Jaime Bayly hace penosa confesión sobre sus hijas mayores: “Se aburren conmigo. Son más felices lejos de mí”

Jaime Bayly conmueve con confesión sobre la distancia con sus hijas mayores.

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El periodista y escritor Jaime Bayly compartió una reflexión íntima sobre la evolución de su vínculo con sus hijas mayores. El también conductor de TV reconoció el distanciamiento emocional que suele acompañar la adultez de los hijos, y describió con honestidad el proceso de aceptar que “son más felices lejos de mí”, tema que abordó tras los comentarios surgidos por su ausencia en la boda de su hija Paola.

El testimonio se produjo durante una entrevista concedida al programa ‘Amor y fuego’, luego de que circularan rumores acerca de su presencia en el reciente matrimonio de Paola Bayly. El conductor aclaró que sí estuvo presente en las dos ceremonias de su hija: una celebrada en Nueva York y otra en Lima, y aprovechó la ocasión para explicar cómo ha cambiado la relación con sus hijas adultas.

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“Estuve en todas las bodas de mi hija Paola, primero se casó en New York y después en Lima... también fue muy tristón, diría melancólico porque cuando uno tiene hijas se acostumbra que ellas quieran estar con el papá, quieran viajar con el papá”, declaró el periodista.

Jaime Bayly con una de sus hijas mayores. IG

Bayly expuso con franqueza el sentimiento de nostalgia que le produce la distancia con sus hijas mayores, quienes han encontrado intereses y afectos propios en su vida adulta. “Ya mis hijas mayores no quieren viajar conmigo a ninguna parte, se aburren conmigo, la felicidad la encuentran en otras personas y está bien así”, afirmó el escritor.

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El periodista remarcó que, aunque la transformación de los vínculos familiares puede resultar dolorosa, es un proceso natural y necesario para el crecimiento individual de los hijos.

La sinceridad de Jaime Bayly al hablar de su rol como padre fue uno de los aspectos más destacados de la entrevista. “Uno como padre tiene que resignarse a esa pequeña derrota, ¿no?... yo las veo a ambas muy felices, pero al mismo tiempo comprendo que son más felices lejos de mí”, reflexionó el comunicador.

El escritor, conocido por su estilo directo y su disposición a abordar temas personales, dejó en claro que el afecto hacia sus hijas permanece, aunque los modos de relacionarse hayan cambiado. La distancia, según relató, no implica ausencia de amor, sino una adaptación a las nuevas etapas de la vida.

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Sus paralabras hacia Diego Bertie

Durante la entrevista, Jaime Bayly no solo habló de su familia, sino que también recordó a Diego Bertie, actor peruano con quien tuvo un vínculo importante en el pasado. Al ser consultado por el fallecimiento de Bertie, el periodista confesó el profundo impacto que le produjo la pérdida. “Es una herida muy grande, no me voy a recuperar nunca de esa tragedia, era muy joven y muy talentoso para morir así prematuramente... yo siempre estoy pensando en él”, expresó Bayly.

Diego Bertie falleció en agosto de 2022. El Hospital Casimiro Ulloa confirmó su fallecimiento a los 54 años. El artista fue hallado con graves lesiones tras caer desde lo alto del edificio donde residía en Miraflores, Lima. Los bomberos acudieron rápidamente y lo trasladaron al hospital, donde se confirmó su deceso a las 4:10 a.m.

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Bertie, quien había retomado recientemente su carrera musical y tenía diversos proyectos para este año, era muy valorado por su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. En junio, el propio artista afirmó: “Crear música es un medio para expresarme y contar historias… es en la música en donde yo me siento más vivo que nunca”.

El Ministerio de Cultura lamentó su partida y expresó sus condolencias a familiares y amigos. La noticia conmocionó al mundo artístico y al público que siguió la carrera de Bertie durante décadas.

Sin nombres propios, Bayly dejó un texto que activó interpretaciones colectivas sobre un amor marcado por la fama, el miedo y la imposibilidad. (Facebook)