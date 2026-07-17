Perú

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú se retira de la Gran Parada Militar del 29 de julio

La Dirección General de Voluntariado del CGBVP emitió un memorándum que cancela toda movilización de personal terrestre y unidades motorizadas hacia la Gran Parada Militar en Lima

Guardar
Google icon
Bomberos Voluntarios del Perú se retira de la Gran Parada Militar del 29 de julio
Bomberos Voluntarios del Perú se retira de la Gran Parada Militar del 29 de julio

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú decidió retirar su contingente terrestre y motorizado de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio de 2026 en Lima, tras una disposición superior que dejó sin efecto la participación de todas sus unidades en el evento central de las Fiestas Patrias del país.

La decisión quedó plasmada en el Memorándum Múltiple N°003-A-2026 de la Dirección General de Voluntariado (DIGEVO) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), con fecha del 17 de julio de 2026. El documento, dirigido a los jefes de las 28 Comandancias Departamentales del CGBVP a lo largo del país, instruye a dejar sin efecto “cualquier desplazamiento, preparación o movimiento” vinculado a la participación en el desfile.

PUBLICIDAD

Infobae Perú / Carlos Díaz Medina
Infobae Perú / Carlos Díaz Medina

El memorándum no detalla las razones de la medida. La única justificación consignada en el texto oficial es que la desconvocatoria obedece a “disposición superior”, fórmula que en la jerarquía institucional del CGBVP remite a una orden emanada de los niveles de conducción más altos de la entidad.

El alcance de la disposición abarca a todo el personal terrestre y las unidades motorizadas que el CGBVP tenía previsto movilizar desde sus comandancias departamentales hacia Lima para integrar el contingente institucional en el desfile del Día de la Independencia del Perú.

Bomberos Voluntarios del Perú se retira de la Gran Parada Militar del 29 de julio
Bomberos Voluntarios del Perú se retira de la Gran Parada Militar del 29 de julio

La tradición bomberil en la parada militar

La participación del CGBVP en la Gran Parada Militar es una tradición consolidada a lo largo de décadas. En ediciones anteriores, los bomberos voluntarios desfilaron tanto a pie como a bordo de sus unidades motorizadas de emergencia por la avenida Brasil, arteria de Jesús María que desde hace años sirve de escenario al evento central de las Fiestas Patrias.

PUBLICIDAD

En la edición de 2025, el batallón del CGBVP desfiló con sus uniformes institucionales y delegaciones de distintas comandancias, en una jornada que congregó también a efectivos del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú (PNP). Ese año, el evento arrancó con retraso respecto al horario programado de las 10:00 a.m. y se extendió por más de cinco horas.

Bomberos Voluntarios del Perú se retira de la Gran Parada Militar del 29 de julio
Bomberos Voluntarios del Perú se retira de la Gran Parada Militar del 29 de julio

Una parada que ya tiene todo listo

La desconvocatoria del CGBVP se produce cuando los preparativos logísticos del evento ya están en marcha. Desde el 15 de julio, cuadrillas de trabajadores avanzan en el montaje de estrados, andamios y plataformas en las cuadras 19 a 22 de la avenida Brasil, tramo que concentra las tribunas para autoridades e invitados.

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene previsto implementar un plan especial de desvíos vehiculares para los días 28 y 29 de julio, fecha en que la avenida Brasil permanecerá cerrada al tránsito entre la plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado. Solo podrán circular por ese corredor el personal autorizado, las delegaciones participantes y los vehículos de emergencia.

Infobae Perú / Carlos Díaz Medina
Infobae Perú / Carlos Díaz Medina

El contexto institucional del CGBVP

El CGBVP es la institución de bomberos del Estado peruano, con presencia en todo el territorio nacional a través de sus 28 comandancias departamentales. Su participación en eventos cívicos de escala nacional forma parte de la proyección institucional de la entidad ante la ciudadanía.

En abril de 2026, el CGBVP celebró su 165° aniversario de fundación con un desfile cívico en el distrito de Magdalena del Mar, al que asistieron el presidente de la República, José Jerí Oré, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo. En esa ocasión, el comandante general de la institución, Juan Carlos Morales Carpio, encabezó la ceremonia junto a delegaciones de compañías de Lima y provincias.

Flickr / Presidencia de la República
Flickr / Presidencia de la República

Las instrucciones a las comandancias

El Memorándum N°003-A-2026 ordena a los jefes de comandancia tomar “las acciones operativas correspondientes” para comunicar la desconvocatoria al personal bajo su jurisdicción. La instrucción es terminante: ningún efectivo ni vehículo del CGBVP deberá desplazarse, prepararse o movilizarse con destino al desfile del 29 de julio.

El documento fue emitido desde la sede de la DIGEVO en la Av. Salaverry 2495, San Isidro, Lima, y lleva como referencia el lema oficial del año: “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”.

El desfile del 29 de julio, en marcha con otras instituciones

Presidential candidate Keiko Fujimori, who is making a fourth bid for Peru's presidency, reacts during her closing campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 9, 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMAGES OF THE DAY
Presidential candidate Keiko Fujimori, who is making a fourth bid for Peru's presidency, reacts during her closing campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 9, 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMAGES OF THE DAY

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 contará con la presencia confirmada de las Fuerzas Armadas y la PNP. La Marina de Guerra del Perú, por ejemplo, organiza un agrupamiento de 1.068 integrantes para el evento, con una estructura de regimiento, batallones y compañías, según información disponible.

El desfile del 29 de julio adquiere un peso político adicional este año: la presidenta electa, Keiko Fujimori, tendrá solo un día de haber asumido el cargo cuando presida el evento, tras ganar la elección presidencial en su cuarto intento. La ceremonia se realizará en la avenida Brasil, aunque el Ministerio de Defensa aún no ha confirmado oficialmente ese detalle.

Temas Relacionados

LimaFiestas PatriasDesfile Militar 2026Bomberos del Perúperu-noticias

Más Noticias

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, recibió duro castigo tras polémicas declaraciones: 1 año de suspensión y más de 100 mil soles de multa

El entrenador argentino quedó inhabilitado para dirigir en el fútbol peruano tras señalar a Agustín Lozano y realizar comentarios críticos sobre la Copa de la Liga

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, recibió duro castigo tras polémicas declaraciones: 1 año de suspensión y más de 100 mil soles de multa

El sector agroexportador peruano ajusta sus estrategias ante El Niño Costero y la presión tributaria

Las compañías revisan supuestos, refuerzan su planificación financiera y adaptan su operación por la persistencia de anomalías climáticas y un contexto internacional complejo que eleva la incertidumbre en los próximos meses

El sector agroexportador peruano ajusta sus estrategias ante El Niño Costero y la presión tributaria

Precio del dólar repunta con alza en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 17 de julio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar repunta con alza en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 17 de julio

Argentina vs España en pantalla gigante gratis: ¿dónde ver la final del Mundial 2026 en Lima?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se vivirá en Lima con pantallas gigantes en espacios públicos y centros comerciales, ofreciendo a los aficionados opciones gratuitas y alternativas para seguir el partido este domingo desde las 2 p.m.

Argentina vs España en pantalla gigante gratis: ¿dónde ver la final del Mundial 2026 en Lima?

Laura Spoya asegura que su exmánager no le entregó contratos ni facturas para liquidar campañas: “Sigue pendiente”

La conductora afirma que su exmánager no le entregó contratos, cotizaciones y facturas de campañas gestionadas por H & M Corporación Moncada S.A.C.

Laura Spoya asegura que su exmánager no le entregó contratos ni facturas para liquidar campañas: “Sigue pendiente”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori y su paso por prisión: la Biblia, los gatos y el reencuentro familiar

Keiko Fujimori y su paso por prisión: la Biblia, los gatos y el reencuentro familiar

Keiko Fujimori narra el impacto de su primer ingreso a prisión y las secuelas que esta experiencia provocaron en su vida

Admisión a la PNP bajo sospecha: Contraloría denuncia alteración de registros oficiales

Isaac Humala hace insólita comparación de Keiko Fujimori con su hijo: “Es más violentista que Antauro porque permitió las torturas del grupo Colina”

Dina Boluarte apela en la Corte Suprema: sala deberá decidir si suspende temporalmente su vacancia presidencial

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya asegura que su exmánager no le entregó contratos ni facturas para liquidar campañas: “Sigue pendiente”

Laura Spoya asegura que su exmánager no le entregó contratos ni facturas para liquidar campañas: “Sigue pendiente”

Kyara Villanella y su novio Adrián Harboe robaron la atención durante ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

Carlos Alcántara niega infidelidad y responde a los rumores: “He estado casado 31 años y siempre he sido fiel”

Los éxitos de Bad Bunny en el Teatro Municipal de Surco en un concierto de música clásica a la luz de las velas

Cristorata es denunciado por dos jóvenes por violenta agresión física y acoso sexual: “Apagó la cámara y me golpeó”

DEPORTES

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online de la final vuelta de la Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online de la final vuelta de la Liga Femenina 2026

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final vuelta de Liga Femenina 2026

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2026