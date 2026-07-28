Keiko Fujimori asume la Presidencia: sus hijas y hermanos llegaron al Congreso, pero con un gran ausente

Hijas, hermanos y cuñados de Keiko Fujimori se encuentran en el Congreso de la República para la toma de mando.

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Los familiares de la presidenta electa ingresaron al Palacio Legislativo alrededor de las 10:00 horas y se ubicaron en uno de los palcos de honor del hemiciclo, desde donde seguirán la sesión solemne en la que se realizará la juramentación presidencial y el inicio de la nueva gestión de Keiko Fujimori, este 28 de julio.

Entre los asistentes se encuentran sus hijas Kiara y Kaori Fujimori, quienes han acompañado a su madre en diversas actividades públicas durante la campaña electoral y tras su proclamación como presidenta electa. También llegaron sus hermanos Sachi Fujimori e Hiro Fujimori, quienes acudieron junto a sus familias para participar de este momento protocolar.

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En el palco de honor también se encuentran el enamorado de Kiara Fujimori, así como la esposa y los hijos de Hiro Fujimori y la hija de Sachi Fujimori. La presencia de Hiro Fujimori generó atención debido a que en los últimos años se mantuvo alejado de la exposición pública y de la actividad política.

La llegada de la familia ocurre mientras los senadores y diputados se preparan para el inicio de la sesión solemne del Congreso, en la que se conformarán las comisiones encargadas de recibir e invitar a Keiko Fujimori al hemiciclo para que realice el juramento correspondiente.

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Familiares de Keiko Fujimori observan la toma de mando presidencial desde una galería, con expresiones sonrientes.

Uno de los ausentes fue Kenji Fujimori, hermano menor de la presidenta electa, quien no llegó al Parlamento para esta ceremonia. El excongresista se mantiene alejado de la actividad política luego de dejar su cargo parlamentario.

La ceremonia de este 28 de julio marca el inicio del gobierno de Keiko Fujimori, quien recibirá la banda presidencial en el Congreso. Debido al retorno de la bicameralidad, la entrega de este símbolo de mando corresponde al presidente del Senado, quien ejerce la presidencia del Congreso de la República.

Sobre la ausencia de Kenji

La ausencia de Kenji ocurre luego de que el exparlamentario anunciara su alejamiento de la actividad política. En los últimos meses, señaló que no participaría en la campaña electoral ni respaldaría públicamente a alguna organización política, marcando distancia del escenario político en el que durante años tuvo un papel protagónico como congresista de Fuerza Popular.

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El menor de los hijos de Alberto Fujimori también había reducido sus apariciones públicas tras la muerte de su padre y dejó de participar en actividades partidarias. Su alejamiento se produce en un momento clave para el fujimorismo, con Keiko Fujimori llegando al poder y retomando el apellido Fujimori en el Ejecutivo después de más de tres décadas de la primera investidura presidencial de su padre.

Una fecha tres veces especial para Keiko Fujimori

El 28 de julio se convirtió en una fecha especialmente significativa para Keiko Fujimori, al coincidir con tres acontecimientos que marcan su historia personal y política. Además de celebrarse las Fiestas Patrias, este día representa el inicio de una nueva etapa para la lideresa de Fuerza Popular al asumir la Presidencia del Perú.

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La fecha también tiene una coincidencia con su padre, Alberto Fujimori, quien fue investido como presidente del Perú un 28 de julio de 1990, tras ganar las elecciones generales de ese año. Más de tres décadas después, Keiko Fujimori llega al mismo cargo y jura como jefa de Estado en la misma fecha patria.

A ello se suma que el 28 de julio es el cumpleaños de Alberto Fujimori, quien nació en 1938. Durante esta jornada, simpatizantes del fujimorismo recordaron al exmandatario con arengas y expresiones de respaldo en los exteriores de la vivienda de Keiko Fujimori en San Borja.

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