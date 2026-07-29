Parada Militar 2026 EN VIVO: minuto a minuto del gran desfile por el 205° aniversario de la Independencia del Perú

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio de 2026 llega cargada de un peso histórico singular: por primera vez, una mujer elegida por voto popular presidirá el tradicional desfile en la avenida Brasil.
Keiko Fujimori encabezará la ceremonia que conmemora el 205° aniversario de la Independencia Nacional, acompañada por las más altas autoridades del Estado, los titulares del Poder Judicial y del Congreso, y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
El protocolo oficial arranca a las 10:00 a.m. con los honores a la jefa de Estado, seguidos del izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú. El desfile propiamente dicho está previsto para las 10:15 a.m. y se extenderá hasta cerca de la 1:00 p.m., cuando se rindan los honores de despedida a la presidenta.
Diversos escuadrones se alistan para el inicio del Desfile y Parada Militar 2026 en la av. Brasil
La exhibición canina es uno de los desfiles más esperados de la Parada Militar en la av. Brasil. Esta vez a cargo de la Marina de Guerra del Perú
A estas horas se alistan para el inicio del Desfile y Parada Militar
Una tradición que paraliza Lima
El desfile, que recorre más de cuarenta cuadras de la avenida Brasil a lo largo de los distritos de Jesús María, Pueblo Libre y Breña, es la mayor expresión pública del aparato militar y civil del Estado peruano. La tradición se remonta a los primeros años de la república y, edición tras edición, convoca a centenares de miles de ciudadanos a las orillas de esa arteria limeña.
Para esta ocasión, el Ministerio de Defensa estima que al menos siete mil personas desfilarán en el recorrido, mientras que entre 150.000 y 250,000 espectadores se .congregarán de forma presencial.
El primer desfile de Keiko Fujimori como jefa suprema de las FF.AA.
La juramentación de Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República, celebrada ayer martes en el hemiciclo del Congreso bicameral, la convierte automáticamente en la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la PNP.
Hoy, desde el estrado principal instalado en la cuadra 23 de la avenida Brasil —en el cruce con la avenida General Vivanco—, Fujimori presidirá su primera Gran Parada Militar. El acto tiene una carga simbólica adicional: es la primera vez que una presidenta electa por sufragio universal ocupa ese lugar de honor en la historia del Perú.
Once agrupamientos en la avenida Brasil
El desfile se organiza en once agrupamientos. Al frente marchará la Gran Banda Conjunta de las Fuerzas Armadas y PNP, integrada por 120 músicos: 30 del Ejército del Perú, 30 de la Marina de Guerra del Perú, 30 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y 30 de la PNP.
Tras las delegaciones extranjeras, desfilarán los veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional —entre ellos combatientes del Alto Cenepa (1995) y la Compañía Chavín de Huántar—, así como los contingentes completos de la Marina de Guerra, la FAP y el Ejército.
El sexto agrupamiento corresponde a la PNP, que desfilará con su compañía histórica, cadetes de la Escuela de Oficiales, unidades especiales y la unidad canina. El séptimo agrupamiento es el hipomóvil, con el Regimiento Húsares de Junín como escolta de la presidenta de la República. El octavo agrupamiento es motorizado e incluye al INDECI, el SAMU, la Cruz Roja Peruana y los bomberos.
Las seis delegaciones extranjeras
Chile, Colombia, Ecuador, España, Italia y Panamá abrirán el desfile como primer agrupamiento, en una presencia que el Ministerio de Defensa enmarca en los vínculos de cooperación y fraternidad con el Perú.
Chile estará representado por la Escuela Naval “Arturo Prat”, bajo el mando del teniente primero Luis Sánchez Baeza. Colombia enviará una delegación de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, centro de formación de oficiales del Ejército Nacional colombiano desde 1907, reconocido por haber incorporado a mujeres en su planta de cadetes. La representación de Ecuador desfilará con su bandera nacional como símbolo del heroísmo y la vocación de servicio de sus Fuerzas Armadas.
La delegación de España estará conformada por cadetes de la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire y del Espacio, bajo el mando del capitán Pedro Huarte Segura, profesor de la Academia General Militar de Zaragoza. Desde Italia llegará una delegación de la Academia Aeronáutica, fundada en 1923 y principal instituto universitario militar de la Fuerza Aérea italiana. Panamá participará por segundo año consecutivo con ocho cadetes vinculados a la Policía Nacional de Panamá y al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes realizan parte de su formación en escuelas militares peruanas.
El impase de los bomberos: desconvocados y luego reincorporados
Uno de los episodios más comentados en la previa fue el protagonizado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. A mediados de julio, un representante de la institución anunció públicamente que los bomberos no participarían en el desfile. La razón: tras seis semanas de preparación y cerca de 300 voluntarios convocados, se les comunicó a último momento que solo un grupo reducido podría marchar, lo que fue calificado por la institución como una falta de respeto al esfuerzo de sus integrantes.
La polémica no duró. El Ministerio de Defensa intervino y confirmó la presencia de los bomberos con tres agrupamientos diferenciados. El comandante general del cuerpo, Juan Carlos Morales Carpio, ratificó la participación de la institución e informó que desfilarán tres delegaciones, una de ellas integrada exclusivamente por mujeres. El despliegue incluirá compañías de 81 personas y 15 unidades motorizadas. Morales Carpio aprovechó la ocasión para solicitar al nuevo gobierno mayor apoyo en equipamiento para la institución.
Los bomberos participarán tanto en el octavo agrupamiento motorizado como en el noveno, denominado “La Fuerza de ser Peruanos”, junto al SINAGERD, entidades técnico-científicas como el IGP y el SENAMHI, organismos de salud y gobiernos locales.
Seguridad y restricciones viales
Para garantizar el desarrollo del evento, la PNP desplegará 9,913 efectivos solo para la Gran Parada Militar, parte de un operativo total de 13,463 agentes en Lima y más de 32,000 a nivel nacional, según informó el comandante general de la institución, general Óscar Arriola.
Los desvíos comenzaron la noche del 28 de julio. La PNP instaló rejas y patrulleros desde la cuadra 16 de la avenida Brasil, en dirección al distrito de Magdalena, donde efectivos de la División de Tránsito controlaron el ingreso de vehículos. Solo los residentes de la zona pudieron acceder, previa acreditación de su domicilio con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Varios conductores que desconocían la medida debieron realizar maniobras de retorno para buscar rutas alternas.
Activan desvíos por cierre de la avenida Brasil
Según el plan de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el cierre total de la avenida Brasil —entre la Plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado— rige desde las 00:01 a.m. de este 29 de julio hasta las 3:00 p.m. La restricción alcanza también las vías destinadas a la concentración y desplazamiento de las delegaciones: las avenidas De La Peruanidad, 9 de Diciembre, Alfonso Ugarte, Arica y Guzmán Blanco, el pasaje Ruiz Bravo, el jirón Chota y un tramo de la avenida Javier Prado Oeste.
La Gerencia de Movilidad Urbana de la MML habilitó como rutas alternas las avenidas Alfonso Ugarte, República de Venezuela, Tingo María, José de Sucre, Salaverry, Del Ejército, Garcilaso de la Vega, 28 de Julio y Uruguay. La comuna recomendó a los conductores salir con mayor tiempo de anticipación y priorizar el transporte público para reducir la congestión en las vías aledañas al recorrido del desfile.