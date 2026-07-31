“Hay irregularidades”: Ernesto Zunini cuestiona la detención del diputado Julián Pérez Mallqui de JP por agredir a su expareja

Julian Perez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú, es custodiado por la policía tras su detención por agresión contra la mujer, junto al símbolo de su partido político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El diputado Ernesto Zunini, portavoz de la bancada Juntos por el Perú, defendió este viernes en rueda de prensa la decisión de no suspender de inmediato al congresista Julián Pérez Mallqui, detenido el jueves 30 de julio por una presunta agresión a su expareja en el distrito de San Miguel. Zunini argumentó que la investigación está en manos de la fiscalía y anunció que la bancada tomaría una decisión formal esa misma tarde, a las 4.

El legislador diferenció el caso de Pérez Mallqui del de la senadora Silvana Robles, también de Juntos por el Perú, quien fue suspendida por no mostrar su voto durante la votación de la mesa directiva del Senado. Para Zunini, ambas situaciones son jurídicamente distintas y no admiten el mismo tratamiento.

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El secretario general del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, fue captado el pasado 9 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

El acta que cuestiona la flagrancia

Zunini centró buena parte de su intervención en rebatir la figura de la flagrancia aplicada a la detención de Pérez Mallqui. Sostuvo que la lectura del acta de intervención policial revela que la expareja del congresista no denunció violencia física en el momento en que llamó a la policía, sino violencia psicológica.

“Flagrancia es cuando yo te detengo en el acto violentando, robando, cometiendo un homicidio”, precisó. Bajo ese criterio, afirmó que los efectivos no encontraron a Pérez Mallqui cometiendo ningún acto en el momento de llegar al domicilio, sino que acudieron ante un llamado de su expareja y realizaron un “acto de constatación”.

Uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa le señaló que la figura legal de la flagrancia en el Perú contempla un plazo de 24 horas desde la comisión del presunto delito, por lo que el congresista sí estaría comprendido dentro de ese margen. Zunini no rebatió ese punto de forma directa, pero reiteró que la denuncia original era por violencia psicológica y que su constatación requiere un peritaje, no una detención inmediata.

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Julián Pérez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú, fue detenido y llevado a la Comisaría de San Miguel tras ser acusado de agresión física.

Lo que ocurrió dentro de la comisaría

El pasaje más controvertido de la rueda de prensa fue el relato que Zunini hizo sobre los hechos registrados en el acta de intervención una vez que Pérez Mallqui ya estaba en la comisaría. Según describió, la expareja del congresista se encerró en el baño, manifestó náuseas y malestar por encontrarse “muy ofuscada”, y fue dejada sola por los efectivos.

Al regresar, según el acta citada por Zunini, los policías habrían encontrado a la mujer propinándole bofetadas a Pérez Mallqui. La expareja habría declarado que lo golpeó porque él le había sujetado el brazo y le había puesto el pie durante un intercambio de palabras dentro de la propia comisaría.

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“Eso es algo irregular, porque cuando uno está ya en la comisaría, si tú has sido intervenido o detenido, ya estás bajo custodia policial”, afirmó Zunini. Para el legislador, la policía tenía la responsabilidad de impedir que la presunta violencia se perpetuara dentro de sus propias instalaciones.

El diputado señaló también que Pérez Mallqui fue a la comisaría de forma voluntaria y que, en un primer momento, no informó a los efectivos que era congresista.

La distinción con el caso Silvana Robles

Zunini explicó por qué la bancada sí actuó con rapidez en el caso de la senadora Silvana Robles y no lo hizo de la misma manera con Pérez Mallqui. En el caso de Robles, dijo, la infracción fue interna y flagrante: no mostró su voto durante la votación de la mesa directiva del Senado, en violación directa de un acuerdo de bancada.

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“Más allá de que estén de acuerdo o no con la decisión que tomamos como bancada, eso ameritó que haya una suspensión para que se le investigue y se determine si es que realmente ella ha viciado su voto”, explicó. Agregó que no mostrar el voto ya constituye por sí solo una violación al acuerdo y que, como mínimo, correspondía una amonestación.

Julián Pérez Mallqui, diputado electo por el Cusco, levanta el puño mientras sostiene un documento frente a la bandera de Perú.

En el caso de Pérez Mallqui, en cambio, la bancada tomó conocimiento de los hechos a través de la prensa y la investigación no está en manos del partido sino de la fiscalía. “No podemos de oficio y de manera individual suspender”, subrayó.

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La decisión anunciada para las 4 de la tarde

Zunini adelantó que el abogado de Pérez Mallqui había llegado recién a las 10 de la noche del jueves, lo que impidió que la bancada se pronunciara antes. Confirmó que ese mismo viernes, a las 4 de la tarde, se realizaría una reunión de la Cámara de Diputados para tomar una decisión formal sobre el caso.

Ante la consulta de si la bancada estaba mirando hacia otro lado frente a un presunto caso de violencia, Zunini fue enfático: “Condenamos enérgicamente todo acto de violencia de cualquier índole. Es parte de nuestros principios partidarios”.

Julián Pérez Mallqui permanece intervenido en una comisaría de San Miguel tras una denuncia de presunta agresión presentada por su expareja. Composición: Infobae

Aclaró que la demora en pronunciarse no implicaba inacción, sino responsabilidad ante una investigación en curso. “No quiere decir que hagamos de oídos sordos o miremos hacia otro lado ante un presunto caso de violencia, pero tenemos que ser responsables porque hay una investigación”, cerró.

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