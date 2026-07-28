Keiko Fujimori anuncia las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima y metros para Arequipa, Piura y Trujillo en su primer Mensaje a la Nación

Este martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumió sus funciones como presidenta de la República para el periodo 2026-2031. Tras la ceremonia de toma de mando, la jefa de Estado pronunció su primer Mensaje a la Nación, en el que anunció un paquete de proyectos de infraestructura vial y ferroviaria en todo el país. Entre las principales iniciativas figuran la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima, la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6, así como el impulso de sistemas de metro para Arequipa, Piura y Trujillo.
Durante su discurso ante el Congreso, la mandataria sostuvo que estas obras forman parte de una estrategia orientada a mejorar la conectividad nacional y cerrar brechas de transporte entre las distintas regiones del país. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura para impulsar el desarrollo económico y facilitar el desplazamiento de millones de ciudadanos.
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Además, el Gobierno proyecta desarrollar los trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca, ejecutar importantes carreteras nacionales y poner en marcha un programa de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales. Según la jefa de Estado, estas obras permitirán integrar regiones, reducir los tiempos de traslado y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías.
Fujimori promete ejecutar las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima
Durante su discurso, Keiko Fujimori señaló que uno de los principales objetivos de su gestión será ampliar el transporte ferroviario en el país. En ese sentido, afirmó que su gobierno culminará la Línea 2 del Metro de Lima y pondrá en marcha la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6.
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“En Lima y Callao culminaremos la Línea 2 del Metro y ejecutaremos las líneas 3, 4, 5 y 6; además, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima – Ica y Lima – Barranca. “, expresó la mandataria.
Asimismo, indicó que el Ejecutivo impulsará sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, además de los proyectos de trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca, con el objetivo de mejorar la movilidad entre las principales ciudades del país.
Nueva Carretera Central y otras obras viales figuran entre las promesas de gobierno
El plan de infraestructura también contempla una serie de proyectos carreteros en distintas regiones del Perú. Entre ellos figura la culminación de la Nueva Carretera Central, considerada por el Ejecutivo como una obra estratégica para mejorar la conexión entre Lima y el centro del país.
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“Culminaremos la Nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías", sostuvo Fujimori.
La presidenta agregó que también se ejecutarán las carreteras Oyón-Ambo, Canta-La Viuda-Unish, Puerto Ocopa-Atalaya, la Longitudinal de la Sierra, la Carretera Los Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N.° 4. A ello se sumará un Programa Nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales.
“Cada carretera trae oportunidades, cada puente acerca familias, cada obra bien ejecutada integra al Perú“, afirmó durante su intervención.
Primer Mensaje de Fujimori reunió a líderes y delegaciones extranjeras
La ceremonia de investidura comenzó a las 12:00 del mediodía con el ingreso de Keiko Fujimori al Congreso de la República. Quince minutos después, el presidente del nuevo Congreso bicameral, Miguel Torres, le tomó juramento y le impuso la banda presidencial ante autoridades nacionales y delegaciones internacionales.
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Entre los invitados estuvieron el rey de España, Felipe VI; el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, designado por el presidente Donald Trump; además de presidentes y representantes de distintos países de la región.
Tras la entonación del Himno Nacional y la juramentación del primer vicepresidente, Luis Galarreta, la mandataria inició su primer Mensaje a la Nación. En el inicio de su discurso aseguró que asume la Presidencia “con profunda humildad”, consciente de la responsabilidad del cargo y con el compromiso de trabajar por el desarrollo del país.
Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori
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