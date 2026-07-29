Parada Militar 2026 EN VIVO: minuto a minuto del gran desfile por el 205° aniversario de la Independencia del Perú

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio de 2026 llega cargada de un peso histórico singular: por primera vez, una mujer elegida por voto popular presidirá el tradicional desfile en la avenida Brasil.

Keiko Fujimori encabezará la ceremonia que conmemora el 205° aniversario de la Independencia Nacional, acompañada por las más altas autoridades del Estado, los titulares del Poder Judicial y del Congreso, y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

El protocolo oficial arranca a las 10:00 a.m. con los honores a la jefa de Estado, seguidos del izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú. El desfile propiamente dicho está previsto para las 10:15 a.m. y se extenderá hasta cerca de la 1:00 p.m., cuando se rindan los honores de despedida a la presidenta.