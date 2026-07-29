Alberto Beingolea pone a Cusco y Machu Picchu al frente de su agenda como Ministro de Cultura: “Corrupción cero desde el primer día”

Tras jurar como el nuevo titular del Ministerio de Cultura, Alberto Beingolea ofreció sus primeras palabras a la prensa. Hizo un enfático llamado a la unidad de todos los peruanos y señaló que buscará resaltar las grandes líneas que definen la 'peruanidad'. Video: Latina / Latina Noticias

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Alberto Beingolea Delgado salió de Palacio de Gobierno rodeado de periodistas y con poco tiempo para detenerse. Este 28 de julio acaba de jurar como ministro de Cultura del primer gabinete del gobierno de Keiko Fujimori.

Pese a la premura —tenía pendiente el Consejo de Ministros y el desfile—, el nuevo titular de la cartera se tomó unos minutos para fijar su postura frente a las cámaras: tolerancia cero a la corrupción, unidad nacional como eje y trabajo inmediato sobre los problemas del sector, sobre todo una atención urgente a Cusco y Machu Picchu

“Lo otro, y tiene que ver con una indicación que se dijo desde el comienzo y que en cultura yo quiero implementar, es corrupción cero desde el primer día. Desde el primer día no se va a tolerar ningún tipo de estos actos", declaró en declaraciones.

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Beingolea llegó al cargo con una trayectoria que combina más de tres décadas en el periodismo deportivo, una etapa como congresista de la república entre 2011 y 2016, y una carrera académica en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su nombramiento en la cartera de Cultura representa su retorno a la función pública después de años alejado de la política activa.

Sus primeras palabras: ética, unidad y alarma por Cusco y Machu Picchu

Al ser abordado por los medios a la salida de Palacio, Beingolea trazó tres líneas de acción para su gestión. La primera, la ética institucional: el ministro fue enfático en que no tolerará desatenciones a la ciudadanía ni falta de profesionalismo al interior de su sector. “Entramos todos con buena voluntad de tratar de construir”, complementó.

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El analista político Enrique Castillo examina la conformación del primer gabinete de Keiko Fujimori, poniendo especial atención en el caso de Alberto Beingolea, un político que ya se había alejado de la vida pública. Video: Latina / Latina Noticias

La segunda línea fue la unidad nacional. Beingolea citó al pensador peruano Víctor Andrés Belaunde y su obra ‘Peruanidad’ como referente conceptual para su gestión.

“Desde el Ministerio de Cultura, mi primer encargo es tratar de buscar aquellas grandes líneas que nos definen a todos como peruanos. Yo no quiero seguir entendiendo que aquí están los de acá y los de allá y las etnias distintas. Entiendo que el Perú es pluricultural, pero tenemos que encontrar esas grandes líneas que nos hace que todos seamos hermanos y que todos somos parte de una sólida y maravillosa nación", afirmó.

La tercera fue una alerta concreta sobre el patrimonio. “Me preocupa Cusco, me preocupa Machu Picchu y son algunas cosas que quiero ver de inmediato”, señaló Beingolea, al referirse al estado de la gestión del patrimonio histórico del país.

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Sobre el presupuesto del sector, el ministro reconoció que la escasez de recursos es una de las principales dificultades que enfrenta la cartera, aunque no dio cifras ni detalles. Respecto a los anuncios de seguridad ciudadana con participación de las Fuerzas Armadas que realizó la presidenta en su discurso, Beingolea evitó pronunciarse y precisó que corresponde a los ministros de Defensa e Interior dar mayores explicaciones.

Sobre su relación con la presidenta, el ministro fue directo: “La he conocido como una persona expeditiva, práctica, directa. Me ha encantado estos primeros días de trabajo con ella”, expresó.

Alberto Beingolea, experiodista deportivo y político, asume la cartera de Cultura. Mónica Delta y Pedro Tenorio conversan sobre su nombramiento, su cambio de opinión para unirse al Ejecutivo y las expectativas sobre su desempeño en un sector que, según admitió, debe conocer a fondo. Video: Latina / Latina Noticias

La agenda que le espera: patrimonio, turismo cultural y el debate sobre el deporte

El Ministerio de Cultura del Perú tiene bajo su responsabilidad una cartera amplia que incluye la gestión del patrimonio arqueológico e histórico, la promoción de las industrias culturales y creativas, la política de lenguas originarias, los derechos de los pueblos indígenas y la supervisión de los principales sitios arqueológicos del país, entre ellos Machu Picchu, que desde hace años enfrenta tensiones entre la afluencia turística masiva, el deterioro del sitio y los conflictos con las comunidades locales y los operadores de transporte.

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A eso se suma la relación del ministerio con el turismo cultural, uno de los principales motores de divisas del país, que depende directamente de la gestión del patrimonio. El sector arrastra además una deuda histórica con los artistas y creadores peruanos: gremios y asociaciones del mundo del teatro, la música, las artes visuales y el cine han reclamado durante años mejores condiciones laborales, acceso a fondos concursables y una ley que regule el trabajo artístico con garantías claras.

El deporte, aunque cuenta con su propio instituto —el Instituto Peruano del Deporte (IPD)— tiene vínculos estrechos con la agenda cultural y fue parte de la trayectoria profesional de Beingolea durante más de tres décadas como periodista deportivo. Esa experiencia es uno de los activos que el propio ministro podría aprovechar para tender puentes entre ambos sectores, aunque hasta el momento no hizo anuncios en esa dirección.

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Un perfil que genera expectativa y también interrogantes

Los conductores Mónica Delta y Pedro Tenorio, de Latina, analizaron en vivo las primeras declaraciones de Beingolea y coincidieron en que el ministro aún tiene que empaparse de los temas específicos del sector. “Lo que nos está diciendo entre líneas es que se va a empapar de los temas de su sector”, señaló Tenorio. Delta recordó la trayectoria del nuevo titular: periodista deportivo durante más de tres décadas y político vinculado al Partido Popular Cristiano (PPC).

Alberto Beingolea, ministro de Cultura de Perú, jura su cargo y anuncia una gestión centrada en la ética institucional y el desarrollo de Cusco y Machu Picchu.

Tenorio también reparó en la referencia bibliográfica que Beingolea eligió para su primera aparición pública. “Ha citado un libro de hace ochenta años de Víctor Andrés Belaunde. Vamos a ver si actualiza los conceptos que requiere el Perú”, comentó.

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El analista político Enrique Castillo, consultado en vivo por Latina, situó el nombramiento en un contexto partidario: “El caso de Alberto Beingolea es el caso de un hombre que ya estaba alejado de la política, renunció al PPC hace algunos años”, señaló, y recordó que el partido atraviesa un proceso de debilitamiento institucional.

Beingolea confirmó que el Consejo de Ministros sesionará a primera hora del 29 de julio para refrendar los decretos de urgencia anunciados por la presidenta Fujimori en su discurso a la nación.