SUNAT posterga la obligatoriedad del PEI WEB hasta enero de 2027: por qué debería alegrar a empresas y contribuyentes

El PEI WEB centralizará la información tributaria y buscará mejorar la calidad de los datos para la fiscalización y el cumplimiento de obligaciones.

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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) decidió prorrogar la entrada en vigor del PEI WEB, el nuevo sistema digital para el envío de información tributaria, que debía comenzar a regir el 1 de agosto de 2026.

La Resolución de Superintendencia N.º 000141-2026/SUNAT, oficializada este miércoles 29 de julio, posterga el uso obligatorio del PEI WEB hasta el 1 de enero de 2027, permitiendo a empresas y contribuyentes contar con un plazo adicional para adaptar sus procesos internos.

El propósito de SUNAT es centralizar la información tributaria, mejorar la calidad de los datos recibidos y facilitar la fiscalización y el cumplimiento para todos los contribuyentes.

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¿Qué es el PEI WEB?

El PEI o "Programa de Envío de Información" fue creado en 2017 mediante la Resolución de Superintendencia N.º 159-2017/SUNAT como un aplicativo descargable que facilitaba a los contribuyentes informar a SUNAT comprobantes de pago físicos, notas de crédito y débito, tickets POS y otros documentos no emitidos de manera electrónica.

Este sistema permitía cumplir con obligaciones específicas cuando, por causas ajenas al contribuyente, no era posible emitir comprobantes electrónicos, o para operaciones en zonas con baja o nula conectividad.

El PEI creado por la SUNAT en 2017 permitía reportar comprobantes de pago físicos y otros documentos no electrónicos mediante un aplicativo descargable.

Durante casi una década, el PEI se mantuvo como el canal oficial para el reporte digital de estos documentos, requiriendo la instalación del programa y el envío de archivos desde una computadora.

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La llegada del PEI WEB, aprobada en marzo de 2026 mediante Resolución de Superintendencia N.º 000049-2026/SUNAT, debía marcar una transición hacia un sistema completamente en línea, integrado en SUNAT Operaciones en Línea, que ya no requiere descargas ni instalaciones y ofrece validaciones más robustas y mejor trazabilidad.

Y es que la nueva plataforma amplía el alcance de la información a reportar: no solo abarca comprobantes físicos, sino también certificados de pago de regalías, billetes de lotería, rifas y apuestas, así como tickets electrónicos de otros sistemas.

Prórroga en la entrada en vigor y su impacto

Sin embargo, la entrada en vigor del PEI WEB, originalmente prevista para el 1 de agosto de 2026, se postergó al 1 de enero de 2027.

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La decisión de SUNAT responde a la necesidad de dar más tiempo a empresas y personas para adecuar sus sistemas y procesos internos, considerando los cambios operativos y tecnológicos que implica la transición al nuevo sistema.

El sistema anterior se usaba cuando no era posible emitir comprobantes electrónicos o cuando las operaciones se realizaban en zonas con baja o nula conectividad.

¿Un ejemplo concreto? Una empresa que antes debía descargar el PEI para enviar el resumen mensual de comprobantes físicos ahora podrá realizar el trámite directamente desde la web, sin instalar software adicional.

Este cambio reduce la probabilidad de errores y permite consultar en línea el estado de las declaraciones, así como acceder a constancias de recepción y reportes de inconsistencias.

La postergación es la primera que afecta directamente la implementación del PEI WEB; el sistema anterior, el PEI, estuvo vigente sin cambios estructurales de relevancia desde 2017.

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Modernización y centralización del reporte tributario

El PEI WEB representa un avance tecnológico relevante para la administración tributaria en el Perú. Permite a los contribuyentes ingresar información en formatos preestablecidos y validados, consultarla en línea y corregir declaraciones cuando sea necesario, con un historial trazable y transparente.

Además, el sistema centraliza el envío de documentos que antes se reportaban por distintos canales, simplificando los procesos y reduciendo la carga administrativa.

La nueva plataforma, que reemplaza por completo al PEI anterior, se convierte en la única vía autorizada para el reporte de documentos físicos o no electrónicos, incluidos aquellos emitidos en situaciones excepcionales o en zonas sin acceso a internet.

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