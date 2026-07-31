¿Alianza Lima ganó cuatro títulos consecutivos? La histórica polémica que reabre el libro ‘Tetracampeones’

En Radio Nacional se observan ejemplares del libro "T3TR4CAMPEONES". David Amez y Eduardo Salcedo, como los autores del libro que aborda la reivindicación del título de Alianza Lima de 1934. La pantalla de fondo muestra el logo de "radio nacional .pe" y "Escápate".

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El fútbol peruano enfrenta un debate histórico tras la publicación del libro Tetracampeones, que ha reavivado la disputa sobre el título nacional de 1934. El libro sostiene que el campeonato, oficialmente asignado a Universitario de Deportes, debe figurar como logro de Alianza Lima, y anticipa la intención de llevar el caso ante la FIFA para su revisión. La controversia acompaña al balompié peruano desde hace más de nueve décadas, alimentada por el peso simbólico de la rivalidad entre los dos clubes más populares del país y por la falta de una resolución definitiva por parte de las autoridades.

Un libro que reabre viejas heridas

Tetracampeones es el resultado de una investigación impulsada por Ademir Farranaga, Eduardo Salcedo, Rubén Rabelo y David Ames. Los autores reconstruyen el caso a partir de material de archivo, con énfasis en los documentos de la Liga de Lima. Según la exposición realizada durante la presentación de la obra, la clave del debate radica en las bases reglamentarias de la época, descritas como complejas y propias de un fútbol aún no profesional. El texto señala que, en publicaciones iniciales, el título de 1934 aparece reconocido a favor de Alianza Lima, pero con el tiempo los registros oficiales terminaron consignándolo para Universitario de Deportes.

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La investigación sostiene que ese cambio responde a una distorsión histórica, que el libro busca documentar. “En los boletines originales de la Liga de Lima, Alianza Lima figura como campeón”, explicó uno de los autores durante la presentación, subrayando que ese detalle constituye el núcleo de la controversia. El argumento principal se apoya en imágenes y documentos originales que muestran a Alianza Lima como tetracampeón, un logro que modificaría el palmarés nacional si fuera reconocido oficialmente.

La publicación también describe cómo, en años recientes, comenzó un reclamo formal ante la Federación Peruana de Fútbol para aclarar la situación. Hasta ahora, ese pedido no obtuvo una respuesta concluyente. La falta de definición ha impulsado a los investigadores a considerar una apelación ante la FIFA, con el fin de que el organismo internacional cierre la polémica.

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Este segmento de noticias presenta el libro 'Tetracampeones', centrado en la historia del fútbol peruano y la polémica del título de 1934. Gráficos de fondo muestran los años 1931, 1932, 1933 y fotografías históricas de equipos. El contenido está asociado a 'Leamos en Latina'.

El contexto histórico del fútbol peruano

La discusión remite a un período particular del fútbol nacional. Los años treinta corresponden a una etapa anterior a la profesionalización formal, cuando el campeonato se regía por normas distintas a las actuales y la propia organización del torneo variaba según las circunstancias de cada temporada. Según los autores, la revisión del campeonato de 1934 implica adentrarse en un entramado normativo que hoy resulta difícil de interpretar.

El reclamo no solo se limita al ámbito de los libros de historia del deporte. Los investigadores plantean que el caso tiene interés para los aficionados y para quienes estudian la evolución del fútbol en el país. Figuras como Alejandro Villanueva o Juan Valdivieso, protagonistas de esa década, son mencionadas como parte de una generación clave en la consolidación de Alianza Lima. Además, varios de esos futbolistas participaron en el primer Mundial, celebrado en 1930, y en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.

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En la exposición del libro se destacó que la revisión del registro no tendría únicamente un efecto estadístico. Reconocer a Alianza Lima como campeón de 1934 implicaría también una reivindicación para los deportistas de esa época y para la memoria de un club cuya identidad se forjó en torno a esos logros.

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La vigencia del debate y el impacto cultural

El tema ha trascendido el ámbito estrictamente deportivo para convertirse en parte de la cultura de hinchada. Durante la presentación de Tetracampeones, se recordó que el futbolista Paolo Guerrero utiliza la camiseta número 34 en homenaje a ese campeonato que, según la investigación, perteneció a Alianza Lima antes de ser adjudicado a Universitario de Deportes en los registros oficiales posteriores.

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El libro también fue presentado como una contribución a la bibliografía deportiva local, que todavía carece de publicaciones extensas sobre clubes peruanos. En la conversación se mencionó que, a diferencia de la abundancia de obras dedicadas a instituciones europeas, los equipos nacionales cuentan con pocos estudios de este tipo. La aparición de investigaciones como Tetracampeones es vista como un paso necesario para completar la historia del fútbol en el país.

La expectativa de los autores es que la documentación reunida y los argumentos presentados sirvan para que la FIFA analice el caso. Según lo relatado durante la presentación, la recopilación de pruebas y el análisis historiográfico serían presentados ante el organismo internacional en busca de una resolución definitiva. La intención es que, finalmente, una instancia global ponga fin a una controversia que ha dividido a dos de las hinchadas más numerosas de Perú.

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El exreferente de Universitario pidió dejar de lado las diferencias con la dirigencia y respaldar al equipo desde las tribunas, convencido de que un Monumental lleno puede marcar la diferencia en el Clausura. (Universitario de Deportes)

Un club, una generación y una memoria en disputa

La investigación resalta que el debate por el tetracampeonato no afecta solamente el orgullo de los seguidores de Alianza Lima. El episodio involucra también la memoria de los jugadores y técnicos de una época formativa para el fútbol en Perú. Para los autores, la reivindicación del título de 1934 es un acto de justicia histórica que busca corregir una anomalía en los registros oficiales.

La obra establece vínculos entre la gesta de ese equipo y el proceso de construcción de la identidad del club. Se plantea que la corrección del palmarés tendría un impacto que va más allá de lo estadístico, pues permitiría reconocer el aporte de una generación que contribuyó a forjar la cultura futbolística nacional.

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FILE PHOTO: Soccer Football - World Cup Playoff Tournament and European Playoff draws - FIFA Headquarters, Zurich, Switzerland- November 20, 2025 General view outside the headquarters REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

El debate sobre el tetracampeonato evidencia la importancia de revisar críticamente la historia del deporte y de atender los reclamos documentados, como los que ahora impulsa Tetracampeones. La controversia por el título de 1934 permanece abierta y la decisión final podría transformar la manera en que se cuenta la historia grande del fútbol peruano.