires, Argentina - October 9, 2025 Simone Biles with athletes during her gymnastic clinic REUTERS/Agustin Marcarian

Un evento con impacto regional

La confirmación de Simone Biles como protagonista de la ceremonia ha generado expectativas en el ámbito deportivo de América Latina. De acuerdo con lo publicado por Infobae, la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 pretende posicionar este evento inaugural como un símbolo de unidad y entusiasmo previo a la competencia.

El anuncio coincide con la estrategia de los organizadores de convertir la Plaza Mayor en el epicentro de una celebración que involucrará a delegaciones, autoridades y público general. La presencia de Biles refuerza el perfil internacional de la cita y anticipa una convocatoria multitudinaria en el centro histórico de la ciudad.

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Las autoridades locales, citadas por Infobae, destacaron que la elección de la Plaza Mayor responde a su valor patrimonial y a la capacidad de albergar manifestaciones deportivas y culturales de gran escala. Se prevé la participación de representantes de diversas disciplinas y la realización de actividades para toda la familia.

Simone Biles y Los Mirlos, los grandes atractivos de la ceremonia de encendido del reloj de Lima 2027. Crédito: Instagram Lima 2027.

La entrada a la ceremonia del encendido del reloj de Lima 2027 es completamente gratuita. Crédito: Instagram Lima 2027.

El camino hacia Lima 2027

El inicio de la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos representa un paso clave en los preparativos de la edición 2027, que reunirá a más de 40 países de la región. El evento movilizará a miles de atletas y profesionales, además de contar con el respaldo de organismos internacionales.

Simone Biles, considerada una de las figuras más destacadas de la gimnasia mundial, será el rostro internacional de esta fase previa. Para la organización, su participación es vista como un factor de inspiración para la juventud peruana y latinoamericana, así como una oportunidad para consolidar el legado deportivo de la ciudad.

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Gymnastics - Simone Biles hosts a motivational talk and gymnastics clinic - Buenos Aires, Argentina - October 9, 2025 Simone Biles during her gymnastics clinic REUTERS/Agustin Marcarian

La ceremonia de encendido del reloj será transmitida en vivo y contará con la presencia de autoridades deportivas, invitados especiales y medios de comunicación. Se espera que la jornada marque el inicio de una serie de actividades conmemorativas rumbo a la inauguración oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2027.