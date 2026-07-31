Caso Lizeth Marzano: Adrián Villar buscará recuperar su libertad en audiencia mientras la familia denuncia irregularidades

La defensa de Adrián Villar solicitará dejar sin efecto la prisión preventiva. En paralelo, los familiares de Lizeth Marzano cuestionan la demora en diligencias clave y esperan que se esclarezcan los hechos. Fuente: ATV Noticias

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La muerte de la deportista Lizeth Marzano vuelve al centro de la atención pública este viernes 31 de julio. Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello que acabó con la vida de la campeona de apnea, solicitará recuperar su libertad durante una audiencia judicial, mientras el proceso aún permanece en etapa de investigación preparatoria.

En paralelo, la familia de la joven mantiene su reclamo para que el caso avance con mayor rapidez. Sus allegados cuestionan la demora en diligencias consideradas clave y aseguran que la investigación ha estado marcada por presuntas irregularidades que podrían afectar el esclarecimiento de los hechos.

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Las declaraciones fueron recogidas por ATV Noticias, medio al que Gino Marzano, hermano de la víctima, expresó su preocupación por la audiencia y por el desarrollo de las investigaciones. A ello se suman las recientes imágenes difundidas por Magaly TV La Firme, que reconstruyen las horas posteriores al atropello y han reavivado el debate sobre la actuación de los involucrados.

Hijastro de la periodista Marisel Linares podría afrontar nueve meses de prisión preventiva por atropellar a Lizeth Marzano y darse a la fuga sin auxiliarla. | Fotocomposición: Infobae Perú

Adrián Villar buscará dejar sin efecto la prisión preventiva

Este 31 de julio, Adrián Villar afrontará una audiencia solicitada por su defensa, en la que buscará dejar sin efecto la medida de prisión preventiva que cumple mientras continúa la investigación por la muerte de Lizeth Marzano.

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Según explicó Gino Marzano a ATV Noticias, la defensa también pidió que el investigado brinde declaraciones durante la diligencia, hecho que mantiene en alerta a la familia de la deportista.

“Como familia afectada estamos muy preocupados y expectantes de lo que puedan declarar. Me imagino que es parte de la estrategia que ellos están hablando”, señaló.

El hermano de la víctima indicó además que la investigación preparatoria culminaría a finales de agosto, mientras que la prisión preventiva dictada contra Villar se mantiene vigente hasta diciembre.

Familia denuncia demoras en diligencias e insiste en ampliar la investigación

Uno de los principales cuestionamientos de la familia apunta al tiempo que tardaron algunas pericias consideradas fundamentales para el caso.

De acuerdo con Gino Marzano, el análisis de luminol al vehículo investigado recién se realizó durante la primera semana de junio, cerca de cuatro meses después del atropello ocurrido el 17 de febrero.

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El familiar sostuvo que ese retraso reducía las posibilidades de encontrar rastros biológicos en el automóvil. Aunque las autopartes halladas en la escena coincidieron con el vehículo investigado, la prueba de luminol dio resultado negativo.

Rubén Villar, padre de Adrián Villar: investigación revela su empresa, viajes y un departamento en Miraflores. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

“Después de cuatro meses no tiene sentido que se busquen rastros de sangre. Ese auto pudo haber sido manipulado”, manifestó en declaraciones a ATV Noticias.

Asimismo, indicó que sus padres atraviesan pericias psicológicas como parte del proceso judicial y reiteró el pedido para que la familia Montenegro sea incorporada dentro de la investigación, al considerar que aún existen personas que no han sido incluidas en las pesquisas.

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Las imágenes que reconstruyen las horas posteriores al atropello de Lizeth Marzano

El caso de Lizeth Marzano también estuvo marcado por la difusión de un reportaje de Magaly TV La Firme, que reconstruyó, a partir de más de cinco horas de grabaciones de cámaras de seguridad, los movimientos realizados por Adrián Villar y su entorno durante las horas posteriores al atropello ocurrido el 17 de febrero.

Según el informe, las cámaras registran que Villar se reunió con su padre, Rubén Villar, y con la periodista Marisel Linares, propietaria del vehículo involucrado, en un parque cercano al edificio donde vive la enamorada del investigado. Posteriormente, las grabaciones muestran la llegada de un patrullero al inmueble y, minutos después, la salida del joven a bordo de un vehículo que el programa identifica como un taxi.

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Abogado de Adrián Villar asegura que su defendido es culpable: “Defiendo para que haya una sentencia condenatoria”. (Foto: Composición - Infobae)

Además, el reportaje reconstruye el recorrido del vehículo tras el impacto y sostiene que el conductor huyó de la escena a gran velocidad, incluso cruzando dos semáforos en rojo antes de perderse del alcance de las cámaras de seguridad.