“El hip hop narra la cotidianidad, lo que sufre la población”: Pedro Mo celebra este sábado 25 años de rap consciente en el Perú

Pedro Mo dará un show por sus 25 años de carrera en el hip hop con banda incluida. Facebook

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“El hip hop narra la cotidianidad, lo que sufre la población, sus descontentos, sus alegrías”, afirmó Pedro Mo, uno de los referentes del rap consciente en el Perú, días antes del concierto con el que celebra sus 25 años de trayectoria.

El rapero —cuyo nombre real es Pedro Mosqueira— lleva un cuarto de siglo haciendo música de base, deliberadamente alejada de las fórmulas comerciales. Una obra que suma 15 producciones y que ha puesto siempre el discurso político en el centro.

Este sábado 1 de agosto de 2026, el artista se presentará en Maderos, en el distrito de Barranco, en un show estructurado en tres bloques que combinará clásicos, colaboraciones y temas con banda en vivo.

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En declaraciones a Infobae, Pedro Mo llegó al hip hop en un momento de construcción. Cuando lanzó su primer álbum, Proletario, en 2005, la escena local acusaba un retraso de casi dos décadas respecto de países como Colombia, Chile o Brasil.

El rapero peruano Pedro Mo posa en un retrato con gorra negra y una mano cerca de su boca, en el marco de su carrera musical. (Facebook Pedromo)

“Tuve la suerte de llegar en ese proceso, donde se estaba comenzando a consolidar un núcleo que impulse el movimiento”, recordó. Lo que vino después fue una carrera sostenida: Pístolas Sin Mérito, CC17, Ensayos del Camarada Lacrasoft, los discos del colectivo Comité Pokoflo, El Grito, Contracampaña 2011, Rap Muy Supay, entre otros trabajos.

En total, 15 producciones como solista, sin contar los discos colectivos ni los trabajos que realizó como productor para otros raperos de la escena. “También he tenido la suerte de producir a algunos compañeros, algunos raperos, sacarles su disco, hacer algunos compilados o trabajar con gente”, señaló.

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El hip hop político y el underground peruano

Para Pedro Mo, la dimensión política del hip hop no es un accidente sino una consecuencia directa de su origen. El género nació, dice, de condiciones concretas: violencia policial, falta de oportunidades, abandono del Estado, racismo, clasismo y gentrificación.

El rapero peruano Pedro Mo interpreta una canción en el escenario durante su concierto conmemorativo por sus 25 años de trayectoria musical. (Facebook Pedromo)

“Esas son condiciones que se siguen dando en nuestros barrios también”, afirmó. “El hip hop sigue igual narrando la cotidianidad.”

En el underground peruano, esa tradición tiene representantes. Uno de los más activos fue Trvko, rapero vinculado al colectivo SMP 031, al Bloque Hip Hop y a la Asamblea Popular Hip Hop, fallecido durante las protestas contra el gobierno de José Jerí en 2025.

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Pedro Mo lo describió como “un compañero muy combativo, muy activo en la propuesta del hip hop político” y trazó una comparación con lo que ocurre en otros países: mientras Brasil cuenta con un ministerio del hip hop y Colombia garantiza festivales anuales en cada municipalidad, en el Perú, dijo, “acá matan, estigmatizan, terruquean y marginalizan al movimiento hip hop”.

Sobre el nuevo gobierno, fue directo: “Estamos en una situación muy difícil hace años. Atravesamos la misma dictadura”. Y descartó el silencio como opción. “No nos vamos a callar. Más bien hay que organizarnos más porque ya sabemos lo que se viene”.

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El rapero peruano Pedro Mo posa ante la cámara durante un evento público mientras celebra sus 25 años de trayectoria musical. (Facebook Pedromo)

La escena del hip hop en el interior del país

La movida hip hop no se concentra solo en Lima. Pedro Mo, que recorre con frecuencia el interior del país, describió una escena activa y en expansión.

Huancayo y Arequipa tienen movidas consolidadas. Trujillo, dijo, “es una movida muy fuerte”. Y ciudades como Cusco y Tacna se están fortaleciendo.

“Sí está activa, hay un público constante y se sostiene la movida”, afirmó. Un factor que contribuye al crecimiento es el freestyle: “A través de las batallas también mucha gente se va acercando a la cultura”.

La vigencia y la reinvención en el rap

A 25 años de carrera, Pedro Mo responde con sinceridad sobre cómo mantener la atención del público. Su respuesta es categórica. “No creo en las fórmulas mágicas”, dijo. “Siempre he sido bastante versátil, buscando construir cosas nuevas.”

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El rapero peruano Pedro Mo interpreta una canción sobre el escenario con equipo de DJ, ante una audiencia que lo filma con sus teléfonos móviles. (Facebook Pedromo)

Y fue más lejos al definir cuál es, para él, el verdadero objetivo de hacer música: “No necesariamente el objetivo es pegar o gustarle a la gente. Sino más bien completar eso que uno siente que tiene que ver con la ética, la estética, el fondo y la forma.”

El concierto de aniversario: formato, invitados y detalles

El show del 1 de agosto en Maderos, Barranco, está pensado como un recorrido por tres momentos distintos de su carrera.

El primer bloque, de unos 35 minutos, repasará clásicos y temas de la primera época. El segundo contará con la presencia de Primobeatz, con quien interpretará temas de Ensayos y otras colaboraciones, siempre con un DJ en las tornamesas. El tercer bloque incorporará banda en vivo con siete temas.

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“Es un intento de agradecer a la gente que viene siguiendo la música”, explicó Pedro Mo.De 9 a 11 de la noche, la previa estará a cargo de Zaeka Rial, Andra, Jimbo Supay, Erick Moncada con RAAC, Artymaña e Irving OD. Durante la presentación principal se sumarán al escenario Ysabel Omega y Bantu. Las entradas están disponibles en Joinnus.