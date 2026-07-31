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Nuevas vacantes de Beca 18-2026: Pronabec inicia postulación a 2000 becas para estudiar una carrera

Miles de jóvenes preseleccionados tendrán acceso a una nueva ronda de becas integrales para estudios superiores en Perú, tras la habilitación de vacantes adicionales financiadas por el Estado y destinadas a quienes demostraron alto rendimiento en el concurso Beca 18-2026

Beca 18 -
El proceso, exclusivo para quienes alcanzaron los puntajes más altos en la primera etapa del concurso y no obtuvieron la beca en los momentos anteriores. - Pronabec
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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) abrió la postulación para 2000 nuevas vacantes de Beca 18-2026 dirigidas a preseleccionados que buscan iniciar una carrera universitaria o técnica con financiamiento total del Estado. El proceso, exclusivo para quienes alcanzaron los puntajes más altos en la primera etapa del concurso y no obtuvieron la beca en los momentos anteriores, estará disponible de forma virtual y gratuita hasta el 9 de agosto.

Beca 18-2026: Nueva oportunidad para preseleccionados

La convocatoria del cuarto momento de Beca 18-2026 responde a la reciente aprobación de la Ley N.° 32732, que autorizó un crédito suplementario para el sector público y permitió ampliar el número de becas disponibles. Esta medida, oficializada el 30 de julio por la Resolución Jefatural Nº 2254-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC, brinda una nueva posibilidad a quienes no lograron acceder a una beca en las etapas previas del proceso.

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Podrán participar únicamente los postulantes que hayan sido preseleccionados, culminaron la educación secundaria y cuenten con una admisión vigente a una institución de educación superior, sede y carrera elegibles para iniciar estudios en los periodos académicos 2026-I o 2026-II. Entre otros requisitos, se exige que los interesados hayan obtenido los puntajes más altos en la primera etapa del concurso.

Beca 18 -
La postulación para estas 2000 nuevas becas comenzó el viernes 31 de julio y permanecerá habilitada hasta las 11:59 p. m. del domingo 9 de agosto - Pronabec

Proceso de postulación: Fechas y condiciones

La postulación para estas 2000 nuevas becas comenzó el viernes 31 de julio y permanecerá habilitada hasta las 11:59 p. m. del domingo 9 de agosto a través del módulo virtual disponible en la página oficial del concurso: www.pronabec.gob.pe/beca-18/. El trámite es completamente gratuito y no requiere pagos adicionales.

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La selección de los nuevos becarios seguirá un estricto orden de mérito, priorizando a quienes han demostrado alto rendimiento académico y hayan elegido carreras alineadas con las necesidades de desarrollo del país y de las regiones. Se trata de una estrategia que busca fortalecer la formación de profesionales en áreas clave para el crecimiento de Perú.

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La selección de los nuevos becarios seguirá un estricto orden de mérito, priorizando a quienes han demostrado alto rendimiento académico - Pronabec

Cobertura de la beca: Beneficios integrales

Las becas cubren tanto los costos académicos como los no académicos, incluyendo matrícula, pensión de estudios, alimentación, alojamiento y movilidad local. Además, en casi todas las modalidades se financian materiales de estudio, curso de inglés, una laptop y el transporte interprovincial.

Una de las informaciones de interés es que con estas 2000 nuevas becas, Pronabec superará las 7000 vacantes otorgadas en la convocatoria Beca 18-2026, aumentando las oportunidades para estudiantes talentosos de todo el país. La excepción en la cobertura la constituye la modalidad Hijos de Docentes, que tiene algunos términos diferenciados.

Información y canales de consulta

Para conocer los detalles de las bases, cronograma y requisitos del cuarto momento, los interesados pueden consultar toda la información en la página web oficial del concurso. Además, Pronabec ha habilitado distintos canales de atención para resolver dudas: redes sociales institucionales, WhatsApp al 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18 y la central telefónica (01) 612 8230.

La apertura de este nuevo proceso de postulación reafirma el compromiso del Ministerio de Educación y Pronabec con la ampliación de oportunidades de acceso a la educación superior, impulsando la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo nacional.

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