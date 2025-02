Receta de salsa barbecue

Andrea San Martín y Yerko encaran a ex de tiktoker tras fuertes revelaciones: “Lo manejaremos por la vía legal” Las declaraciones de Diana Espejo en un conocido programa de espectáculos han generado una ola de reacciones en redes sociales luego de que afirmara que su expareja mantuvo un doble discurso mientras buscaba impulsar su carrera como creador de contenido

Ex de Yerko admite que aceptó volver con él mientras aún tenía una relación con Andrea San Martín: “Yo acepté todo esto porque él me dijo que iba a terminar” Durante una entrevista televisiva, una madre expuso cómo la dependencia emocional la llevó a creer en falsas promesas y retomar un vínculo amoroso con quien mantenía una relación pública con otra persona, desencadenando una controversia mediática