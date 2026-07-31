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Marcelo Tinelli reaviva rumores con Milett Figueroa tras intercambiar mensajes románticos en redes

El conductor argentino sorprendió a la modelo peruana con una dedicatoria pública durante las Fiestas Patrias, gesto que fue correspondido y despertó especulaciones sobre una posible reconciliación

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa intercambiaron mensajes afectuosos en redes sociales
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa intercambiaron mensajes afectuosos en redes sociales
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Las recientes interacciones entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa han vuelto a captar la atención de sus seguidores y de la prensa de espectáculos de Argentina y Perú. El conductor sorprendió con un mensaje público cargado de romanticismo dirigido a la modelo peruana, quien no tardó en corresponderle con una respuesta afectuosa, lo que reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.

El episodio más reciente se produjo durante las celebraciones de Fiestas Patrias en Perú. Tinelli, figura central de la televisión argentina, publicó en su cuenta de Instagram una dedicatoria para Figueroa, acompañada de emoticones de corazón y la bandera peruana. “Muy, muy diosa mi vida. Felices fiestas para mi amado Perú”, escribió el presentador, generando de inmediato una ola de comentarios y reacciones por parte de los usuarios. La frase no solo sorprendió por su tono, sino por la decisión de hacerla pública en una fecha significativa para la actriz y para la comunidad peruana.

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La respuesta de Milett Figueroa no tardó en llegar y sumó un nuevo capítulo a la historia de la pareja. Desde su perfil oficial, la modelo replicó: “Gracias, mi vida”, acompañando el mensaje con un corazón en llamas y las banderas de Perú y Argentina. El intercambio, aunque simple en apariencia, bastó para que los seguidores de ambos reactivaran los rumores sobre el estado actual de su vínculo sentimental.

La relación entre Tinelli y Figueroa se encuentra bajo el escrutinio público. Tras terminar su relación, los seguidores de la pareja vienen especulando sobre una posible reconciliación. Hasta el momento, ninguno lo ha negado tajantemente.

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¿Se dieron una nueva oportunidad? Marcelo Tinelli reacciona a publicación de Milett Figueroa y enciende las especulaciones. Captura: Amor y Fuego.
¿Se dieron una nueva oportunidad? Marcelo Tinelli reacciona a publicación de Milett Figueroa y enciende las especulaciones. Captura: Amor y Fuego.

La pareja ha atravesado momentos de tensión y distanciamiento, siendo la propia Milett Figueroa quien confirmó el final de la relación cuando llegó a Perú. Recientes señales indican un acercamiento, como la decisión de Figueroa de desbloquear al productor televisivo y permitir nuevas interacciones visibles para el público.

Saludo de Fiestas Patrias

El gesto romántico de Tinelli cobró aún más relevancia al producirse en el contexto festivo de Perú, país natal de Milett Figueroa. Diversos programas de espectáculos analizaron el intercambio, dándole espacio en sus agendas. En ‘Amor y Fuego’, el conductor Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, comentó: “Pensé que no iba. Parece que lo que ocurrió no es más fuerte que lo que sentía por él, que lo que sentían mutuamente. Yo veo a Marcelo remando, remando y remando”, aludiendo al esfuerzo de Tinelli por retomar el contacto con la modelo.

El testimonio de Giany Cossio sobre la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.
El testimonio de Giany Cossio sobre la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.

El romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tuvo su origen en el marco de la participación de la modelo peruana en el programa “Bailando por un sueño”, donde ambos compartieron pantalla y protagonizaron momentos que rápidamente trascendieron el ámbito televisivo. Desde entonces, la relación fue motivo de atención tanto en Argentina como en Perú, con constantes rumores, declaraciones y apariciones conjuntas.

En los últimos meses, el anuncio de la ruptura no ha impedido que los seguidores mantengan vivo el interés por sus movimientos. Las redes sociales se han convertido en el principal escenario de las interacciones visibles entre ambos, donde cualquier gesto es interpretado como una señal de acercamiento.

El reciente mensaje de Tinelli y la respuesta de Figueroa han vuelto a instalar el tema en la agenda mediática, abriendo paso a nuevos comentarios y análisis sobre el presente y el futuro de la pareja. Por ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones adicionales sobre la naturaleza de su vínculo, manteniendo el misterio y la expectativa entre sus seguidores.

Marcelo Tinelli confirmó el fin de su relación con Milett Figueroa y aseguró que todo terminó en excelentes términos. IG
Marcelo Tinelli confirmó el fin de su relación con Milett Figueroa y aseguró que todo terminó en excelentes términos. IG

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