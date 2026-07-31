Nuevas vacantes de Beca 18-2026: Pronabec inicia postulación a 2000 becas para estudiar una carrera

El proceso, exclusivo para quienes alcanzaron los puntajes más altos en la primera etapa del concurso y no obtuvieron la beca en los momentos anteriores. - Pronabec

Guardar

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) abrió la postulación para 2000 nuevas vacantes de Beca 18-2026 dirigidas a preseleccionados que buscan iniciar una carrera universitaria o técnica con financiamiento total del Estado. El proceso, exclusivo para quienes alcanzaron los puntajes más altos en la primera etapa del concurso y no obtuvieron la beca en los momentos anteriores, estará disponible de forma virtual y gratuita hasta el 9 de agosto.

Beca 18-2026: Nueva oportunidad para preseleccionados

La convocatoria del cuarto momento de Beca 18-2026 responde a la reciente aprobación de la Ley N.° 32732, que autorizó un crédito suplementario para el sector público y permitió ampliar el número de becas disponibles. Esta medida, oficializada el 30 de julio por la Resolución Jefatural Nº 2254-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC, brinda una nueva posibilidad a quienes no lograron acceder a una beca en las etapas previas del proceso.

PUBLICIDAD

Podrán participar únicamente los postulantes que hayan sido preseleccionados, culminaron la educación secundaria y cuenten con una admisión vigente a una institución de educación superior, sede y carrera elegibles para iniciar estudios en los periodos académicos 2026-I o 2026-II. Entre otros requisitos, se exige que los interesados hayan obtenido los puntajes más altos en la primera etapa del concurso.

La postulación para estas 2000 nuevas becas comenzó el viernes 31 de julio y permanecerá habilitada hasta las 11:59 p. m. del domingo 9 de agosto - Pronabec

Proceso de postulación: Fechas y condiciones

La postulación para estas 2000 nuevas becas comenzó el viernes 31 de julio y permanecerá habilitada hasta las 11:59 p. m. del domingo 9 de agosto a través del módulo virtual disponible en la página oficial del concurso: www.pronabec.gob.pe/beca-18/. El trámite es completamente gratuito y no requiere pagos adicionales.

PUBLICIDAD

La selección de los nuevos becarios seguirá un estricto orden de mérito, priorizando a quienes han demostrado alto rendimiento académico y hayan elegido carreras alineadas con las necesidades de desarrollo del país y de las regiones. Se trata de una estrategia que busca fortalecer la formación de profesionales en áreas clave para el crecimiento de Perú.

La selección de los nuevos becarios seguirá un estricto orden de mérito, priorizando a quienes han demostrado alto rendimiento académico - Pronabec

Cobertura de la beca: Beneficios integrales

Las becas cubren tanto los costos académicos como los no académicos, incluyendo matrícula, pensión de estudios, alimentación, alojamiento y movilidad local. Además, en casi todas las modalidades se financian materiales de estudio, curso de inglés, una laptop y el transporte interprovincial.

Una de las informaciones de interés es que con estas 2000 nuevas becas, Pronabec superará las 7000 vacantes otorgadas en la convocatoria Beca 18-2026, aumentando las oportunidades para estudiantes talentosos de todo el país. La excepción en la cobertura la constituye la modalidad Hijos de Docentes, que tiene algunos términos diferenciados.

PUBLICIDAD

Información y canales de consulta

Para conocer los detalles de las bases, cronograma y requisitos del cuarto momento, los interesados pueden consultar toda la información en la página web oficial del concurso. Además, Pronabec ha habilitado distintos canales de atención para resolver dudas: redes sociales institucionales, WhatsApp al 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18 y la central telefónica (01) 612 8230.

La apertura de este nuevo proceso de postulación reafirma el compromiso del Ministerio de Educación y Pronabec con la ampliación de oportunidades de acceso a la educación superior, impulsando la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo nacional.