Perú
Agregar Infobae enGoogle

Consejo Fiscal considera que no hay “disponibilidad fiscal” para medidas anunciadas por Keiko Fujimori

¿Demagogia? El Mensaje de Keiko Fujimori supone destinar mayores montos para medidas permanentes, así como para inversiones de miles de millones. El Consejo Fiscal ve difícil que se cumplan con el dinero del país

Línea 2 - Metro de Lima
Keiko Fujimori puso en agenda completas las Línea de Metro de Lima en su gobierno. ¿Es viable? - Crédito Difusión
Guardar

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, ya se ha pronunciado por los anuncios emitidos por la nueva presidente Keiko Fujimori en su primer Mensaje a la Nación: entre estos están el aumento del sueldo mínimo a S/1.300, la construcción de las líneas faltantes del Metro de Lima, y otros más.

Para Segura, quien fue entrevistado en Canal N, las medidas planteadas no son consecuentes con la “disponibilidad fiscal” del país. En pocas palabras, no habría dinero para cumplir todas estas promesas.

“Si bien hay muchas intenciones buenas, la escala de los anuncios que ha habido, el costo, no es consistente con la disponibilidad fiscal del país. (...) Una línea de metro te puede costar US$ 5 mil millones, en promedio, de los cuales probablemente el 70 % u 80 % sea pagado por el Tesoro público”, acotó el presidente del CF.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori habla sobre las vías nacionales y promete implementar sistemas de Metro en Arequipa, Piura y Trujillo. Tv Perú

No habría disponibilidad fiscal

Entre las medidas anunciadas por Keiko Fujimori en su primer Mensaje a la Nación se incluyen una serie de proyectos con alto costo fiscal, como serían los que suponen la culminación de proyectos de líneas de Metros y carreteras.

“En Lima y Callao culminaremos la Línea 2 del Metro y ejecutaremos las líneas 3, 4, 5 y 6; además, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima – Ica y Lima – Barranca", anunció Keiko Fujimori.

Asimismo, la nueva presidente prometió que se culminaría “la Nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías”.

PUBLICIDAD

Junto a estos se plantean también las siguientes carreteras:

  • Oyón – Ambo
  • Canta – La Viuda – Unish
  • Puerto Ocopa – Atalaya
  • La Longitudinal de la Sierra que recorre Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac
  • Carretera la Libertadores
  • La Autopista del Sol
  • La Red Vial N.° 4
  • Programa Nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales.
Buscan viabilizar proyecto para la nueva Carretera Central que une Lima y Huancayo, más económico y más seguro.
Buscan viabilizar proyecto para la nueva Carretera Central que une Lima y Huancayo, más económico y más seguro.

Sin embargo, para el Consejo Fiscal no habría dinero para todo esto. “Evidentemente, como país queremos cerrar la brecha de infraestructura, pero hablar de línea tres, cuatro, cinco, seis... Esas líneas de metro son altamente cofinanciadas y requieren un apoyo público muy importante, mayoritario en la etapa de construcción. Y después en la etapa de funcionamiento requieren un subsidio de la tarifa importantísimo. Entonces, son carísimas”, aclaró Segura en Canal N.

Es más, para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, quien también declaró a Canal N, de entrada, “no es realista, no es viable” hacer todo lo prometido.

“No solamente es un tema financiero, no hay capacidad. Solamente la Carretera Central cuesta S/30 mil millones. LA PMO ha dicho que toma 10 años. Y hacer tanta obra simultánea... no hay forma. (...) Culminar todo eso no es posible. Aun si tuviera el presupuesto, que no lo tienen. Hacer todas esas obras en simultáneo no tienen ningún tipo de viabilidad técnica”, opinó Castilla.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal
El Presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, no ve que hubiera "disponibilidad fiscal" para las medidas prometidas por Fujimori. - Crédito Andina/Melina Mejía

¿Y el sueldo mínimo?

Fujimori también anunció el aumento de la remuneración mínima vital a S/1.300. Ante esto el Consejo Fiscal también considera que no hay nada que debería haber motivado esto en lo técnico.

“En los últimos años, el aumento de inflación y RMV han ido de la mano. O sea, no hay una urgencia por inflación, y productividad tampoco ha subido, que justifique un aumento de esta magnitud, que es como 15%, es bastante fuerte”, aclaró Segura.

Ahora esto quedaría que se vea cómo lo sustentarán el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. Pero ya de entrada, el presidente del CF considera que esto sí “va a generar distorsiones en el mercado laboral y en la economía”.

Temas Relacionados

Consejo FiscalKeiko FujimoriMetro de Limaperu-economia

Más Noticias

Parada Militar 2026 EN VIVO: minuto a minuto del gran desfile por el 205° aniversario de la Independencia del Perú

Alrededor de las 10:20 a.m. Keiko Fujimori llegó a la avenida Brasil para presenciar el Desfile Militar como jefa suprema de las Fuerzas Armadas por primera vez

Parada Militar 2026 EN VIVO: minuto a minuto del gran desfile por el 205° aniversario de la Independencia del Perú

Keiko Fujimori se conmueve al ver desfilar a los miembros del comando Chavín de Huántar

Las cámaras captan el gesto de conmoción de la mandataria mientras saluda a los integrantes de la histórica unidad de élite del Ejército

Keiko Fujimori se conmueve al ver desfilar a los miembros del comando Chavín de Huántar

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 29 de julio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó tres sismos de diversa magnitud durante el 28 de julio de 2026 en distintas regiones del país. Los movimientos telúricos se registraron en Huancavelica, Áncash y Ucayali.

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 29 de julio de 2026

Comunidad Shipibo-Konibo acusa de apropiación cultural a Yirko Sivirich por traje diseñado para Keiko Fujimori y él se defiende: “Inspirarse no es copiar”

El diseñador defendió su trabajo y aseguró que inspirarse en la iconografía amazónica no implica copiar ni despojar a la comunidad de sus símbolos, tras la polémica por el atuendo de la presidenta

Comunidad Shipibo-Konibo acusa de apropiación cultural a Yirko Sivirich por traje diseñado para Keiko Fujimori y él se defiende: “Inspirarse no es copiar”

Mark Vito y su novia Leslie Echavarría acompañan a Keiko Fujimori: asistieron a la cena de gala y a la Parada Militar

El padre de las hijas de la presidenta del Perú y su actual novia fueron vistos en las primeras actividades protocolares de la mandataria

Mark Vito y su novia Leslie Echavarría acompañan a Keiko Fujimori: asistieron a la cena de gala y a la Parada Militar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Ministro del Interior César Astudillo se ausenta del Palco de Honor y desfila junto a los Comandos Chavín de Huántar

Ministro del Interior César Astudillo se ausenta del Palco de Honor y desfila junto a los Comandos Chavín de Huántar

¿Quién es Luis Dyer? Perfil del primer ministro de Salud del gobierno de Keiko Fujimori

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori: el discurso completo que dio como presidenta de la República del Perú

Reconocen a Keiko Fujimori como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía durante ceremonia en Palacio de Gobierno

Keiko Fujimori da su primer balconazo y envía mensaje a todos los peruanos: “Siempre tendremos un gobierno de cercanía”

ENTRETENIMIENTO

Comunidad Shipibo-Konibo acusa de apropiación cultural a Yirko Sivirich por traje diseñado para Keiko Fujimori y él se defiende: “Inspirarse no es copiar”

Comunidad Shipibo-Konibo acusa de apropiación cultural a Yirko Sivirich por traje diseñado para Keiko Fujimori y él se defiende: “Inspirarse no es copiar”

Mark Vito y su novia Leslie Echavarría acompañan a Keiko Fujimori: asistieron a la cena de gala y a la Parada Militar

Tilín, el niño del video viral, reaparece bailando la danza de las tijeras en la Parada Militar 2026

Rebeca Escribens responde a Ethel Pozo y le asegura que no está cegada tras defender a Janet Barboza: “Sé qué terreno piso”

Keiko Fujimori sigue apostando por el diseño peruano: Fátima Arrieta, la diseñadora de su vestido del ‘balconazo’ presidencial

DEPORTES

Gino Vegas revela avances de castigos contra voleibolistas que rechazaron a la selección peruana: “He enviado los casos a consulta legal”

Gino Vegas revela avances de castigos contra voleibolistas que rechazaron a la selección peruana: “He enviado los casos a consulta legal”

Alianza Lima quiere dar el golpe en el mercado con Carlos Cáceda tras rechazo de Pedro Gallese: “No es la primera vez que lo buscan”

Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Universitario maneja 4 opciones para fichar al reemplazo de José Carabalí: “Necesitan el ‘ok’ de Héctor Cúper”