“Representa lo peor del Gobierno”: así hablaba Alberto Beingolea de Keiko Fujimori antes de ser su ministro de Cultura

Tras jurar como el nuevo titular del Ministerio de Cultura, Alberto Beingolea ofreció sus primeras palabras a la prensa. Hizo un enfático llamado a la unidad de todos los peruanos y señaló que buscará resaltar las grandes líneas que definen la 'peruanidad'. Video: Latina / Latina Noticias

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Alberto Beingolea ya es ministro de Cultura: el excongresista y periodista deportivo juró el cargo este martes en el Palacio de Gobierno, como parte del primer gabinete de la presidenta Keiko Fujimori. Después de más de tres décadas frente a cámaras narrando fútbol y una carrera política dentro del Partido Popular Cristiano (PPC), Beingolea vuelve al Estado con un pasado que muchos ya empezaron a recordar.

Años antes de sentarse en la mesa de su gabinete ministerial, Beingolea fue uno de los críticos más duros del fujimorismo, tanto del padre como de la hija. En una entrevista concedida a Perú21 en 2020, por ejemplo, responsabilizó a Alberto Fujimori por el deterioro de la política peruana.

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Un año después, en plena campaña electoral, fue todavía más directo contra Keiko Fujimori, a quien acusó de representar “lo peor” de los últimos gobiernos y de haber destruido al país en varias ocasiones. Hoy, esas mismas declaraciones contrastan con el tono conciliador que ha mostrado al asumir la cartera de Cultura, desde donde promete trabajar por la unidad nacional.

Las críticas que Alberto Beingolea lanzó contra el fujimorismo antes de integrar el Gobierno

Composición: Infobae Perú

En enero de 2020, cuando postulaba al Congreso por el PPC, Beingolea concedió una entrevista a Peru21 en la que no dudó en responsabilizar al expresidente Alberto Fujimori por el deterioro del sistema político peruano. Según explicó entonces, el mensaje del fujimorismo instaló la idea de que la política era un espacio “sucio” del que los jóvenes debían mantenerse al margen.

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Para el entonces dirigente del PPC, ese proceso abrió una etapa de descomposición que todavía arrastraba consecuencias. Asimismo, esa narrativa terminó alejando a los profesionales más preparados de la actividad partidaria, dejando el camino libre a figuras menos calificadas.

Beingolea fue tajante al resumir esa idea. “Con Fujimori comenzó la desgracia peruana”, dijo en la entrevista, publicada con ese mismo titular. En la misma conversación repasó otros liderazgos personalistas surgidos después del fujimorato, de Toledo a Humala pasando por PPK, a los que agrupó bajo una misma lógica: proyectos armados alrededor de una persona y no de una idea.

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También aceptó que los partidos tradicionales, incluido el suyo, cargan con parte de la responsabilidad en esa crisis de representación, aunque insistió en que el PPC se mantuvo firme en construir “desde abajo”, con militancia y planes de gobierno, mientras otras agrupaciones se disolvían apenas perdían a su líder de turno.

Un año después, en plena campaña de 2021, el tono hacia Keiko Fujimori fue todavía más duro. En declaraciones a TV Perú, Beingolea sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular representaba lo peor de los últimos tiempos en el poder y remarcó que la ciudadanía ya no confiaba en ninguno de los candidatos presidenciales.

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Incluso afirmó que la organización fujimorista había tenido una enorme mayoría parlamentaria que, en lugar de servir para gobernar, terminó profundizando la crisis política. En esa entrevista también sostuvo que el país necesitaba gestos concretos y no solo discursos, porque a ambos candidatos “no se les cree”.

En esa conversación, recogida entonces por medios como Líbero, Beingolea también habló de la desconfianza ciudadana hacia ambos candidatos y pidió gestos concretos, no solo discursos, de cara a la segunda vuelta. El PPC, aclaró, todavía no había definido su respaldo y observaba con distancia el enfrentamiento entre las dos candidaturas.

Qué dijo ahora Alberto Beingolea al asumir el Ministerio de Cultura de Keiko Fujimori

Alberto Beingolea, ministro de Cultura de Perú, jura su cargo y anuncia una gestión centrada en la ética institucional y el desarrollo de Cusco y Machu Picchu.

Pese a ese historial de declaraciones, Alberto Beingolea aceptó formar parte del gabinete de Keiko Fujimori y este martes tomó juramento como nuevo ministro de Cultura. Desde Palacio de Gobierno, el excongresista buscó instalar un mensaje de reconciliación y afirmó que el país necesita superar la polarización. “Tenemos que unirnos todos”, dijo al referirse al momento político que atraviesa el Perú, una frase que marcó el tono de sus primeras declaraciones como integrante del Ejecutivo.

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Beingolea indicó que su gestión estará centrada en fortalecer la identidad nacional, promover la diversidad cultural y buscar puntos de encuentro entre peruanos. Según explicó, el país debe dejar atrás las divisiones que han marcado la agenda pública en los últimos años y apostar por una visión de peruanidad más amplia, donde la cultura cumpla un rol articulador. En ese sentido, sostuvo que desde su sector trabajará para rescatar las líneas que, a su juicio, definen la pertenencia común a una misma nación.

Consultado por sus antiguas críticas al fujimorismo, el nuevo ministro respondió que se trata de contextos distintos y recordó que su postura frente a los hechos de 1992 ya había sido expresada públicamente hace años. También remarcó que, en la última elección presidencial, respaldó a Keiko Fujimori frente a Pedro Castillo porque consideraba que el Perú y América Latina atravesaban un escenario de fuerte polarización ideológica. A su entender, el problema de fondo sigue siendo la captura de sectores sensibles como Educación y Cultura por posturas extremas.

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En otro momento, defendió su incorporación al gabinete como una decisión de servicio al país. Señaló que recibe la invitación con honor y que asume el cargo “como un soldado más” en una causa orientada a recuperar al Perú. Sobre su nueva función, adelantó que buscará “tratar de buscar aquellas grandes líneas que nos definen a todos como peruanos”.