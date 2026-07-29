Consejo Fiscal considera que no hay “disponibilidad fiscal” para medidas anunciadas por Keiko Fujimori

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, ya se ha pronunciado por los anuncios emitidos por la nueva presidente Keiko Fujimori en su primer Mensaje a la Nación: entre estos están el aumento del sueldo mínimo a S/1.300, la construcción de las líneas faltantes del Metro de Lima, y otros más.
Para Segura, quien fue entrevistado en Canal N, las medidas planteadas no son consecuentes con la “disponibilidad fiscal” del país. En pocas palabras, no habría dinero para cumplir todas estas promesas.
“Si bien hay muchas intenciones buenas, la escala de los anuncios que ha habido, el costo, no es consistente con la disponibilidad fiscal del país. (...) Una línea de metro te puede costar US$ 5 mil millones, en promedio, de los cuales probablemente el 70 % u 80 % sea pagado por el Tesoro público”, acotó el presidente del CF.
PUBLICIDAD
No habría disponibilidad fiscal
Entre las medidas anunciadas por Keiko Fujimori en su primer Mensaje a la Nación se incluyen una serie de proyectos con alto costo fiscal, como serían los que suponen la culminación de proyectos de líneas de Metros y carreteras.
“En Lima y Callao culminaremos la Línea 2 del Metro y ejecutaremos las líneas 3, 4, 5 y 6; además, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima – Ica y Lima – Barranca", anunció Keiko Fujimori.
Asimismo, la nueva presidente prometió que se culminaría “la Nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías”.
PUBLICIDAD
Junto a estos se plantean también las siguientes carreteras:
- Oyón – Ambo
- Canta – La Viuda – Unish
- Puerto Ocopa – Atalaya
- La Longitudinal de la Sierra que recorre Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac
- Carretera la Libertadores
- La Autopista del Sol
- La Red Vial N.° 4
- Programa Nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales.
Sin embargo, para el Consejo Fiscal no habría dinero para todo esto. “Evidentemente, como país queremos cerrar la brecha de infraestructura, pero hablar de línea tres, cuatro, cinco, seis... Esas líneas de metro son altamente cofinanciadas y requieren un apoyo público muy importante, mayoritario en la etapa de construcción. Y después en la etapa de funcionamiento requieren un subsidio de la tarifa importantísimo. Entonces, son carísimas”, aclaró Segura en Canal N.
Es más, para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, quien también declaró a Canal N, de entrada, “no es realista, no es viable” hacer todo lo prometido.
PUBLICIDAD
“No solamente es un tema financiero, no hay capacidad. Solamente la Carretera Central cuesta S/30 mil millones. LA PMO ha dicho que toma 10 años. Y hacer tanta obra simultánea... no hay forma. (...) Culminar todo eso no es posible. Aun si tuviera el presupuesto, que no lo tienen. Hacer todas esas obras en simultáneo no tienen ningún tipo de viabilidad técnica”, opinó Castilla.
¿Y el sueldo mínimo?
Fujimori también anunció el aumento de la remuneración mínima vital a S/1.300. Ante esto el Consejo Fiscal también considera que no hay nada que debería haber motivado esto en lo técnico.
“En los últimos años, el aumento de inflación y RMV han ido de la mano. O sea, no hay una urgencia por inflación, y productividad tampoco ha subido, que justifique un aumento de esta magnitud, que es como 15%, es bastante fuerte”, aclaró Segura.
PUBLICIDAD
Ahora esto quedaría que se vea cómo lo sustentarán el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. Pero ya de entrada, el presidente del CF considera que esto sí “va a generar distorsiones en el mercado laboral y en la economía”.
Más Noticias
Parada Militar 2026 EN VIVO: minuto a minuto del gran desfile por el 205° aniversario de la Independencia del Perú
Alrededor de las 10:20 a.m. Keiko Fujimori llegó a la avenida Brasil para presenciar el Desfile Militar como jefa suprema de las Fuerzas Armadas por primera vez
Keiko Fujimori se conmueve al ver desfilar a los miembros del comando Chavín de Huántar
Las cámaras captan el gesto de conmoción de la mandataria mientras saluda a los integrantes de la histórica unidad de élite del Ejército
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 29 de julio de 2026
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó tres sismos de diversa magnitud durante el 28 de julio de 2026 en distintas regiones del país. Los movimientos telúricos se registraron en Huancavelica, Áncash y Ucayali.
Comunidad Shipibo-Konibo acusa de apropiación cultural a Yirko Sivirich por traje diseñado para Keiko Fujimori y él se defiende: “Inspirarse no es copiar”
El diseñador defendió su trabajo y aseguró que inspirarse en la iconografía amazónica no implica copiar ni despojar a la comunidad de sus símbolos, tras la polémica por el atuendo de la presidenta
Mark Vito y su novia Leslie Echavarría acompañan a Keiko Fujimori: asistieron a la cena de gala y a la Parada Militar
El padre de las hijas de la presidenta del Perú y su actual novia fueron vistos en las primeras actividades protocolares de la mandataria
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD