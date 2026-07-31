¿Qué pasará con Nadine Heredia ahora que el TC anuló la condena de Ollanta Humala? Esto dicen los abogados del expresidente

La sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo el proceso penal contra Ollanta Humala por lavado de activos, no solo favorecería al expresidente. Una potencial beneficiaria sería su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, quien actualmente se encuentra en Brasil.
Como se recuerda, el 15 abril de 2025, el Poder Judicial condenó a Humala y Heredia a 15 años de prisión por los aportes del Gobierno de Venezuela y empresas brasileñas a las campañas nacionalistas de 2006 y 2011. El exmandatario fue inmediatamente detenido, mientras que su cónyuge se asiló en la Embajada de Brasil.
Un año y tres meses después, el Tribunal Constitucional declaró nulo todo el proceso penal contra el exjefe de Estado, incluida la condena que se le impuso. Los magistrados determinaron que se le imputó una modalidad de lavado de activos que se reguló luego de cometidos los hechos (receptación patrimonial).
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Si bien el habeas corpus únicamente alcanza a Humala, el Poder Judicial podría extender los efectos del fallo a los otros procesados en este caso, como Nadine Heredia. Así lo consideraron los abogados del exmandatario: Julio Espinoza Goyena, Wilfredo Pedraza y Edinson Huamán.
Nadine Heredia podría regresar al país
Para Espinoza Goyena, los efecto del fallo del TC a favor de Ollanta Humala “tienen que extenderse no solo a la señora Heredia, sino a todos los demás imputados que están aún procesados por este caso”.
“Por la sencilla razón de que no se archiva el caso por una cuestión muy personal, privada, que se apellida Humala Tasso, sino por la esencia, la estructura de la imputación, que es que aportes a campaña o donaciones electorales, no son delito. Y esa razón es transversal a todos. Por lo tanto, en ejecución de la sentencia tendrá que extenderse, porque igual razón, igual derecho para todos los inculpados”, declaró en entrevista con Canal N.
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Por su parte, el exministro Wilfredo Pedraza indicó que los abogados de la exprimera dama presentan su propio habeas corpus o “lo es que más razonable” es que la Sala de Apelaciones Nacional “amplíe los efectos para los demás procesados”.
“Si ya para el señor Humala eso no es delito, tampoco tiene sentido que para las demás personas la investigación continúe”, declaró en entrevista con RPP Noticias. Recordó, además, que algo similar ocurrió cuando el TC falló a favor de Keiko Fujimori. “Yo espero que una situación así ocurra en los próximos días respecto a los demás procesados por esta causa”, agregó.
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Finalmente, el abogado Edinson Huamán aseveró que la decisión del Tribunal Constitucional “se extiende a todos, sin excepción alguna” porque “ya ha dicho que para las campañas de 2006 y 2011 no es delito” la recepción de aportes.
“La decisión del TC nos avala y corrobora que la decisión que tomó la señora Nadine Heredia de asilarse en Brasil, fue la correcta. ¿Por qué? Porque justamente el TC está reconociendo que hubo un claro abuso. Han condenado personas sobre un hecho que no era delito", manifestó Huamán en entrevista con Canal N.
En el escenario de que el Poder Judicial extienda los efectos y deje sin efecto la condena contra Heredia, la exprimera dama podría regresar sin problemas a Perú.
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