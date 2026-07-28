¿Quién es José Antonio Chang, el ministro de Educación de Keiko Fujimori? Perfil y trayectoria

Composición: Infobae Perú

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José Antonio Chang volverá a encabezar el Ministerio de Educación (Minedu) en el gobierno de Keiko Fujimori, marcando su regreso a la cartera que dirigió durante cinco años en la segunda administración de Alan García. Ingeniero industrial de profesión y rector de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), es una de las figuras con mayor experiencia en el sector educativo dentro de la política peruana.

Su retorno al Ejecutivo también reaviva el interés sobre su extensa trayectoria en la gestión pública y académica. Además de haber sido ministro de Educación y presidente del Consejo de Ministros, Chang ha estado involucrado en controversias relacionadas con su permanencia como rector de la USMP y un proceso impulsado por la Sunedu que posteriormente fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional.

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¿Quién es José Antonio Chang y cuál es su trayectoria?

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José Antonio Chang Escobedo nació en Lima el 19 de octubre de 1958. Es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, cuenta con una maestría en Educación con especialidad en Computación Educativa y Tecnología por la University of Hartford (Estados Unidos) y un doctorado en Educación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. También realizó estudios de administración en ESAN.

Proviene de una familia con tradición política. Su padre, Eugenio Chang Cruz, fue un reconocido dirigente del Partido Aprista Peruano, además de diputado por Lima entre 1980 y 1985 y senador entre 1985 y 1992.

Antes de ingresar al gabinete ministerial, desarrolló buena parte de su carrera en el ámbito universitario. Fue decano de la Facultad de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y, desde 1996, asumió el rectorado de esa casa de estudios, cargo que volvió a ejercer desde abril de 2011.

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En el sector público también ocupó el cargo de gerente de Sistemas del Banco de la Nación durante la década de 1980.

Su mayor protagonismo político llegó en el segundo gobierno de Alan García, cuando fue nombrado ministro de Educación, cargo que desempeñó entre 2006 y 2011. En los últimos meses de esa administración también asumió la Presidencia del Consejo de Ministros, convirtiéndose en jefe del gabinete ministerial entre 2010 y 2011.

Durante su gestión en el Minedu impulsó la incorporación de la meritocracia en la carrera docente mediante evaluaciones nacionales para maestros, promovió la implementación de la Ley de Carrera Pública Magisterial y estableció mayores requisitos para el ingreso a los institutos pedagógicos. Asimismo, durante su administración se puso en marcha el Programa Nacional de Recuperación de Instituciones Educativas Emblemáticas, destinado a modernizar la infraestructura de colegios públicos en distintas regiones del país.

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Ahora, con su regreso al Ministerio de Educación, tendrá entre sus principales desafíos la recuperación de los aprendizajes tras los efectos de la pandemia, el fortalecimiento de la infraestructura educativa y la reducción de las brechas de acceso y calidad en el sistema escolar.

Las controversias que marcaron la carrera de José Antonio Chang

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Además de su trayectoria en la educación y la política, José Antonio Chang ha estado vinculado a investigaciones y cuestionamientos relacionados con su gestión al frente de la Universidad de San Martín de Porres.

En 2019, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) inició un procedimiento para solicitar su vacancia como rector, luego de sancionar a la universidad por el uso de activos y excedentes económicos —por aproximadamente S/293,7 millones— destinados a préstamos para empresas ajenas al rubro educativo.

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Según la Sunedu, esas operaciones no fueron aprobadas por el órgano de gobierno correspondiente y vulneraban la Ley Universitaria, que prohíbe utilizar recursos de las universidades privadas para fines distintos a los académicos. La entidad concluyó que las autoridades universitarias permitieron dichas operaciones durante varios años y sancionó a la USMP con una multa superior a S/8,6 millones.

Ese mismo año, una investigación periodística de OjoPúblico informó que Chang y otros altos funcionarios de la universidad recibieron pagos bajo el concepto de “compensación a la administración clave” entre 2013 y 2017, información que formó parte del debate público en torno a la gestión de la universidad.

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Sin embargo, el proceso de vacancia no prosperó. En marzo de 2024, el Tribunal Constitucional declaró nulo el inicio del procedimiento impulsado por la Sunedu al considerar que la entidad vulneró el derecho de defensa del rector.

En su sentencia, el máximo intérprete de la Constitución sostuvo que la Sunedu atribuyó responsabilidad a Chang sin que este hubiera participado en el procedimiento sancionador, calificando esa actuación como una medida desproporcionada y arbitraria. La decisión permitió que continuara ejerciendo el rectorado de la USMP.