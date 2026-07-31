Keiko Fujimori en vivo hoy, viernes 31 de julio: contexto y reacciones tras su llegada al poder

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, enfrenta su primer viernes de mandato en medio de expectativas y tensiones tras el sismo del 18 de julio en Junín. El gobierno anunció que la mandataria viajará hoy a esa región para supervisar el despliegue de ayuda a los damnificados, una de las prioridades de su agenda inmediata.

El equipo presidencial planifica acciones destinadas a la reconstrucción, mientras la opinión pública y los sectores políticos analizan las primeras decisiones adoptadas por la jefa de Estado. El avance de las medidas ejecutivas y las reacciones a su discurso marcan la dinámica nacional en este inicio de gestión