Receta merenguitos con Manjar

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Descubre cómo preparar en casa un postre emblemático de la dulcería peruana. Fácil, exquisito y apto para todo tipo de paladares. Anímate a preparar estos merenguitos con manjar.

Utensilios para la receta

Para lograr unos merenguitos perfectos necesitarás herramientas básicas de cocina como: horno, pan, cuchara, mezclador, plato de hornear y papel de respaldo.

Ingredientes para los Merenguitos con Manjar

Esta receta está diseñada para 15 porciones. Los ingredientes a utilizar son:

- 1/2 bolsa (200 g) del Manjar.

- 2 Tazas de azúcar blanca.

- 1/4 Taza de agua.

- 3 Claras de huevo.

Modo de preparación

1. Comienza precalentando el horno a 100°C.

2. En una olla o sartén, prepara el caramelo con azúcar y agua. Resérvalo.

3. En otro recipiente, bate las claras a punto de nieve y agrega gradualmente el caramelo. Continúa batiendo hasta que el merengue enfríe.

4. Coloca la preparación en una manga y forma pequeños picos sobre una bandeja enmantequillada. Llévala al horno durante una hora y media para que los merenguitos queden completamente secos.

5. Al final, cuando los merengues estén fríos, rellénalos con el Manjar.

Algo Más que un postre

Los merenguitos con manjar no solo son un delicioso postre, también son una opción libre de nueces de árbol, frutos secos, cacahuetes y gluten. Ideal para todo tipo de comensales, estos merenguitos aportan 127.9 kcal por porción.