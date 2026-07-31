Keiko Fujimori en vivo hoy, viernes 31 de julio: contexto y reacciones tras su llegada al poder

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, enfrenta su primer viernes de mandato en medio de expectativas y tensiones tras el sismo del 18 de julio en Junín. El gobierno anunció que la mandataria viajará hoy a esa región para supervisar el despliegue de ayuda a los damnificados, una de las prioridades de su agenda inmediata.
El equipo presidencial planifica acciones destinadas a la reconstrucción, mientras la opinión pública y los sectores políticos analizan las primeras decisiones adoptadas por la jefa de Estado. El avance de las medidas ejecutivas y las reacciones a su discurso marcan la dinámica nacional en este inicio de gestión
Expectativa por el viaje a Junín
El desplazamiento presidencial a Junín concentra la atención nacional. El gobierno planea supervisar la entrega de ayuda, anunciar nuevas medidas y reunirse con las familias afectadas por el sismo. Diversas organizaciones y autoridades locales preparan informes para presentarlos a la mandataria.
Misa de Acción de Gracias junto a iglesias evangélicas
El 30 de julio, Keiko Fujimori asistió a la tradicional Misa de Acción de Gracias organizada por las iglesias evangélicas, acto que congregó a autoridades del Ejecutivo y Legislativo en el distrito de Lince. La presidenta acudió acompañada por su gabinete y el presidente del Congreso, Miguel Torres, cumpliendo con una tradición que lleva más de dos décadas en la vida republicana.
Durante la ceremonia, líderes religiosos oraron por la paz y el bienestar del país, mientras la presidenta recibió una biblia de manos de los pastores. El evento fue destacado por su tono ecuménico y la presencia institucional.
Parada Militar, el debut protocolar
Keiko Fujimori participó ayer en la tradicional Parada Militar, un acto que marcó su primera aparición pública como jefa de Estado en un evento masivo. El desfile, realizado en la avenida Brasil, reunió a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como a autoridades civiles y diplomáticos.
La mandataria presidió la ceremonia desde el estrado oficial, donde saludó a las delegaciones y recibió el homenaje de las instituciones castrenses.
Mensaje a la Nación, prioridades y tono
La noche del jueves, Fujimori dirigió su primer mensaje a la Nación como presidenta. En su discurso, delineó las prioridades del Ejecutivo para los próximos meses y resaltó la necesidad de unidad nacional ante los desafíos actuales.
Entre los anuncios más destacados se encuentra el compromiso de fortalecer la seguridad, avanzar en la reconstrucción tras el sismo y promover reformas económicas.
Reacciones políticas y sociales
Las primeras medidas y anuncios de Keiko Fujimori generaron reacciones diversas en el espectro político. Voceros de la oposición y líderes gremiales expresaron reparos sobre la reducción de beneficios laborales y la flexibilización de regímenes contractuales.
En paralelo, sectores empresariales valoraron el llamado a la estabilidad y la promoción de inversión, mientras organizaciones sindicales convocaron a movilizaciones para expresar su disconformidad. Infobae recogió opiniones de distintos actores que anticipan un escenario de debate intenso.
Consejo de Ministros, definiciones clave
El jueves se celebró el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno. Según el reporte oficial, la presidenta instruyó a su gabinete a priorizar la atención de emergencias y la reactivación de la economía. El encuentro contó con la participación de todos los titulares de cartera.
Durante la sesión, se abordaron propuestas para solicitar facultades legislativas al Congreso y se revisaron los avances en el despliegue de ayuda humanitaria en Junín.
Pedido de facultades legislativas
El Ejecutivo formalizó ante el Congreso el pedido de facultades extraordinarias para legislar en materia de seguridad, economía y respuesta ante desastres naturales. La solicitud incluye la posibilidad de modificar regímenes laborales y agilizar la inversión pública en zonas afectadas.
Portavoces del Legislativo anticiparon un debate técnico y político sobre el alcance de las atribuciones solicitadas. El tema genera expectativas sobre la capacidad del gobierno para implementar reformas en un plazo breve.
Cambios en la Policía Nacional
Durante su primera conferencia de prensa, Fujimori abrió la puerta a posibles cambios en la Policía Nacional del Perú (PNP). La presidenta señaló que la continuidad del comandante general Óscar Arriola está bajo evaluación y que la decisión final depende del informe del ministro del Interior.
Este anuncio generó especulaciones sobre la futura conducción de la PNP y el enfoque de seguridad ciudadana que adoptará el gobierno.
Nombramientos y perfil del gabinete
Los integrantes del nuevo gabinete recibieron críticas y respaldos en distintos frentes. La designación de Luis Dyer como ministro de Salud fue defendida por la presidenta, quien resaltó su perfil de gestor y capacidad para mejorar la atención en hospitales y postas.
El gabinete liderado por Fujimori combina figuras de su partido con técnicos independientes y exfuncionarios de otros gobiernos. Analistas consultados por Infobae consideran que la composición ministerial busca equilibrio político y operatividad.
Visita a la tumba de Alberto Fujimori
En un gesto simbólico, la presidenta acudió a la tumba de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, acompañada por el exmandatario ecuatoriano Jamil Mahuad. La visita recordó el acuerdo de paz entre Perú y Ecuador firmado en 1998, resaltando la dimensión histórica del momento.
La presencia de Mahuad fue interpretada como un guiño a la diplomacia regional y a la continuidad de una agenda internacional activa.