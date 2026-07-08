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JNJ verá este jueves en audiencia el proceso disciplinario contra Patricia Benavides por caso Bersabeth Revilla

Consejeros tienen previsto escuchar descargos de exfiscal de la Nación por haber removido a la fiscal que investigaba a su hermana, la jueza superior Enma Benavides, por presuntos sobornos de narcotraficantes. La Junta ya ha sancionado a la fiscal suprema por sacar arbitrariamente a magistrados

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No se cierra aún la historia entre Bersabeth Revilla y Patricia Benavides. Foto: composición Infobae
No se cierra aún la historia entre Bersabeth Revilla y Patricia Benavides. Foto: composición Infobae

La Junta Nacional de Justicia programó para este jueves 9 de julio la audiencia de informe oral del procedimiento disciplinario contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por haber removido a Bersabeth Revilla, valiéndose de un informe con datos falsos que arrojaba una supuesta baja productividad.

En este procedimiento disciplinario también está incluida la fiscal Azucena Solari y la jueza superior Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides.

En este caso se le atribuye a la exfiscal de la Nación haber removido arbitrariamente del cargo de fiscal suprema provisional a Bersabeth Revilla, quien venía investigando a Enma Benavides por presuntamente haber recibido sobornos de procesos por tráfico ilícito de drogas a cambio de emitir fallos favorables.

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Cabe precisar que la anterior JNJ ya había destituido a la exfiscal de la Nación por este caso. Sin embargo, la nueva composición acogió un pedido de su defensa, declaró nula de oficio las sanciones impuestas y retrotrajo el procedimiento disciplinario hasta la emisión del informe de instrucción.

Lo que se debatirá este jueves es el nuevo informe de instrucción, que contiene una propuesta de decisión. Esta puede ser sanción o absolución.

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ
Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

¿Qué decidirá la JNJ?

Si la actual Junta decide mantener coherencia con sus propias resoluciones anteriores, debería sancionar disciplinariamente a Benavides por la remoción de Revilla, incluso con la destitución. Y es que esta misma JNJ ya la sancionó por un caso similar: la remoción del fiscal Luis Zapata Gonzáles.

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Zapata era adjunto de Bersabeth Revilla en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. En enero de 2025, la JNJ destituyó a Benavides por haberlo sacado del cargo de forma abusiva y como represalia por investigar al fiscal superior Miguel Vegas Vaccaro, un allegado de Benavides que fue promovido pese a tener sanciones previas e investigaciones por presunta corrupción.

Sin embargo, en junio de 2025 la Junta reconsideró esa destitución y la cambió por una suspensión de 60 días. El argumento fue que, a diferencia de lo ocurrido con Bersabeth Revilla, a Zapata no se le dio un “trato degradante y humillante” tras su remoción. Esto es mencionado explícitamente en la resolución de reconsideración.

JNJ revocó la destitución contra Patricia Benavides por el caso del fiscal Luis Zapata porque no hubo "trato degradante".
JNJ revocó la destitución contra Patricia Benavides por el caso del fiscal Luis Zapata porque no hubo "trato degradante".

“A diferencia del caso de la fiscal Revilla Corrales, a quien una vez removida de la 2FSPT-DCFP se le destacó al despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos a cargo del fiscal Vegas Vaccaro, al que la citada fiscal anteriormente había investigado por presuntos actos de corrupción, constituyendo este un acto humillante y degradante (...); en el presente caso, se verifica que al señor Zapata Gonzáles, una vez dada por concluida su designación provisional en la 2FSPT-DCFP, se le designó en el cargo de Fiscal Adjunto Superior Titular Penal de Ucayali en el despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal del citado distrito fiscal, esto es, en su cargo titular de origen”, se lee en la resolución.

Así las cosas, para la JNJ ya está establecido que Patricia Benavides removió irregularmente a fiscales. El único argumento que podría evitar una propuesta de destitución en el caso de Revilla es que no existió “trato degradante”. En este expediente, sin embargo, sí lo hubo. A menos que, finalmente, no sean los argumentos jurídicos los que terminen pesando más.

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