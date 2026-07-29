Perú da el golpe y baja las tarifas para exportadores e importadores en uno de los puertos más importantes del país

Ositrán aprobó una reducción del 4,44% en el factor de productividad que determina las tarifas máximas de los servicios portuarios en el Nuevo Terminal de Contenedores del Callao – Zona Sur, administración de DP World Callao S.R.L., medida que regirá desde agosto de 2025 hasta 2030.
La decisión se formalizó en Lima el 25 de julio de 2026. El recorte se aplicará tras un proceso tarifario marcado por debates sobre inversiones y la presión de los usuarios y el concesionario.
El ajuste importa para toda la cadena logística: implica tarifas tope un 67% más bajas que la reducción previa, lo que impacta sobre operadores de buques y exportadores.
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El nuevo factor y los servicios alcanzados
El factor de productividad de -4,44% se aplicará cada año a partir del 18 de agosto de 2025 (retroactivamente) y regirá hasta el 17 de agosto de 2030.
Este factor significa que las tarifas máximas que DP World Callao S.R.L. puede cobrar bajarán anualmente en ese porcentual, descontándose del ajuste por inflación de Estados Unidos. La fórmula, llamada RPI-X, surge del contrato de concesión y el Reglamento General de Tarifas de Ositrán.
Así, un exportador que hoy paga, por ejemplo, USD 100 por mover un contenedor en el Muelle Sur del Callao pagará USD 95,56 el próximo año, y la tarifa seguirá bajando 4,44% cada año hasta 2030.
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La resolución detalla que estas tarifas tope cubren múltiples servicios portuarios estándar: desde la tarifa por metro de eslora-hora de una nave hasta los cobros por contenedores de 20 y 40 pies, tanto con carga como vacíos, y las operaciones de transbordo.
Para contenedores de tamaños no convencionales se adapta la regla tomando las tarifas de 20 y 40 pies como referencia, según la Resolución de Consejo Directivo Nº 0044-2026-CD-OSITRAN.
El proceso y el conflicto por las inversiones
La definición del nuevo factor no estuvo exenta de discusiones técnicas y alegatos de las partes. Uno de los puntos clave fue el tratamiento de la Inversión Complementaria Adicional (ICA).
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El equipo técnico del organismo explicó que la ICA —montos destinados a un fideicomiso para financiar proyectos priorizados— no califica como inversión en Obras según la cláusula 8.19 del contrato. Por lo tanto, no puede recuperarse a través de las tarifas reguladas.
En palabras del dictamen, “si bien la ICA es una transferencia dineraria a un fideicomiso para financiar proyectos priorizados por el contrato de concesión, ello no convierte a la ICA en una inversión en Obras recuperable por DPWC mediante la explotación del TMS”.
Este criterio determinó que el cálculo del factor de productividad no se viera afectado por los aportes extraordinarios realizados fuera del esquema principal de inversiones.
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Por su parte, DP World Callao S.R.L. solicitó formalmente en varias oportunidades la inclusión de la ICA y reclamó por una definición más flexible. El concesionario pidió reuniones adicionales y planteó que el proceso requería “un pronunciamiento en el menor plazo posible”.
Audiencias públicas y consultas: transparencia y oposición
El proceso contempló instancias de consulta y audiencias públicas. Se recogieron comentarios de usuarios, cámaras empresariales y el concesionario.
Durante la audiencia presencial y virtual desarrollada el 17 de julio de 2025, DP World Callao S.R.L. expresó su desacuerdo con la exclusión de la ICA y reiteró su posición sobre el cómputo de inversiones consideradas para calcular las tarifas.
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Según consta en el expediente, el concesionario manifestó que “la aprobación de la propuesta tarifaria del regulador constituye una situación de emergencia que requiere avocación de la presidencia ejecutiva”.
Tras analizar las intervenciones, el Consejo Directivo del Ositrán sostuvo que en ausencia de competencia efectiva en los servicios del terminal, “corresponde mantener la regulación tarifaria para cada uno de los servicios regulados del TMS”.
Criterios técnicos y cálculo del ajuste
El dictamen revisó los antecedentes desde el inicio de la concesión. Se utilizaron datos anuales de 2010 a 2024 y se empleó la metodología de “caja única”, que considera en el cálculo toda la producción y los insumos de la operadora, sin distinguir entre servicios regulados y los que compiten en el mercado.
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La estimación del factor de productividad se dividió en el análisis de crecimiento de precios de los insumos y crecimiento de la productividad total de factores (PTF) tanto en la economía nacional como en el concesionario.
El reporte destaca que la diferencia de crecimiento en los precios de insumos entre la empresa y la economía fue de -2,08%, mientras que la diferencia en el crecimiento de la productividad fue de -2,36%. La sumatoria da el factor -4,44%, que es mayor a la reducción de -2,66% que rigió en el lustro previo.
Otro dato relevante es que para mantener la claridad metodológica, los gastos contables de la emiratí fueron ajustados descontando la retribución al Estado (3% de ingresos brutos) y el aporte por regulación (1%). Estos ajustes buscan reflejar el ingreso neto utilizado para la prestación de servicios portuarios puros.
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Vigencia y próximos pasos
Las nuevas tarifas deberán ser publicadas y comunicadas oficialmente a DP World Callao S.R.L. en un plazo máximo de tres días hábiles desde la notificación de la resolución.
El concesionario podrá determinar la estructura tarifaria interna de cada servicio, siempre respetando el tope anual fijado. La regulación alcanza tanto a los servicios ligados a las naves como a los relacionados con la carga.
El factor de productividad de -4,44% estará vigente hasta 17 de agosto de 2030, tras lo cual se realizará una nueva revisión quinquenal, siguiendo los lineamientos del contrato y las reglas técnicas del regulador.
Las principales resoluciones, informes técnicos y los comentarios formarán parte pública y estarán disponibles en el portal del Ositrán y la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para orientación al ciudadano.
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