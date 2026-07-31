Temperaturas en la sierra sur caerán hasta -19 °C: Senamhi emite aviso naranja para seis regiones del país

Este es un reportaje informativo sobre una alerta meteorológica. Una presentadora de noticias aparece en un estudio. Las imágenes muestran una persona caminando sobre hielo en una zona elevada, calles mojadas con vehículos y edificaciones, gráficos meteorológicos con datos de temperatura y una estación meteorológica exterior. El contenido visual se centra en el aviso de temperaturas de hasta 17 grados bajo cero en la sierra del país, conforme a la información del SENAMHI y que afecta a regiones como Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Moquegua, Puno y Tacna.

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Las temperaturas en la sierra del Perú volverán a descender durante los primeros días de agosto. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de nivel naranja en el que advierte que los termómetros podrían registrar hasta -19 °C en las zonas más altas de la sierra sur entre el 1 y el 3 de agosto.

De acuerdo con la información difundida por TV Perú Noticias, el episodio de frío afectará principalmente a localidades ubicadas por encima de los 3.200 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Además del descenso de la temperatura nocturna, se prevén fuertes ráfagas de viento, escasa nubosidad y un incremento de la temperatura durante el día.

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El aviso comprende seis departamentos del país: Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las indicaciones de las autoridades para reducir riesgos.

Frío extremo en la sierra: Senamhi pronostica bajas temperaturas, escasa nubosidad y vientos de hasta 45 km/h. (Foto: Agencia Andina)

Senamhi advierte que la sierra sur registrará temperaturas de hasta -19 °C

Según el Aviso Meteorológico N.º 298 del Senamhi, el sábado 1 de agosto se registrarán temperaturas mínimas entre 4 °C y -14 °C en localidades ubicadas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar. En la sierra sur, las zonas que superan los 4.000 metros de altitud podrían alcanzar valores cercanos a los -17 °C.

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Para el domingo 2 de agosto, el organismo prevé que las temperaturas continúen descendiendo. En la sierra centro se mantendrán mínimas entre 4 °C y -14 °C, mientras que en las áreas más elevadas de la sierra sur los termómetros podrían llegar hasta los -19 °C, la temperatura más baja prevista durante este episodio.

El lunes 3 de agosto persistirán las condiciones de frío intenso. Ese día se esperan temperaturas entre 4 °C y -12 °C en localidades sobre los 3.200 metros de altitud, mientras que en sectores ubicados por encima de los 4.000 metros de la sierra sur volverían a registrarse valores próximos a -19 °C.

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El Senamhi pronostica la ocurrencia de nieve con acumulados de hasta 3 centímetros a la altura de la sierra centro y sur. (Andina)

Senamhi alerta a seis regiones por el intenso descenso de temperaturas

El Senamhi informó que el descenso de la temperatura nocturna afectará a los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, donde existen numerosas localidades altoandinas expuestas a condiciones extremas durante las noches y madrugadas.

La entidad clasificó este evento con nivel de peligro naranja, categoría utilizada cuando se pronostican fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos. Este tipo de avisos busca que la población y las autoridades adopten medidas preventivas frente a posibles impactos en las actividades cotidianas.

El aviso meteorológico permanecerá vigente desde las 00:00 horas del sábado 1 de agosto hasta las 23:59 horas del lunes 3 de agosto, completando un periodo de 71 horas de vigilancia sobre las condiciones climáticas en la sierra centro y sur del país.

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Estas son las recomendaciones del Senamhi frente al frío intenso

Además del intenso frío, el organismo advirtió que el evento estará acompañado por ráfagas de viento de hasta 45 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura durante el día. Estas condiciones favorecen una mayor amplitud térmica entre el día y la noche.

Senamhi reveló cuáles serán las temperaturas en Lima para los próximos días. (Andina)

Frente a este escenario, el Senamhi recomendó mantenerse al tanto de la evolución del pronóstico mediante sus canales oficiales y atender las indicaciones que emitan las autoridades competentes en cada región.

Las condiciones previstas podrían sentirse con mayor intensidad en las localidades altoandinas, donde las temperaturas bajo cero son frecuentes durante el invierno. Por ello, las autoridades instan a la población a tomar las precauciones necesarias para proteger su salud y reducir los efectos del frío extremo en las zonas más vulnerables.

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