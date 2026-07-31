JNJ blinda a Patricia Benavides y decide no sancionarla por la remoción de Bersabeth Revilla

Consejeros deciden no sancionar a la exfiscal de la Nación a pesar de que hace un año la suspendieron por cesar indebidamente al adjunto de Revilla, Luis Zapata. Video: Facebook JNJ

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El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) blindó a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y acordó no sancionarla disciplinariamente por el cese irregular de la exfiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, quien investigaba a la jueza superior Enma Benavides por presuntos sobornos de procesados por tráfico ilícito de drogas.

Se trata del proceso disciplinario por el que la anterior JNJ destituyó a las hermanas Benavides Vargas, sanciones que la nueva conformación de consejeros dejó sin efecto para retrotraer el caso hasta la etapa de instrucción.

Este viernes 31 de julio, el consejero Rafael Ruíz Hidalgo, —vacado por omitir una condena por prevaricato, pero repuesto por una sentencia judicial de primera instancia— presentó su ponencia ante el Pleno de la Junta donde propuso absolver a Patricia Benavides, su hermana Enma y la fiscal Azucena Solari de todos los cargos.

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La ponencia fue aprobada con los votos de los consejeros Cayo Galindo, Germán Serkovic, Gino Ríos y Víctor Chanduví. La presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, no participó de la votación por haber sido instructora del caso.

Revilla investigaba a la hermana de Patricia Benavides, la jueza superior Enma Benavides. Foto: composición Infobae

Deficiente

La ponencia es, por decirlo menos, poco convincente. Para el consejero Ruíz Hidalgo, el hecho de que Bersabeth Revilla haya renunciado de manera voluntaria al Ministerio Público, sin consignar coacción ni amenazas en la carta de renuncia, “interrumpe el nexo causal de una supuesta remoción forzada”.

La ponencia también defiende las conclusiones del informe de productividad fiscal, que arrojó una supuesta baja productividad de Revilla y que Benavides usó para removerla. Ello a pesar de que hace un año esta JNJ reconoció que dicho documento contenía información inexacta.

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“Si bien la técnica de medición es discutible y existen discrepancias con otros reportes manuales, la presencia de una base estadística extraída de los sistemas institucionales SGF y SIAF impiden calificar la motivación de la resolución de cese como inexistente o puramente arbitrario”, dijo el ponente.

Rafael Ruíz fue vacado por no transparentar una sentencia por prevaricato. Foto: Presidencia

La ponencia de Rafael Ruíz también descarta un trato humillante por parte de Benavides al haber designado a Revilla como adjunta del fiscal Miguel Vegas Vaccaro, a quien investigó por presunta corrupción. Según Ruíz, no se consideró que para dicho momento la investigación ya había sido archivada.

“Este hecho desmorona la hipótesis de la subordinación ante el investigado como trato degradante, pues la condición de investigado de Vegas Vacaro había cesado contemporáneamente”, dijo. Sin embargo, esto no es cierto. La anterior JNJ y la actual conformación siempre estuvieron al tanto que el caso contra Vegas Vaccaro no avanzó a investigación preparatoria. Esto debido a que Patricia Benavides, a cargo entonces del Área Especializada en Denuncias contra Magistrados, elaboró un informe recomendando a Pablo Sánchez no autorizar el ejercicio de la acción penal.

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Contradicción

Esta decisión de la JNJ contradice su propio fallo de junio de 2025 cuando decidió imponer suspensión por 60 días a Patricia Benavides por la remoción indebida del fiscal Luis Zapata Gonzáles, adjunto de Bersabeth Revilla en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

JNJ revocó la destitución contra Patricia Benavides por el caso del fiscal Luis Zapata porque no hubo "trato degradante".

Revilla y Zapata fueron removidos por Patricia Benavides con la misma resolución y con la misma excusa, una supuesta baja productividad.

La actual JNJ inicialmente le impuso destitución a Benavides por la remoción de Zapata, pero luego graduaron la sanción al determinar que, si bien el cese fue inmotivado, no hubo trato degradante como sí lo hubo en el caso de Revilla.

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Un año después, los consejeros desconocen su propia decisión y blindan a Patricia Benavides.