Vías auxiliares de la av. Brasil son cerradas hoy e inician ensayos para la Gran Parada Militar de este 29 de julio

Las vías auxiliares de la avenida Brasil en Lima siguen cerradas por los ensayos generales de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. (Presidencia del Perú)

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Las vías auxiliares de la avenida Brasil en Lima permanecen cerradas mientras se desarrollan los ensayos generales para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, que tendrá lugar el 29 de julio.

Según reportó TV Perú, la medida afecta el tránsito en ambos sentidos desde el cruce con la avenida de la Policía, en el distrito de Jesús María, hasta el Hospital de la Policía, como parte de los preparativos logísticos y de seguridad para el evento nacional.

Se informó que en el cruce de avenida Brasil con General Vivanco y avenida San Felipe ya se ha restringido el paso en las vías auxiliares, mientras que la vía central seguirá habilitada hasta el 29 de julio.

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Ese día, la totalidad de la avenida Brasil, desde la avenida de la Policía, quedará cerrada para permitir el desarrollo del desfile. La cobertura del medio destaca que los cierres buscan facilitar el despliegue de las delegaciones y asegurar la instalación de los estrados principales y las estructuras necesarias para el evento.

La avenida Brasil en Lima muestra las tribunas temporales instaladas para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar de Fiestas Patrias.

Hoy, durante la jornada de ensayos, se observó la llegada de equipos de las Fuerzas Armadas y coordinadores del evento. “Ya hay equipos reunidos de miembros de las Fuerzas Armadas […] para poder iniciar estos preparativos,” detalló una reportera de TV Perú. También se instalaron toldos y andamios con los colores nacionales, y se ha dispuesto la llegada de unidades blindadas militares.

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Ensayos generales

El ensayo principal comenzó a las 09:20 de la mañana de este 27 de julio. Durante este, participaron delegaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Marina de Guerra, el Ejército y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Según lo transmitido por TV Perú, los bomberos marcharon portando la bandera nacional y diversas unidades especializadas de la Policía y las Fuerzas Armadas realizaron maniobras de entrenamiento sobre la avenida.

En el despacho, se mencionó que el ensayo incluyó la presentación de la banda sonora oficial y la participación de agrupaciones culturales como la pandilla Moyobambina. Además, subrayó que los ensayos buscan garantizar que “el día 29 pueda salir todo de la mejor manera posible”, en referencia al desarrollo del desfile central.

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Los preparativos en avenida Brasil incluyen estrados, toldos, andamios y el despliegue de unidades blindadas de las Fuerzas Armadas. (Andina)

Autoridades y público

El principal estrado, donde se ubicará la presidenta Keiko Fujimori junto a otras autoridades y ciudadanos, ya se encuentra instalado. TV Perú El evento espera congregar a ciudadanos de todas las regiones y distritos de Lima, así como a invitados especiales.

“Se tiene previsto que ese 29 vayan a desfilar a lo largo de estas más de cuarenta cuadras de la avenida Brasil, al menos siete mil personas,” precisó el medio estatal.

Veteranos como Martín Alvarado, combatiente del Alto Cenepa, compartieron con TV Perú el significado de la parada militar. “El espíritu es grande. Nosotros, que ya vestimos de civil y tener la oportunidad y el honor de hacer uso de esa ventaja que nos da el Ejército de usar nuevamente el uniforme de la patria y pasar desfilando es un honor, un orgullo,” expresó . Además, explicó que la preparación se realiza no solo en los ensayos generales, sino permanentemente en los cuarteles, como parte de la disciplina militar.

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Los cierres de las vías auxiliares de la avenida Brasil pueden ocasionar retrasos en el tránsito habitual de la zona. Se recomienda a los ciudadanos y conductores tomar precauciones y considerar los planes de desvío que se han dispuesto para el periodo de ensayos y durante el evento central. El cierre de la vía central es temporal durante los ensayos y se reabrirá al concluir los mismos, retomando el flujo normal del transporte público hasta la víspera del desfile.

Cerca de 300 bomberos voluntarios del Perú fueron desconvocados tras seis semanas de preparación para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. (Bomberos del Perú)

Participación de instituciones

El desfile cívico militar del 29 de julio es una tradición que reúne a delegaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos, instituciones educativas y agrupaciones culturales. Las palabras de los participantes reflejan el sentido de pertenencia y orgullo nacional.

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“Es una fiesta nacional, es una fiesta de la peruanidad que nosotros no debemos dejar pasar de lado,” afirmó Martín Alvarado, quien desfilará junto a su hijo, miembro de operaciones navales en el extranjero.

Las prácticas previas, descritas por TV Perú, permiten ajustar detalles técnicos y coordinar la seguridad de los asistentes y participantes. El evento central del 29 de julio contará con la presencia de autoridades, familias y público de todo el país, consolidando su relevancia como acto conmemorativo y de identidad nacional.