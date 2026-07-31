Torturado y abandonado dentro de una bolsa: el crimen del comerciante de zapatillas que estremece al Rímac

Cobertura noticiosa sobre el hallazgo de un comerciante de zapatos. El video muestra una escena del crimen con personal policial y cinta amarilla bajo una estructura de puente. Un cuerpo yace en el suelo dentro del área acordonada. Además, se presenta una entrevista con una mujer en exteriores, quien ofrece su testimonio. Este reportaje aborda el incidente, mostrando el lugar de los hechos y las declaraciones.

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Un crimen con características estremecedoras conmociona al distrito limeño del Rímac. La mañana de este viernes fue hallado el cuerpo sin vida de un comerciante de zapatillas debajo de la Vía de Evitamiento, a la altura del sector de Piedra Lisa. La víctima presentaba las manos atadas y múltiples lesiones compatibles con actos de tortura, por lo que la Policía Nacional (PNP) ya inició las investigaciones para esclarecer el homicidio.

El fallecido fue identificado como Claver Crisóstomo Calero, de 40 años, quien se dedicaba a la venta de zapatillas y llevaba dos días desaparecido, según relataron sus familiares.

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Cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa

El hallazgo ocurrió debajo del pase a desnivel de la Vía de Evitamiento, donde transeúntes advirtieron la presencia de una gran bolsa de color oscuro que despedía un fuerte olor fétido. La situación motivó el llamado a las autoridades.

Agentes de la comisaría de Piedra Lisa llegaron al lugar y acordonaron la zona mientras personal de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizaban las diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía Nacional del Perú trasladan un cuerpo envuelto en una bolsa de cadáveres desde un área acordonada en Rímac, durante una investigación policial.

Al abrir la bolsa, los peritos encontraron el cuerpo del comerciante en condiciones que evidenciaban una muerte violenta. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima estaba maniatada y presentaba quemaduras, cortes y otras lesiones compatibles con tortura.

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Debido al avanzado estado en que se encontraba el cadáver, la identificación tuvo que realizarse mediante el registro de huellas dactilares.

Familia desconocía lo ocurrido

Mientras las diligencias policiales se desarrollaban en la escena del crimen, los familiares de Claver Crisóstomo aún desconocían que él había sido encontrado sin vida.

Según contaron, el comerciante había desaparecido hacía aproximadamente dos días y no respondía las llamadas telefónicas, aunque inicialmente no sospecharon que hubiera sido víctima de un delito.

Uno de sus familiares explicó que el hombre atravesaba problemas de salud mental y que, antes de desaparecer, había comentado que viajaría.

“Él tenía un problema psicológico. Nos decía que se iba a ir de viaje, entonces pensábamos que realmente se había ido. Hoy, como ya llevaba dos días sin contestar el teléfono, fuimos a buscarlo a la tienda, pero no estaba”, relató.

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Descartan que el crimen esté relacionado con su negocio

La familia aseguró que no cree que el asesinato esté vinculado con la actividad comercial que realizaba.

Indicaron que el negocio familiar lleva varios años funcionando en una galería y que nunca habían recibido amenazas o sufrido hechos de violencia relacionados con su trabajo.

“No somos inquilinos, somos propietarios. Me sorprende todo esto. Lo único que puedo pensar es que, de repente, cuando caminaba o iba en bicicleta, alguien quiso robarle. No tengo idea de qué pudo pasar”, manifestó un familiar.

Policía investiga el móvil del homicidio

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo del asesinato ni la identidad de los responsables.

Las primeras diligencias revelaron que en el punto exacto donde fue abandonado el cuerpo no existen cámaras de videovigilancia, aunque sí hay equipos de seguridad en zonas cercanas que podrían ayudar a reconstruir los últimos desplazamientos de la víctima.

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El caso permanece inicialmente en la comisaría de Piedra Lisa, pero las investigaciones serán asumidas por la División de Investigación Criminal (Divincri) del Rímac, cuyos agentes buscarán establecer cómo ocurrió el crimen, dónde fue asesinado Claver Crisóstomo Calero y quiénes participaron en el homicidio.