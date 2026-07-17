Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú se retira de la Gran Parada Militar del 29 de julio

Bomberos Voluntarios del Perú se retira de la Gran Parada Militar del 29 de julio

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú decidió retirar su contingente terrestre y motorizado de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio de 2026 en Lima, tras una disposición superior que dejó sin efecto la participación de todas sus unidades en el evento central de las Fiestas Patrias del país.

La decisión quedó plasmada en el Memorándum Múltiple N°003-A-2026 de la Dirección General de Voluntariado (DIGEVO) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), con fecha del 17 de julio de 2026. El documento, dirigido a los jefes de las 28 Comandancias Departamentales del CGBVP a lo largo del país, instruye a dejar sin efecto “cualquier desplazamiento, preparación o movimiento” vinculado a la participación en el desfile.

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Infobae Perú / Carlos Díaz Medina

El memorándum no detalla las razones de la medida. La única justificación consignada en el texto oficial es que la desconvocatoria obedece a “disposición superior”, fórmula que en la jerarquía institucional del CGBVP remite a una orden emanada de los niveles de conducción más altos de la entidad.

El alcance de la disposición abarca a todo el personal terrestre y las unidades motorizadas que el CGBVP tenía previsto movilizar desde sus comandancias departamentales hacia Lima para integrar el contingente institucional en el desfile del Día de la Independencia del Perú.

Bomberos Voluntarios del Perú se retira de la Gran Parada Militar del 29 de julio

La tradición bomberil en la parada militar

La participación del CGBVP en la Gran Parada Militar es una tradición consolidada a lo largo de décadas. En ediciones anteriores, los bomberos voluntarios desfilaron tanto a pie como a bordo de sus unidades motorizadas de emergencia por la avenida Brasil, arteria de Jesús María que desde hace años sirve de escenario al evento central de las Fiestas Patrias.

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En la edición de 2025, el batallón del CGBVP desfiló con sus uniformes institucionales y delegaciones de distintas comandancias, en una jornada que congregó también a efectivos del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú (PNP). Ese año, el evento arrancó con retraso respecto al horario programado de las 10:00 a.m. y se extendió por más de cinco horas.

Bomberos Voluntarios del Perú se retira de la Gran Parada Militar del 29 de julio

Una parada que ya tiene todo listo

La desconvocatoria del CGBVP se produce cuando los preparativos logísticos del evento ya están en marcha. Desde el 15 de julio, cuadrillas de trabajadores avanzan en el montaje de estrados, andamios y plataformas en las cuadras 19 a 22 de la avenida Brasil, tramo que concentra las tribunas para autoridades e invitados.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene previsto implementar un plan especial de desvíos vehiculares para los días 28 y 29 de julio, fecha en que la avenida Brasil permanecerá cerrada al tránsito entre la plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado. Solo podrán circular por ese corredor el personal autorizado, las delegaciones participantes y los vehículos de emergencia.

Infobae Perú / Carlos Díaz Medina

El contexto institucional del CGBVP

El CGBVP es la institución de bomberos del Estado peruano, con presencia en todo el territorio nacional a través de sus 28 comandancias departamentales. Su participación en eventos cívicos de escala nacional forma parte de la proyección institucional de la entidad ante la ciudadanía.

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En abril de 2026, el CGBVP celebró su 165° aniversario de fundación con un desfile cívico en el distrito de Magdalena del Mar, al que asistieron el presidente de la República, José Jerí Oré, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo. En esa ocasión, el comandante general de la institución, Juan Carlos Morales Carpio, encabezó la ceremonia junto a delegaciones de compañías de Lima y provincias.

Flickr / Presidencia de la República

Las instrucciones a las comandancias

El Memorándum N°003-A-2026 ordena a los jefes de comandancia tomar “las acciones operativas correspondientes” para comunicar la desconvocatoria al personal bajo su jurisdicción. La instrucción es terminante: ningún efectivo ni vehículo del CGBVP deberá desplazarse, prepararse o movilizarse con destino al desfile del 29 de julio.

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El documento fue emitido desde la sede de la DIGEVO en la Av. Salaverry 2495, San Isidro, Lima, y lleva como referencia el lema oficial del año: “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”.

El desfile del 29 de julio, en marcha con otras instituciones

Presidential candidate Keiko Fujimori, who is making a fourth bid for Peru's presidency, reacts during her closing campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 9, 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMAGES OF THE DAY

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 contará con la presencia confirmada de las Fuerzas Armadas y la PNP. La Marina de Guerra del Perú, por ejemplo, organiza un agrupamiento de 1.068 integrantes para el evento, con una estructura de regimiento, batallones y compañías, según información disponible.

El desfile del 29 de julio adquiere un peso político adicional este año: la presidenta electa, Keiko Fujimori, tendrá solo un día de haber asumido el cargo cuando presida el evento, tras ganar la elección presidencial en su cuarto intento. La ceremonia se realizará en la avenida Brasil, aunque el Ministerio de Defensa aún no ha confirmado oficialmente ese detalle.

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