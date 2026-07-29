Vendedores informales ofrecen sillas hasta por 35 soles para ver el Desfile Cívico Militar 2026

A pocas horas de iniciar el Desfile Cívico Militar 2026, un grupo de vendedores informales tomaron los laterales de la Av. Brasil, donde tradicionalmente se celebra, y ofrecen sillas a precios entre los S/ 10 y S/ 35 para los ciudadanos interesados en ver la actividad, que además contará con la asistencia de la presidenta Keiko Fujimori y su nuevo Consejo de Ministros.
Los precios de los asientos para los ciudadanos también varía según la ubicación que tienen respecto al estrado principal donde se encontrarán las más altas autoridades del Perú en las próximas horas.
Keiko Fujimori encabezará la ceremonia que conmemora el 205° aniversario de la Independencia Nacional, acompañada por las más altas autoridades del Estado, los titulares del Poder Judicial y del Congreso, y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
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El protocolo oficial arranca a las 10:00 a.m. con los honores a la jefa de Estado, seguidos del izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú. El desfile propiamente dicho está previsto para las 10:15 a.m. y se extenderá hasta cerca de la 1:00 p.m., cuando se rindan los honores de despedida a la presidenta.
Restricciones en la Av. Brasil durante el desfile militar
La avenida Brasil permanecerá cerrada en toda su extensión durante la jornada, al igual que diversas vías aledañas ubicadas en Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Cercado de Lima. Las restricciones también incluye a los alrededores del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.
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El acceso vehicular estará limitado en calles situadas hasta aproximadamente 100 metros de la avenida Brasil para mantener despejadas las rutas destinadas a evacuaciones y atención de emergencias.
Asimismo, el acceso vehicular quedará limitado en calles situadas hasta aproximadamente 100 metros de la avenida Brasil. Según el Mindef, esta medida busca mantener despejadas las rutas destinadas a la evacuación de personas y a la atención de posibles emergencias durante el desarrollo del acto cívico.
El Ministerio de Defensa (Mindef) informó que las restricciones al tránsito empezarán desde las primeras horas del día para facilitar la instalación de los dispositivos de seguridad y el desplazamiento de las delegaciones participantes.
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Bomberos participarán en la del desfile cívico militar
A mediados de julio, el entonces ministro de Defensa, Amadeo Flores, confirmó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú participará en la Parada Militar por Fiestas Patrias, luego de alcanzar un acuerdo con la institución.
El titular del Mindef calificó, durante una entrevista con Canal N, la decisión como una “primicia” y explicó que la incorporación quedó definida tras una conversación con el comandante general del Cuerpo General de Bomberos, Óscar Calle. Según indicó, ellos estarán presentes con tres agrupamientos, con lo que se mantendrá una tradición dentro de la ceremonia cívico-militar.
“Los bomberos van a participar. Son hermanos con los que trabajamos de cerca. Acabo de tener una conversación hace un momento. Hay una plena disposición”, señaló Flores, quien agradeció la voluntad mostrada por la institución para concretar su presencia en el desfile.
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