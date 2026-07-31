Melissa Klug olvida rencores y desea éxitos al programa que tendrá Pamela López con Pati Lorena

Melissa Klug desea lo mejor al programa de Pamela López con Pati Lorena.

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Melissa Klug sorprendió al enviar buenos deseos a Pati Lorena y Pamela López por el nuevo programa que ambas preparan para Panamericana TV, dejando atrás las diferencias públicas que mantuvo en el pasado con López.

La empresaria y madre de cinco hijos, conocida por su franqueza en los medios, expresó su apoyo durante una entrevista para la cuenta de espectáculos ‘Instarándula’, donde fue consultada sobre la próxima incursión televisiva de Pati Lorena y Pamela López.

La noticia del proyecto televisivo, que reunirá a Pati Lorena y a Pamela López, expareja de Christian Cueva, ha generado expectativa en el público. El anuncio del programa generó la reacción de Klug, quien ha tenido desencuentros mediáticos con López en los últimos años debido a comentarios cruzados en diferentes medios de coumincación.

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La confirmación de que las conductoras compartirán pantalla en Panamericana TV fue recibida con curiosidad, dado que sería su debut en la pantalla chica en el caso de ambas, quienes se hicieron amigas durante su participación en La Granja VIP.

Durante su diálogo con ‘Instarándula’, Melissa Klug no dudó en enviar un mensaje de aliento dirigido principalmente a Pati Lorena: “Yo he visto. Nada, que le vaya superbién. Todos los éxitos para Pati, que le vaya súper. Yo sé que la va, la va a hacer lindo”, afirmó. La empresaria evitó hacer referencia a disputas pasadas con López y optó por resaltar su confianza en el talento y carisma de su amiga, quien es reconocida por ser productora de diferentes espacios de TV.

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Seguirá el trabajo de Pamela López y Pati Lorena

Frente a la consulta sobre si vería el programa y seguiría el trabajo de Pati Lorena y Pamela López, Klug respondió de forma positiva: “Sí, seguro, fácil, claro que sí”.

La empresaria optó por la conciliación y elogió la participación de su amiga en el espacio que prepara Panamericana TV, asegurando que seguirá de cerca el estreno y futuro del programa. Instarándula

El respaldo público de Melissa Klug hacia el proyecto se produce en un contexto de cambios en la televisión peruana, donde los programas de entretenimiento buscan renovarse y sumar nuevos rostros. Klug, quien ha sido protagonista de titulares por su vida familiar y sus opiniones sobre temas de actualidad, decidió en este caso priorizar el apoyo a sus allegados y dejar de lado las controversias, al menos en lo que respecta a la nueva etapa profesional de Pati Lorena y Pamela López.

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¿Cuándo se estrenará el programa de Pati Lorena y Pamela López?

Pati Lorena y Pamela López serán las conductoras del espacio digital vinculado a la novela brasileña ‘Vale Todo’, propuesta que Panamericana TV estrenará este lunes 3 de agosto. El programa, transmitido a través del canal oficial de YouTube de ‘Vale Todo Perú’, ofrecerá una cobertura especial con previa, comentarios en formato react y post show por cada capítulo, buscando extender la conversación más allá de la televisión tradicional.

Ambas presentadoras vuelven a coincidir frente a cámaras tras su participación en ‘La Granja VIP’, reality donde protagonizaron desencuentros públicos. El anuncio de su regreso genera expectativa, no solo por la dinámica entre ellas, sino por el análisis directo y sin filtros que prometen sobre los momentos clave de la telenovela.

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La narrativa del segmento digital gira en torno a la consigna “¿Vale todo para triunfar?”, invitando a la audiencia a debatir las decisiones y conflictos de los personajes de la novela. El formato permitirá a los seguidores compartir opiniones y sumarse a una comunidad online activa.

El antecedente de tensiones entre Pati Lorena y Pamela López añade un componente extra de interés al estreno. El espacio digital promete acompañar cada emisión de ‘Vale Todo’ con un enfoque fresco y participativo para el público online.

Pati Lorena y Pamela López fueron anunciadas como conductoras del programa digital de Vale Todo, una propuesta que acompañará cada emisión con comentarios, previa y post show para el público online.