Melissa Lobatón marca distancia de Samahara y aclara que no cuidará a sus tres hijos: “Es un tema que ella tiene que ver”

Melissa y Samahara Lobatón interactúan con tres niños pequeños en una sala de estar, mostrando un ambiente familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La posibilidad de que Samahara Lobatón vuelva a alejarse de casa para participar en un nuevo reality internacional ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que muchos de sus seguidores se hicieron meses atrás: ¿quién se hará cargo de sus hijos durante su ausencia?. Esta vez, sin embargo, la respuesta no fue la que muchos esperaban.

Fue Melissa Lobatón, hermana menor de la influencer e hija de Melissa Klug, quien sorprendió al pronunciarse durante una transmisión en vivo para aclarar que no volverá a asumir el cuidado de sus sobrinos, tal como ocurrió cuando Samahara ingresó a ‘La Granja VIP’. La joven explicó que actualmente tiene nuevas responsabilidades, proyectos personales y compromisos que le impiden hacerse cargo nuevamente de los pequeños.

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Sus declaraciones se producen después de que se conociera que Samahara estaría próxima a viajar al extranjero para integrarse a un nuevo programa de telerrealidad, información difundida por el creador de contenido Ric La Torre. Según comentó el influencer, la hija de Melissa Klug viajaría a Miami, donde se reencontraría con Youna, padre de su hija mayor, para formar parte del reality ‘La prisión del destino’, un formato en el que ambos convivirían durante varios meses.

La noticia despertó la curiosidad de los usuarios, quienes recordaron que durante los casi tres meses que Samahara permaneció en ‘La Granja VIP’, fue precisamente Melissa Lobatón, de 23 años, quien asumió el cuidado de sus sobrinos, permitiendo que su hermana pudiera concentrarse en la competencia.

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Durante una transmisión en vivo, Melissa Lobatón aclara que no podrá cuidar a los hijos de su hermana Samahara mientras ella participa en un reality en el extranjero, citando sus propios negocios y responsabilidades. TikTok.

Melissa Lobatón aclara que esta vez no cuidará a sus sobrinos

Durante una transmisión en redes sociales, Melissa fue consultada directamente sobre la posibilidad de volver a hacerse cargo de los hijos de Samahara mientras esta participa en el nuevo reality. Lejos de dejar espacio para especulaciones, respondió con firmeza que esa opción no está dentro de sus planes.

La joven explicó que su situación personal ha cambiado desde la última vez que apoyó a su hermana y que ahora existen factores que le impiden asumir nuevamente esa responsabilidad. “No me voy a quedar porque tengo a Mailo (su perrito) y tengo mis negocios y no puedo. Antes no estaba Mailo.”

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Melissa Rojas y Samahara Lobatón dialogan en un parque, mientras los hijos de Lobatón permanecen con sus rostros pixelados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es un tema que ya Sam tiene que ver”

Melissa Lobatón también fue consultada sobre quién se encargará de los menores durante la ausencia de Samahara Lobatón, pero aseguró que desconoce cómo resolverá esa situación su hermana.

La joven evitó especular sobre las decisiones familiares y enfatizó que esa responsabilidad corresponde únicamente a la madre de los niños. “¿Quién se quedará con los bebés? No sé la verdad, chicas, es un tema que ya Sam tiene que ver.”

Melissa responde con firmeza a Samahara Lobatón, con quien mantiene una discusión sobre el cuidado de los hijos de esta, un tema que genera controversia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samahara Lobatón alista viaje para un reality en el extranjero

Las declaraciones de Melissa surgieron poco después de que Ric La Torre revelara que Samahara Lobatón estaría próxima a incorporarse al reality ‘La prisión del destino’.

Según la información compartida por el influencer, la creadora de contenido viajaría a Miami para reencontrarse con Youna, padre de su hija mayor, con quien compartiría la convivencia dentro del programa durante varios meses.

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Aunque hasta el momento Samahara no ha brindado mayores detalles sobre su participación ni ha confirmado oficialmente la fecha de su viaje, la noticia generó gran expectativa entre sus seguidores debido al historial de diferencias públicas que ha mantenido con su expareja.

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, se quebró al despedirse de su madre y pidió que cuide a sus hijos. YouTube: La Granja VIP

Melissa ya cuidó a sus sobrinos durante ‘La Granja VIP’

No es la primera vez que el entorno familiar de Samahara Lobatón debe reorganizarse debido a un compromiso televisivo.

Cuando la influencer ingresó a ‘La Granja VIP’, permaneció cerca de tres meses alejada de casa, periodo durante el cual Melissa Lobatón asumió el cuidado de los menores. Su apoyo fue ampliamente comentado en redes sociales, donde muchos destacaron el vínculo entre ambas hermanas.

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Precisamente por ese antecedente, numerosos usuarios daban por hecho que Melissa repetiría el gesto si Samahara aceptaba un nuevo desafío televisivo fuera del país. Sin embargo, la respuesta de la joven cambió completamente las expectativas.

Samahara Lobatón y Youna volverían a convivir en reality de Miami tras su polémica separación. Captura: YouTube.

Las redes respaldan la decisión de Melissa Lobatón

Las declaraciones de Melissa generaron una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios consideraron que, si bien apoyar a un familiar es importante, la responsabilidad principal sobre los hijos corresponde a sus padres.

Entre los comentarios que más se repitieron destacaron mensajes de respaldo hacia la hermana menor de Samahara:

“Una vez te puede apoyar una familia, no toda la vida, la responsabilidad de los hijos es de uno mismo, de la madre.”, “Tienen sus papás, que ellos se encarguen.”, “Ella tiene cosas que hacer.”, “Una vez, uno no puede abusar porque la hermana también tiene vida, que los deje con la abuela.”

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Samahara Lobatón hizo “mea culpa” por no informarle a Shirley Arica sobre la cena que generó polémica; dijo que estaba ocupada, que no esperaba la llegada de Ale Fuller y que no intentó ocultarlo. YouTube: 'Q'Bochinche'.